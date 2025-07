Kazen za Lennyja Martineza: 'lepljivi bidon' je bil vendarle preveč očiten #video

22-letni francoski kolesar Lenny Martinez, sotekmovalec Mateja Mohoriča v ekipi Bahrain Victorious, si je danes še dodatno otežil lov na pikčasto majico najboljšega na gorskih ciljih na letošnji Dirki po Franciji. Kot da že sami vzponi, kjer nabira točke, ne bi bili dovolj, mu bo zdaj pot do tako želene majice še dodatno zapletla kazen, ki si jo je prislužil kar sam.

Lenny Martinez je danes na prvem vzponu dneva, Col du Glandon, večkrat iskal pomoč pri svojem spremljevalnem vozilu, kjer je kar trikrat uporabil tehniko lepljivega bidona (ti. sticky bottle), s katero je pridobil nekaj metrov proste vožnje navkreber.

Thibaut Pinot qui a lâché ses chèvres 2 minutes pour féliciter Lenny Martinez ptdrr grande étape qui s'annonce #TDF2025 pic.twitter.com/MuRxTvPdYH — Cycling Legend (@CyclingLegend_) July 24, 2025

Prepovedan manever, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, z emodžijem za bruhanje pa ga je obsodil tudi nekdanji francoski kolesar Thibaut Pinot, je bil tako očiten, da ga sodniška komisija ni mogla prezreti.

Sanction en vue pour Lenny Martinez ? En difficulté dans le col du Glandon, le Français a visiblement utilisé la technique du "bidon collé" pour remonter...



Suivez la 18e étape en intégralité sur Eurosport et HBO Max #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/X29iKHhWdS — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2025

Martinezu so po etapi odvzeli osem točk v gorski razvrstitvi, čeprav jih je s tem manevrom na Glandonu pridobil 20. Jutri, ko bo na sporedu še zadnja prava gorska etapa letošnjega Toura in bo na gorskih ciljih na razpolago precejšnje število točk, Martineza, ki je v razvrstitvi za pikčasto majico zdaj tretji, za Pogačarjem in Vingegaardom, čaka obilica dela …

⚪️🔴 Lenny Martinez a été pénalisé de 8 points au classement du meilleur grimpeur. Il passe donc de 80 à 72 points et reste à la 3ème place derrière Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. #TDF2025 pic.twitter.com/HroB7yzyAa — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 24, 2025

Preberite še: