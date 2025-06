Ganljiv posnetek iz slovenskega zavetišča #video

Posnetek, ki je ogrel številna srca: nežna mucka, ki se nežno stiska k človeku, kaže na to, koliko topline, nežnosti in bližine potrebujejo živali brez doma. Posnetek prihaja iz Zavetišča Horjul, kjer vsak dan skrbijo za desetine zapuščenih in poškodovanih živali.

Zavetišče letno sprejme od 350 do 400 živali, največ psov in mačk. Približno polovica jih najde nove domove, mnogi pa ostanejo dlje – zaradi starosti, bolezni ali preteklih travm.

Omogočajo posvojitev živali tako v fizičnih prostorih kot prek spletne strani. Za vsako žival je na voljo posvojitveni vprašalnik, ki pomaga pri iskanju primernega doma. Poleg tega zavetišče ponuja možnost posvojitve na daljavo, s čimer lahko posamezniki finančno podprejo žival, ki ostaja v zavetišču.

Zavetišče ne prejema stalnega državnega financiranja. Občine krijejo stroške le prvih 30 dni za živali z njihovega območja, vse drugo temelji na donacijah in srčnih ljudeh, ki verjamejo v njihovo delo.