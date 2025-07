Organizatorji Dirke po Franciji so v četrtek zvečer sporočili, da bodo 19. etapo zaradi izbruha nalezljive bolezni pri govedu spremenili. Pot od Albertvilla do ciljnega vzpona na La Plagne bo dolga le 95 kilometrov, izpustili pa bodo prelaz Col des Saisies, kjer so morali okužene živali iz preventivnih razlogov pokončati.

V dogovoru z lokalnimi oblastmi in zaradi stiske, v kateri so se znašli tamkajšnji rejci, je organizator Dirke po Franciji ASO spremenil potek etape in s tem skušal ohraniti miren in nemoten potek dirke.

Skrajšana na 95 kilometrov

Ceremonialni štart bo kljub spremembi trase potekal po načrtu. Vse skupaj se bo torej začelo v olimpijskem Albertvillu. Po sedmih kilometrih parade bodo kolesarji zavili na cesto D925, kjer bo uradni štart. Dirka se bo nato priključila prvotni trasi malo pred krajem Beaufort, natančneje pri 52,4 kilometra po prvotnem časovnem razporedu.

Takšna je bila prvotno zastavljena 19. etapa Dirke po Franciji.

Zaradi izpuščenega vzpona na Col des Saisies bo etapa zdaj dolga le 95 kilometrov, kar je precej manj od sprva načrtovanih 129,9 kilometra. Kljub krajši razdalji bo etapa ostala zahtevna. Vsebovala bo gorske cilje Cote d'Henry-Ugine, Col du Pre, Cormet de Roseland in zaključni vzpon na smučarsko središče La Plagne.

Prestavljena tudi ura štarta

Sprememba trase vpliva tudi na časovni razpored. Nevtralni štart bo zdaj šele ob 14.30, kar je eno uro kasneje, kot je bilo prvotno predvideno.

Pogačar tik pred zgodovinsko četrto zmago, Roglič še v igri za stopničke

Pred zadnjimi tremi etapami letošnje Dirke po Franciji je Tadej Pogačar trdno v vodstvu in na pragu svoje četrte skupne zmage na največji kolesarski dirki na svetu. Njegova prednost pred drugouvrščenim Jonasom Vingegaardom znaša 4 minute in 26 sekund. Tretje mesto trenutno drži Florian Lipowitz, a le 22 sekund pred mladim Britancem Oscarjem Onleyjem in 1:48 minute pred moštvenim kolegom Primožem Rogličem, ki je še vedno v igri za stopničke.