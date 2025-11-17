Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

17. 11. 2025,
9.14

1 minuta

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 9.14

1 minuta

Blizu Gorice po zemeljskem plazu pogrešajo dva človeka

Na. R., STA

Na območju Krmina je po pisanju Primorskega dnevnika poplavljenih več cest, kleti in stanovanj, državna cesta proti Vidmu je zaprta za promet.

Na območju Krmina je po pisanju Primorskega dnevnika poplavljenih več cest, kleti in stanovanj, državna cesta proti Vidmu je zaprta za promet.

Foto: X/@paolozamparutti

Območje med Palmanovo in Gorico v Furlaniji - Julijski krajini je v nedeljo in ponoči zajelo obilno deževje. V Bračanu blizu meje s Slovenijo je zemeljski plaz zasul več hiš. Gasilci so iz zasute hiše rešili eno poškodovano osebo, dva človeka še pogrešajo, poroča Primorski dnevnik.

O najhujši škodi poročajo z območja mesta Krmin, kjer je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v zgolj šestih urah padlo 152 milimetrov dežja. Reka Idrija je tam prestopila bregove in povzročila obsežne poplave.

V Bračanu v občini Krmin je zemeljski plaz zasul več hiš. Gasilci so iz zasute hiše rešili enega poškodovanega, dva človeka še pogrešajo. Iščejo ju reševalci iz vse dežele, je po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo dejal krminski župan Roberto Felcaro.

Po poročanju agencije Ansa so poplavljene tudi kleti bolnišnice v Palmanovi, vendar pacienti niso ogroženi.

Težave so tudi na cestah v krajih Visco, Trivignano in Chiopris-Viscone, poroča Ansa. Za Furlanijo-Julijsko krajino je sicer v nedeljo in ponoči veljalo rumeno opozorilo zaradi dežja.

O obilnem deževju so minulo noč poročali tudi iz Slovenije, v pasu od Goriških Brd proti Tolminu. Zalilo je nekaj objektov. Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov v okolici Goriških Brd, nekaj regionalnih in lokalnih cest je zaradi poplavljenega cestišča in plazov zaprtih ali delno prevoznih, je poročal Radio Slovenija.

