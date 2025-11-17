Blizu Gorice po zemeljskem plazu pogrešajo dva človeka

Območje med Palmanovo in Gorico v Furlaniji - Julijski krajini je v nedeljo in ponoči zajelo obilno deževje. V Bračanu blizu meje s Slovenijo je zemeljski plaz zasul več hiš. Gasilci so iz zasute hiše rešili eno poškodovano osebo, dva človeka še pogrešajo, poroča Primorski dnevnik.

O najhujši škodi poročajo z območja mesta Krmin, kjer je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v zgolj šestih urah padlo 152 milimetrov dežja. Reka Idrija je tam prestopila bregove in povzročila obsežne poplave.

Il maltempo ha colpito duramente l'area tra Palmanova e la provincia di Gorizia, con i danni più pesanti registrati proprio a Cormons, dove sono caduti 152 millimetri di acqua in sole sei ore https://t.co/xgnOHuxoUF — Sky tg24 (@SkyTG24) November 17, 2025

V Bračanu v občini Krmin je zemeljski plaz zasul več hiš. Gasilci so iz zasute hiše rešili enega poškodovanega, dva človeka še pogrešajo. Iščejo ju reševalci iz vse dežele, je po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo dejal krminski župan Roberto Felcaro.

Dura nottata nel Friuli orientale.

Da me, Manzano, caduti 195 mm in 18 ore. Nei dintorni si parla di dispersi e molto interventi dei vigili del fuoco per situazioni di salvataggio critiche

Nella foto l'esondazione del Versa a Gorizia (credits Federico Emanuele) pic.twitter.com/l7PKSiAVJh — Paolo Zamparutti (@paolozamparutti) November 17, 2025

Po poročanju agencije Ansa so poplavljene tudi kleti bolnišnice v Palmanovi, vendar pacienti niso ogroženi.

Težave so tudi na cestah v krajih Visco, Trivignano in Chiopris-Viscone, poroča Ansa. Za Furlanijo-Julijsko krajino je sicer v nedeljo in ponoči veljalo rumeno opozorilo zaradi dežja.

O obilnem deževju so minulo noč poročali tudi iz Slovenije, v pasu od Goriških Brd proti Tolminu. Zalilo je nekaj objektov. Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov v okolici Goriških Brd, nekaj regionalnih in lokalnih cest je zaradi poplavljenega cestišča in plazov zaprtih ali delno prevoznih, je poročal Radio Slovenija.