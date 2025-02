Posnetek iz gozda razkriva srdit spopad jelenjih samcev

Jesensko-zimsko obdobje je čas, ko si gozdne živali naredijo zaloge hrane, številne se udobno namestijo v svoje brloge in ga prezimijo v hibernaciji. A to ne velja za jelene. Na posnetek, ki so ga nedavno objavili na profilu Kočevsko na YouTubu, so ujeli srdit spopad dveh samcev. Dvoboji običajno potekajo septembra.

Dva jelena sta se v Kočevskem gozdu v jelenjem spopadu spustila v dvoboj in prekrižala svoje rogovje, posnetek pa je nedavno na svoj profil delila tudi stran Kočevsko. Prvo rogovje jelenom običajno začne rasti pri starosti 12–14 mesecev in še ni razvejano. Marca na njegovem mestu začne rasti novo, ki je vsako leto večje in bolj razvejano. Jelen ima največje rogovje po desetih letih.

Jelenji spopad oziroma preplet rogov si oglejte v spodnjem videoposnetku:

"Ljubezen je dvoboj. Vrtnice so rdeče, vijolice cveto … V svetu jelenov pa ljubezen pomeni spopad – rog ob rogu, za srce eno," so v šaljivem tonu v mesecu ljubezni ob posnetku zapisali na strani Kočevsko.

Jelenji ruk septembra

Staro rogovje odpade marca ali aprila, čiščenje novega pa se razvleče od julija do septembra. Mladi jeleni čistijo rogovje pozneje kot stari, je zapisano na spletni strani Lovske zveze. Samci imajo na čelu rogovje razvejano, samice (košute) pa so mulaste (brez rogovja). Odrasli jeleni imajo rogovje sestavljeno iz dveh vej (parožki). Njihovi parožki na vrhu veje tvorijo t. i. krono. Na vsaki veji (levi in desni), ki sta si bolj ali manj zrcalno simetrični in merita največ 120 centimetrov, je po sedem ali celo več parožkov.

Jelenji ruk (paritveno oglašanje) poteka v jesenskem času, so zapisali na strani Kočevsko. Samci pozimi tvorijo svoje trope ali pa so samotarji. Tropi jelenov razpadejo v začetku parjenja (ruka), septembra, ko si v medsebojnih bojih z rogovi poskušajo pridobiti čim več košut. Te so breje od 230 do 240 dni, maja ali junija pa ponavadi skotijo le eno tele in ga dojijo približno tri mesece.

So čredne živali in prežvekovalci

Za jelene velja, da so čredne živali. So prežvekovalci, ki se pretežno hranijo predvsem s travami, semeni in plodovi. Naši navadni jeleni (lat. Cervus elaphus) tehtajo do 250 kilogramov, košute pa do 150 kilogramov, njihova življenjska doba je od 15 do 20 let, povprečna pa od pet do šest let. Jeleni so aktivni predvsem v mraku in ponoči, saj podnevi počivajo v zavetju dreves, z mrakom pa se odpravijo na pašo. Največji plenilec jelenjadi je volk.