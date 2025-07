Hrgota se sprašuje: Odvisno je od tega, kaj bo ekipa Primožu Rogliču dovolila

Kako to, da vas je kot družinico pot zanesla na Tour de France? Z ženo Talito imata majhnega otroka. Kje vse ste bili?

Najprej smo bili v Chamonixu. Štartali smo v soboto, vmes pa smo se ustavljali. V torek smo prišli sem, kolesarili smo, malo raziskovali okolico. Smo pri prijatelju Urbanu Simčiču in izkoristili smo priložnost, da si ogledamo Tour de France. V petek bomo še na štartu v Albertvillu, potem pa bo to za nas dovolj.

Za spremljanje četrtkove etape ste si izbrali pravo mesto. Neposredno za vami sta skakalnici v Courchevelu, kjer boste imeli s svojimi skakalci avgusta prvo tekmo poletnega grand prixa.

Naključje ali pa ne. Zelo lepo je tukaj. Tudi ekipa od Primoža (Rogliča, op. a.). Nekako smo se našli tukaj, vse imamo organizirano.

Kako je biti Slovenec v karavani Toura? Veliko slovenskih zastav je bilo na prelazu Col de la Loze.

Moram reči, da sem opazil kar precej Slovencev na vzponu. S kolesom sem šel dan pred etapo na vrh prelaza Col de la Loze in že takrat jih je bilo ogromno. Res jih je bilo največ. Evforija je potegnila in veseli me, da tako navijajo za vse in dajejo kolesarjem dodatno energijo na klancih.

Na Touru je skupaj s Talito in njunim otrokom. Foto: Mediaspeed

Ali vam je kolesarjenje postalo bolj všeč ravno zaradi Primoža Rogliča? Vendarle se dobro poznate, skakalci še toliko bolj srčno navijate zanj.

Glavne dirke, kot je Tour de France, sem spremljal že kot otrok. Takrat je bil aktualen Lance Armstrong in njegovi boji z Janom Ullrichom. Da sam kolesarim, pa je zagotovo kriv Primož. Potegne te. V štabu imam same ekstremiste, ki prav tako kolesarijo, in ti ne preostane nič drugega, kot da tudi sam začneš kolesariti.

Kako vam je bil všeč vzpon na Col de la Loze?

Zelo lep klanec. Všeč so mi tovrstni francoski vzponi, ker niso prestrmi. Lahko greš turistično, v tempu, ki ti ustreza. Če si vzameš čas, lahko res uživaš v teh hribih. Vsi ti prelazi so prav tako odlični, ker se ti ni treba spustiti na isto stran, ampak lahko nadaljuješ pot naprej. Lahko se izgubiš v kolesu.

Navijal bo, da bo Primož Roglič Tour zaključil na tretjem mestu. Foto: Reuters

Če primerjate športa – smučarske skoke in kolesarstvo – sta povsem različna. Res je, da oba potekata v ekstremnih razmerah – dežju, vetru, tudi snegu … Pa vendarle je dinamika povsem drugačna.

Če gledamo Primoža, je zelo podobno, ker mu gre povsod dobro. Sicer pa je razlika, ampak mislim, da ti morajo tudi skoki nekaj dati, kot so Primožu, da je lahko tako uspešen tudi v kolesarjenju.

Za konec še vaša prognoza glede končnega razpleta na Dirki po Franciji?

Če bo vse normalno, brez presenečenj, kot je padec ali kaj podobnega, potem Tadeju Pogačarju ne uide nova zmaga. Marsikaj pa se lahko zgodi za tretje mesto. Navijamo za Primoža. Vemo, da vsak dan deluje bolje. Odvisno pa bo od tega, kaj mu bo ekipa dovolila.