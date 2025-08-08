Petek, 8. 8. 2025, 17.43
6 minut
V Italiji zaradi zastrupitve z omako guacamole in sendvičem dva mrtva, več ljudi v bolnišnicah
V Italiji sta v zadnjih dneh zaradi botulizma, ki je posledica zastrupitve s hrano, umrla dva človeka, več ljudi pa se zdravi v bolnišnicah, poročajo italijanski mediji. Primere zastrupitev še preiskujejo.
V bolnišnici v mestu Cagliari na Sardiniji je danes umrla 38-letna ženska, ki se je na eni od krajevnih prireditev konec julija domnevno zastrupila z omako guacamole. Še osem udeležencev te prireditve ostaja v bolnišnici.
Enajstletni otrok v kritičnem stanju
Med njimi je enajstletni otrok, ki je v kritičnem stanju in so ga premestili v polikliniko Gemelli v Rimu. Deček je na pediatričnem oddelku za intenzivno nego in naj bi ga v prihodnjih dneh operirali, da bi mu omogočili stabilnejše dihanje.
Tožilstvo v Cagliariju je uvedlo preiskavo zastrupitev.
52-letni turist naj bi se zastrupil s sendvičem
Podoben primer preiskujejo tudi v Kalabriji na jugu Italije. Tam je v četrtek umrl 52-letni turist, ki naj bi se zastrupil s sendvičem v obmorskem mestu Diamante. Še devet ljudi, ki so jedli sendviče s klobaso in zeljem s tamkajšnjega tovornjaka s hrano, so sprejeli v bolnišnice. Štirje med njimi so v kritičnem stanju. Vsi imajo simptome botulizma, kot so motnje vida in bruhanje.