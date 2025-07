Ekipa UAE Emirates Tadeja Pogačarja je danes ubežnike držala na kratko, saj si je Slovenec želel etapne zmage. Svetovni prvak je načrtoval, da jo bo napadel na zaključnem vzponu dneva. Etapna zmaga pa je zamikala tudi Primoža Rogliča, ki se je lotil drugačne taktike. 35-letni Kisovčan se je takoj po letečem cilju pognal v beg, na vrh prelaza Pre prišel s francoskima kolegoma ubežnikoma Lennyjem Martinezom (Bahrain – Victorious) in Victorjem Paretom-Peintrom (Soudal Quick-Step), trojica je nato prva prečkala tudi Cormet de Roselend, na dolgem spustu s tega pa se je Roglič otresel obeh Francozov in sam ostal v vodstvu.

A prednost ubežnikov danes nikoli ni bila dovolj velika, da bi omogočala uspeh. Rogliča je glavnina, ki jo je poganjal Pogačarjev UAE, ujela še pred začetkom zaključnega vzpona na Le Plagne, na tem pa je Zasavec plačal davek trošenja moči v začetku etape, iz kilometra v kilometer je izgubljal minute in v skupnem seštevku s petega mesta zdrsnil na osmo.

🌧️🌧️🌧️At the bottom of the Cormet de Roselend descent, 🇸🇮 @rogla leads the way alone in the rain!



🌧️🌧️🌧️Au bas de la descente du Cormet de Roselend, 🇸🇮 @rogla ouvre la route en solitaire et sous la pluie !#TDF2025 pic.twitter.com/OWDlupYb8g