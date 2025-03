Na Facebook strani Okolje Piran so delili videoposnetek delfinov v Piranskem zalivu, ki so jih ujeli v objektiv na pustni torek.

"Naj bo vaš pustni torek lahkoten in igriv kot jata delfinov pred Piranom," so zapisali ob posnetku, na katerega so drugič letos v slovenskem morju ujeli te čudovite morske sesalce.

Foto: posnetek zaslona/Okolje Piran

Prvo srečanje letos februarja

Prvo letošnje srečanje organizacije za varstvo okolja Morigenos se je zgodilo že v začetku februarja, ko so člani srečali "več znanih plavuti, ki jih v društvu spremljamo že vrsto let". Kot so takrat zapisali v Slovenskem društvu za morske sesalce, so bili med drugim ob srečanju prisotni že znani delfini Galatea, Olaf, Natali, Neptun, Unagi, Saša in mnogi drugi. Kot so dodali, nekatere izmed njih poznajo že skoraj 22 let.

Februarja so v društvu v objektiv ujeli tudi mlade delfine, kar jih je še posebej razveselilo. "To je spodbudno, saj nekateri mladiči ne preživijo prvega leta. Kot se mnogi naši zvesti sledilci morda spominjate, smo lani poleti poročali o baby boomu, za katerega pa še nismo povsem vedeli, kakšen bo njegov izid. Za nekatere mladiče vemo, da niso preživeli prvega leta, veseli pa smo, da ga mnogi so," so zapisali v društvu.

Pri nas stalno prisotna le velika pliskavka

Edina vrsta kitov in delfinov, ki je pri nas stalno prisotna, je vrsta velika pliskavka (Tursiops truncatus), druge vrste pa naše morje obiščejo redkeje, so zapisali na spletni strani Morigenos. Dodali so, da Tržaški zaliv skupaj z okoliškimi vodami nudi pomemben življenjski prostor populaciji delfinov vrste velika pliskavka.

Velike pliskavke spadajo v družino delfinov, ki šteje 36 različnih vrst. V to družino uvrščamo še navadnega delfina (Delphinus delphis), navadnega progastega delfina (Stenella coeruleoalba) in orko (Orcinus orca), ki je znana tudi pod imenom "kit ubijalec", so zapisali v društvu. Tako delfine kot kite uvrščamo med sesalce, kar pomeni, da imajo stalno telesno temperaturo, dihajo zrak s pljuči in kotijo žive mladiče, ki sesajo materino mleko.

Delfini živijo od okoli 30 do 40 let in veljajo za bioindikatorje (naravne pokazatelje stanja morskega okolja). Velike pliskavke lahko v severnem Jadranu dosežejo dolžino do okoli tri metre, tehtajo pa okoli 230 kilogramov. Na dan morajo zaužiti od štiri do pet kilogramov rib.