Ljubeč spremljevalec kljub svoji zgodovini

Ameriški pit bull terier je pasma, ki jo najbolje poznamo po njeni fizični moči, zvestobi in inteligenci. Pasmo so sprva vzredili za lovljenje bikov in pozneje za pasje bitke, a se je s primernim šolanjem in socializacijo razvila v ljubečega in predanega kosmatega spremljevalca. Kljub kontroverznemu slovesu gre za izjemnega psa, ki se odlično znajde v različnih okoliščinah in dejavnostih, vključno z urjenjem v poslušnosti, iskalskih in reševalnih službah ter v vlogi terapevtskega psa.

Njihova zgodovina je krvava

Ameriški pit bull terier prihaja iz 19. stoletja iz Anglije, kjer se je razvil iz staroangleškega buldoga in terierjev. Te pse so uporabljali v krvavih športih kot vabo za bike, kruto prakso, kjer so pse za zabavo postavili v boj proti bikom. Ko so te dejavnosti postale prepovedane, so se namesto nje pojavili pasji boji, skozi katere je pasma razvila svojo značilno vztrajnost in trdoživost.

Priseljenci so pasmo prepeljali v Ameriko, kjer so jih vzrejali za delo na kmetiji, lov in družbo. Ameriški pit bull terier je zaslovel zaradi svoje delovne etike, odločnosti in globoke zvestobe svojim lastnikom. Pasma zaradi bojne zgodovine nikoli ni bila registrirana kot priznana pasma.

So nežni in prijazni do ljudi. Foto: Shutterstock

So mogočni psi

Ameriški pit bull terierji so srednje veliki, mišičasti psi močne postave. Samci običajno tehtajo od 16 do 27 kilogramov, samice pa od 14 do 23. Imajo kratko gladko dlako, ki je lahko črna, rjava, modra, bela ali rdeča. Značilen videz jim dajejo široka glava, močne čeljusti in izrazite oči. Pasma je znana po svojih atletskih sposobnostih in potrebuje redno vadbo, da ostane zdrava in zadovoljna. Kljub robustnemu zunanjemu videzu pa so ameriški pit bull terierji pogosto opisani kot ljubeči psi, ki se radi crkljajo s svojimi lastniki.

Pravzaprav so nadvse ljubeči

Temperament pasme je najpogosteje napačno opredeljen. Čeprav so bili skozi zgodovino ti psi vzrejeni kot borci v ringu, so bili hkrati tudi selektivno vzrejeni, da so nežni in prijazni do ljudi. Dobro socializiran in pravilno izurjen ameriški pit bull terier je ljubeč ljubljenček, ki svojim lastnikom z veseljem ugaja.

Na svoje lastnike se močno navežejo. So zelo družabni psi in kot taki odlični hišni ljubljenčki, vendar zahtevajo odgovorno lastništvo. Do tujcev so lahko zadržani in so odlični psi čuvaji.

Ker imajo plenilen nagon, je pomembno, da jih naučimo pravilnega vedenja v bližini drugih živali. Foto: Shutterstock

Najpomembnejša je vzgoja

Trening in socializacija sta ključna. Gre za zelo inteligentne pse, ki se dobro odzivajo na tehnike pozitivne okrepitve, kot so pohvale in priboljški. Zgodnja socializacija pomaga preprečiti vedenjske težave in zagotovi, da se mladiček razvije v lepo vzgojenega odraslega psa. Mladiča moramo izpostaviti različnim ljudem, živalim in okoljem, saj s tem zmanjšamo strah in agresijo. Ker imajo plenilen nagon, je pomembno, da jih naučimo pravilnega vedenja v bližini drugih živali.

Ameriške pit bull terierje zaradi krvave zgodovine v pasjih bojih mediji pogosto prikazujejo v negativni luči. Vendar pa študije lažejo, da je agresija pri tej pasmi v veliki meri posledica slabega šolanja, zanemarjanja in zlorabe, ne pa posledica prirojenega temperamenta. V resnici so dobro vzgojeni pit bulli prijazni, ljubeči in igrivi, zato si zaslužijo, da jim damo priložnost, da zasijejo kot prikupna pasma.