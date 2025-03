Koroške občine so s pomočjo regijske razvojne agencije pristopile k pripravi načrtov za ureditev regijskega zavetišča za zapuščene živali. Primerno zemljišče je za zdaj ponudila slovenjgraška občina. Za projekt, ocenjen na okoli 1,1 milijona evrov, bi sredstva po deležih prispevale občine, del bi skušale pridobiti tudi pri državi.

Prizadevanja za ureditev primernega zavetišča za živali na Koroškem so že zelo stara, a doslej niso obrodila sadov. Koroška je po podatkih regijske razvojne agencije poleg Zasavja edina regija v Sloveniji brez zavetišča za živali. Težave in stroški, ki jih imajo občine s tem, pa se iz leta v leto povečujejo tudi zato, ker morajo občine zapuščene živali pošiljati v oddaljena zavetišča.

"Regija nujno potrebuje zavetišče. Vemo, da je v Sloveniji vse več zapuščenih živali in da so praktično vsa obstoječa zavetišča po državi polna," je ob seji sveta koroške regije, ki je v petek na Muti obravnaval to temo, povedal župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Sprememba prostorskega načrta

Slovenjgraška občina ima na voljo okoli 4.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v podjetniški coni Pameče, ki bi ga lahko namenila za zavetišče. Bi pa bilo potrebno prej spremeniti občinski podrobni prostorski načrt, saj je tam zdaj predvideno parkirišče za tovornjake.

Ker bo spreminjanje načrta terjalo nekaj več časa, so se župani na seji sveta regije dogovorili, da naj tudi ostale občine preverijo morebitne prostorske možnosti za izgradnjo zavetišča.

Za zdaj pa ostaja najbolj verjetna možnost za izgradnjo regijskega zavetišča za živali na omenjenem zemljišču v neposredni bližini čistilne naprave v Pamečah. Župan Klugler ocenjuje, da bi naslednjo zimo lahko imeli izpolnjene vse prostorske pogoje za izgradnjo zavetišča, do takrat pa bi vzporedno tekle tudi druge aktivnosti za pripravo dokumentacije za izgradnjo in za iskanje virov sofinanciranja projekta.

Sledila bi gradnja zavetišča, v katerem bi po načrtih uredili 20 boksov za pse in 35 boksov za mačke.