Potem ko smo pred dnevi poročali o več poginulih psih, ki so se kopali v Bohinjskem jezeru, so z Občine Bohinj sporočili, da ministrstvo za zdravje ni zaznalo zdravstvenih tveganj za kopanje v Bohinjskem jezeru. Danes opravljeno vzorčenje vode na območjih Ukanca in Fužinskega zaliva namreč ni pokazalo nobenih posebnostih, čezmernega razraščanja alg ali prisotnosti cianobakterij niso zaznali.

Kot so zapisali na občinski spletni strani, kakovost kopalne vode zagotavlja redni monitoring, ki ga vodi agencija za okolje (ARSO), izvaja pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

"Vzorec, odvzet 6. junija 2025 na območju Ukanca, je bil skladen s priporočili za varno kopanje. Danes, 18. junija, je bilo opravljeno novo terensko vzorčenje na območjih Ukanc in Fužinski zaliv – brez posebnosti," pojasnjujejo na občini. V vzorcu namreč niso zaznali čezmernega razraščanja alg ali prisotnosti cianobakterij.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) svetuje kopanje le na območjih z rednim monitoringom, kjer se zagotavlja varnost kopalcev. Kakšna je kakovost kopalnih voda v Sloveniji, pa si lahko preberete tukaj.

Kaj je krivo za pogin več psov in mačk?

Še vedno pa ni znano, kaj je krivo za zastrupitev več psov in mačk, ki so se kopali v Bohinjskem jezeru in sprehajali na tem območju. Pred dnevi je o težavah poročalo več lastnikov psov, za nekatere med njimi je bilo kopanje v jezeru usodno. Ugibalo se je, da bi bile lahko za to krive prav cianobakterije.

Na podlagi objav na družbenih omrežjih dogajanje v Bohinju preverja tudi policija.