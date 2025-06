Kaj se dogaja v okolici Bohinjskega jezera? Več psov in mačk poginilo.

Na družabnih omrežjih se hitro širijo informacije o več zastrupitvah psov in mačk, ki so se sprehajali na območju Bohinjskega jezera. O zastrupitvi psa so poročali tudi v Gorski reševalni službi Bohinj. Nekateri uporabniki na družabnih omrežjih pišejo, da so njihovi ljubljenčki poginili.

"V Bohinju so se v zadnjem tednu na različnih lokacijah pojavile zastrupitve psov in mačk. Zastrupitev se lahko pokaže v različnih oblikah, najbolj dovzetni so mladi kužki. Če ste se kopali v Bohinjskem jezeru in opazite čudno obnašanje svojega ljubljenčka, se obrnite na veterinarje. Psička naše članice jo je zaradi hitrega ukrepanja srečno odnesla," so na omrežju Facebook zapisali v enoti reševalnih psov ŠKD Lesce Radovljica.

Podobno opozorilo so objavili v kinološkem Klubu za delo prinašalcev, kjer so zapisali, da imajo informacije o več zastrupitvah psov in mačk v Bohinju in da naj bodo lastniki pozorni, če so se njihovi ljubljenčki kopali v Bohinjskem jezeru in se vedejo nenavadno. "Zastrupitev se lahko pokaže v različnih oblikah, najbolj dovzetni so mladi kužki," so zapisali.

"Vse sva naredila, da bi jo rešila, pa sva bila daleč ..."

Pod objavami na Facebooku so se oglasili tudi lastniki živali. Nekateri so na žalost poročali tudi o poginu živali. "Najina psička je danes poginila... Uživali smo ob jezeru, kar naenkrat pa je padla in se penit začela ... Vse sva nardila, da bi jo rešila, pa smo bili daleč, smo šli od Ukanca malo napre,j kjer se vedno kopamo... GRS nam je priskočil na pomoč, ampak smo bili žal prepozni, ker smo morali v Kranj na veterino... Vse skup se je tako hitro zgodilo da sploh ne dojamemo... Prosim če je še kdo dajte se javit, smo mislili, da je bil kakšen pik, ampak zdaj sem zasledila ze več objav, da je bilo več kužkov, ko bi vsaj prej kje kaj videla, bi lahko preprečila...bila je pa stara eno leto ..." je zapisala uporabnica.

Primerov zastrupitev je bilo več kot očitno več, saj so o reševanju psa danes zjutraj poročali v Gorski reševalni službi Bohinj. Tega psa jim je uspelo prepeljati na veterinarsko kliniko Štiri tačke v Kranj, kjer so ga sprejeli v oskrbo. V kliniki so nam žal povedali, da je pes kmalu poginil.

Veterinarka: Vse skupaj je nenavadno

"Ne vemo, ali je smrt povezana z anafilaktičnim šokom ali zastrupitvijo, ki je ne moremo izključiti. Vse se je zgodilo zelo hitro, kar je precej nenavadno. Vsekakor bi za kakšno reso oceno bila potrebna obdukcija, za katero pa se lastniki še niso odločili. V tem trenutku lastnikom psov zato težko svetujemo, ker tudi lastnica tega psa ni opazila nič posebnega. Tak hiter potek pri psih je še najbolj značilen za kakšen anafilaktičen šok, ki je recimo posledica pika," je za Siol.net povedala veterinarka Alenka Praprotnik.

Na vprašanje, ali bi lahko bile za zastrupitev krive cianobakterije, ki so se razmnožile v Bohinjskem jezeru, je odgovorila, da bi bilo to vredno raziskati, sploh če več lastnikov psov poroča o podobnih težavah. A pri tem sogovornica izraža pomislek, saj je cvetenje cianobakterij značilno za manjša vodna telesa, poleg tega bi o težavah poročali tudi ljudje. "To se mi zdi zato manj verjetno. Prej bi rekla, da so psi pojedli kakšen strup, ampak tudi v tem primeru se sprašujem, kakšen strup bi to lahko bil, da je psička tako hitro poginila," je pojasnila Praprotnik.

Po podatkih agencije za okolje so zadnji vzorec kopalnih voda na območju Fužinarski zaliv v Bohinjskem jezeru vzeli 6. junija letos, pri tem pa niso ugotovili nobenih odstopanj, zato so kopališču dodelili oceno odlična kakovost kopalne vode.

Še več objav na Facebooku o zastrupitvah:



"Živjo, če se greste v Bohinj kopat s svojimi. Bodite previdni. Danes se mi je psička zastrupila in sva ob 9. uri pristali na veterinarski kliniki v Lescah na infuziji do 12. ure. Na srečo sem hitro urgirala in so jo uspeli rešit. Je bila pa ona šesti primer zastrupitve z vodo iz Bohinja v roku 14 dneh.

Od tega dva psa niso uspel rešit. Enaki simptomi kot psički, vsi so bili mladi psi.

Vsi primer so bili na različnih delih v Bohinju. Mi smo se danes zjutraj kopali v Ukancu. Ostali pa bolj proti začetku Bohinja.

Znaki: Psička je imela otekle veke, pa zadnje noge so ji odpovedale in tresla se je. Vsi ostali vitalni znaki normalno. Vzroka točnega ne vedo, očitno nekaj z vodo ni okej. Je pa res psička tudi danes veliko igrač iz vode prinesla in možno je da je veliko vode spotoma popila. Ostali dve kužiki, ki sta starejši, sta okej."