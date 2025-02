Pri projektu LIFE Lynx so delili posnetek stacionarne kamere, ki je med večerjo ujela risinjo Sneško z njenima mladičema. Kot so zapisali, je risinja, katere življenje in gibanje pri projektu podrobno spremljajo, po vrnitvi v Dinaride sprejela vlogo matere, danes pa se najpogosteje giblje na območju Rakitne in Iškega vintgarja.

"Risinja Sneška je lansko poletje prvič po preselitvi v Dinaride prevzela vlogo matere. Vzgaja dva mladiča, ki sta v dobri kondiciji, in kmalu bo tudi čas, da si poiščeta svoj teritorij," so ob objavi na Facebooku in ob nočnem posnetku risov nedavno zapisali pri projektu LIFE Lynx.

Za svoj plen izbirajo šibkejše osebke, običajno srne in srnjake

Kot so dodali, so vse tri rise posneli pri večerji na ostankih plena, starega srnjaka. "Študije kažejo, da risi za svoj plen izbirajo starejše ali šibkejše osebke, kar smo opazili tudi tokrat na terenu," so zapisali strokovnjaki pri projektu.

V Snežniške gozdove so risinjo Sneško preselili pred slabima dvema letoma

Risinja Sneška je bila v Snežniške gozdove preseljena aprila 2023, in je, kot so zapisali, zadnji ris, premeščen v okviru projekta LIFE Lynx. "Je tudi edina samica risa, ki je bila premeščena in izpuščena v dinarskem delu populacije. Približno dva meseca po izpustitvi se je odpravila na sever in kasneje vzpostavila svoj teritorij na območju Rakitne, Iškega Vintgarja in Borovnice, kjer je prisotna do danes," so zapisali strokovnjaki.

O navadah risinje Sneške in njenih mladičkov smo že pisali:

Po raziskovanju gozdov okoli Loškega potoka in Ribnice je risinja Sneška svoj teritorij vzpostavila na območju Rakitne, Iškega vintgarja in Borovnice, kjer zdaj vzgaja dva mladiča, so zapisali pri projektu ter dodali tudi fotografijo njenega teritorija in gibanja v naravi.

Foto: LIFE Lynx

Kot so še zapisali, so ob ogledu mladičev na posnetku ugotovili, da imata precej različen vzorec na kožuhu; eden ima pike, drugi pa ima tudi rozete. "Čeprav genetsko nismo potrdili očetovstva mladičev, je zelo verjetno, da je njihov oče preseljeni ris Katalin (Catalin), saj je v času parjenja precej časa preživel s Sneško," so še dodali.

V Slovenijo so risa ponovno naselili leta 1973. V Kočevski rog so izpustili tri risje pare, odlovljene v slovaškem delu Karpatov. Risja populacija se je tako hitro razširila po Dinaridih in v Alpe, nato pa ponovno doživela upad. V zadnjih letih zato v sklopu projekta LIFE Lynx v Slovenijo in na Hrvaško ponovno poteka doseljevanje novih risov iz Karpatov, ki bodo izboljšali genetsko pestrost dinarske populacije in zmanjšali parjenje v sorodstvu, so zapisali na spletni strani Kočevsko.

Naši risi imajo vse značilnosti svojega rodu, kratko in široko glavo, uhlje s čopki, visoke noge in kratek rep. Njihov kožuh je gost z dolgo in fino dlako, rdečkasto siv hrbet pa posut z rjavimi pegami. Pegavost je zelo spremenljiva. Konec repa je črn, trebuh pa belkast. Na licih je dlaka podaljšana v "brado". V Sloveniji naseljeni risji samec v povprečju tehta od 18 do 25 kilogramov, samica nekoliko manj, so zapisali na Lovski zvezi Slovenije. Razen v času parjenja so risi samotarji. Njihovo življenjsko območje meri od deset do 60 tisoč hektarov. Ris je visoko specializiran plenilec, ki lovi iz zasede. V naravi ris živi do 12, v ujetništvu pa do 25 let.

Evrazijski ris (Lynx lynx) je sicer največja prostoživeča mačka v Evropi. Njihov glavni življenjski prostor v Evropi so gozdovi. V Sloveniji so risi prisotni večinoma na območju dinarskih jelovo-bukovih gozdov, ki so dokaj redko poseljeni in imajo razgiban teren, ki risom ustreza – skale jim služijo kot razgledne točke, zelo radi pa hodijo tudi po podrtih deblih, so zapisali na spletni strani Kočevsko.

Preberite še: