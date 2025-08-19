Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pripravite se: bliža se vremenski preobrat

Padavine bodo predvidoma ponehale do petka dopoldne.

Padavine bodo predvidoma ponehale do petka dopoldne.

Foto: Ana Kovač

Danes bo še pretežno jasno, že jutri dopoldne pa se bo pooblačilo in od zahoda se bodo začele pojavljati posamezne plohe in nevihte. Oblačno vreme s padavinami se bo nadaljevalo tudi v četrtek, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). Izključene niso niti nevihte z močnimi sunki vetra in točo, zlasti v slovenski in hrvaški Istri, pa opozarjajo na spletni strani Neurje.si. Slabo vreme prinaša tudi ohladitev, od četrtka naprej bo malo pod 25 stopinj Celzija.

Danes je najlepši dan v tem tednu s temperaturami od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

Z jutrišnjim dnem pa prihaja sprememba vremena. Najprej se bo pooblačilo na Primorskem, oblačnost se bo širila proti vzhodu, od zahoda pa se bodo začele pojavljati posamezne plohe in nevihte. Predvsem v bližini morja bodo mogoče tudi močnejše nevihte s sunki vetra.

Nestabilno vreme bo v četrtek zajelo celotno državo. Zlasti v slovenski in hrvaški Istri je povečana verjetnost za neurja s silovitim vetrom in točno, opozarjajo na Neurje.si. 

V celotnem obdobju bo na zahodu predvidoma padlo od 30 do 60 mm dežja, na severovzhodu pa le od 5 do 15 mm. Slabo vreme s seboj prinaša tudi ohladitev, najvišje dnevne temperature bodo od četrtka naprej malo pod 25 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu. Padavine bodo sicer predvidoma ponehale do petka dopoldne. 

