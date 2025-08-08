V Italiji zaradi zastrupitve z omako guacamole in sendvičem dva mrtva, več ljudi v bolnišnicah

V Italiji sta v zadnjih dneh zaradi botulizma, ki je posledica zastrupitve s hrano, umrla dva človeka, več ljudi pa se zdravi v bolnišnicah, poročajo italijanski mediji. Primere zastrupitev še preiskujejo.

V bolnišnici v mestu Cagliari na Sardiniji je danes umrla 38-letna ženska, ki se je na eni od krajevnih prireditev konec julija domnevno zastrupila z omako guacamole. Še osem udeležencev te prireditve ostaja v bolnišnici.

Enajstletni otrok v kritičnem stanju

Med njimi je enajstletni otrok, ki je v kritičnem stanju in so ga premestili v polikliniko Gemelli v Rimu. Deček je na pediatričnem oddelku za intenzivno nego in naj bi ga v prihodnjih dneh operirali, da bi mu omogočili stabilnejše dihanje.

Tožilstvo v Cagliariju je uvedlo preiskavo zastrupitev.

52-letni turist naj bi se zastrupil s sendvičem

Podoben primer preiskujejo tudi v Kalabriji na jugu Italije. Tam je v četrtek umrl 52-letni turist, ki naj bi se zastrupil s sendvičem v obmorskem mestu Diamante. Še devet ljudi, ki so jedli sendviče s klobaso in zeljem s tamkajšnjega tovornjaka s hrano, so sprejeli v bolnišnice. Štirje med njimi so v kritičnem stanju. Vsi imajo simptome botulizma, kot so motnje vida in bruhanje.

Botulizem je potencialno smrtno nevarna zastrupitev, ki jo povzroča bakterija Clostridium botulinum. Če bakterija zaide v živila, po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) lahko tvori strup, ki deluje na živčni sistem tako, da povzroči ohromitve mišic. Večina okužb je posledica neprimerno toplotno pripravljenih živil ali shranjevanja živil pri previsokih temperaturah.