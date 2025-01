Poznate psa, ki je bil prvi uspešno kloniran

Afganistanski hrt je ena najosupljivejših pasem, ki jo spoznamo po dolgi, valoviti dlaki, izrazitih obraznih potezah in kraljevski drži. To pasmo pogosto opisujejo kot aristokratsko, saj ima bogato zgodovino in značilen videz, zaradi katerega izstopa med preostalimi pasjimi spremljevalci.

Ena prvih pasem

Afganistanski hrt je starodavna pasma, za katero se domneva, da izvira iz gorskih predelov Afganistana in okolice. Izvor pasme sega v obdobje pred več tisoč leti in velja za eno izmed prvih pasem psov, kar pomeni, da je obstajala že mnogo let pred večino sodobnih pasem. Najprej so jih vzrejali za lovske pse, cenjeni so bili zaradi hitrosti, okretnosti in ostrega vida. Uporabljali so jih za pomoč pri lovu na divjad, kot so jeleni, leopardi in gorske koze. Pred hladnim podnebjem jih ščiti debel kožuh.

Pasma je prvič dobila mednarodno priznanje v 19. in zgodnjem 20. stoletju, ko so jo britanski vojaki in raziskovalci pripeljali v Evropo. Afganistanski hrt je hitro postal priljubljen med aristokrati in ljubitelji razstavnih psov, ne samo zaradi svoje lepote, pač pa tudi zaradi edinstvenega značaja.

Utelešajo eleganco

To pasmo takoj prepoznamo po dolgi svileni dlaki, ki je lahko različnih vzorcev in barv, vključno s črno, rdečo in modro. Da ohranimo sijočo dlako, sta priporočljiva redno krtačenje in občasna kopel. Obrazne poteze so prav tako izrazite. Imajo dolg gobec, temne mandljaste oči in visoka ušesa, ki jih prekriva dolga dlaka. Imajo vitko in atletsko postavo, visoki so med 63 in 74 centimetri in tehtajo od 20 do 27 kilogramov. K elegantnemu videzu prispevajo tudi dolg, usločen vrat, globoko oprsje in rep, ki se konča z značilnim obročkom.

Foto: Shutterstock

Obnašanje afganistanskih hrtov bi lahko primerjali z mačkami, saj so precej samostojni, ljubeči pa so le do svojih izbrancev, do tujcev pa so nezaupljivi. So izredno inteligentni, lahko pa tudi trmasti, zaradi česar jim lahko trening predstavlja izziv. Bistvenega pomena so doslednost, potrpežljivost in nagrajevanje.

Kljub neodvisni naravi pa so tudi občutljivi in dovzetni za stres, zato se najbolje počutijo v ljubečem okolju. Ti psi so igrivi in energični in potrebujejo veliko fizične aktivnosti. Ker so bili nekoč vzgojeni za lovce, imajo prirojen nagon za lov, predvsem na manjše živali. Pri obvladovanju tega nagona pomagata zgodnja socializacija in dovzetno treniranje.

Prvi klonirani pes

Afganistanski hrt je bil tudi prvi uspešno kloniran pes. Leta 2005 so na Japonskem klonirali psa po imenu Snuppy, ki je srečno živel deset let. Ta prelomni znanstveni dosežek je pritegnil svetovno pozornost in pasma je postala še bolj priljubljena.

Afganistanski hrt je izjemno lepa pasma, z bogato zgodovino in čudovito osebnostjo. Čeprav vzgoja zahteva nekoliko več truda, je njihova zvestoba in ljubezen vredna vsake minute.