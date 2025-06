V zadnjih dneh je Slovenijo zajel izrazit vročinski val. Ta pa ne vpliva le na počutje in zdravje ljudi, ampak tudi na divje živali. Na strani Kočevsko so ob tem delili prisrčen posnetek, kako si prebivalci gozda ob ekstremnih temperaturah pomagajo ohladiti temperaturo njihovega telesa.

"Pozor, vročinski val! Tudi gozdni prebivalci dobro vedo, kako premagati poletno vročino! Naši divji sosedje priporočajo: zadržujte se v senci, pijte veliko vode, če imate priložnost, skočite do bližnjega jezera ali reke," so ob posnetku zapisali na strani Kočevsko ter dodali, da se lahko tehnik ohlajevanja naučimo od mojstrov in se ohladimo kot divje živali na Kočevskem.

Stacionarna kamera je v gozdu na območju Kočevskega ujela vse večje prebivalce gozda, med njimi rjavega medveda, srnjake, lisico, gamsa, orla, divjo mačko, sovo in jelena. Prav vsi prebivalci divjine so si v isti luži sredi neokrnjene narave privoščili ali kopel ali pa prijetno osvežitev in se z njo tudi napojili.

Opozorilo: izogibajte se gibanju v gozdu v jutranjem in večernem času

Čeprav se divje živali raje izognejo stiku z ljudmi, pa ob obisku gozda na tem mestu vsekakor velja tudi opozorilo. V izogib nesrečam na območju, kjer je povečana možnost srečanja z medvedom, strokovnjaki svetujejo previdnost. Lastniki naj imajo pse na povodcih, s hrupom pa naj opozarjajo na svojo prisotnost. Ob tem je najbolje, da se v jutranjem in večernem času izogibajo gibanju v gozdu.

V najglobljih kotičkih Kočevskega gozda so sicer skriti tudi ostanki pragozdov, kjer lahko obiskovalci začutijo življenje v prvinski obliki.

Oglejte si še: