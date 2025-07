Bizaren in nevaren dogodek na Touru

Le nekaj minut, preden so v cilj 17. etape Dirke po Franciji v Valencu z veliko hitrostjo pridrveli kolesarski profesionalci, si je želel trenutek slave priborili neki neodgovoren navijač. V dresu francoske ekipe Decathlon AG2R La Mondiale je preskočil zaščitno ogrado, za seboj potegnil še kolo in se poskušal zapeljati čez ciljno črto. Poskus se zanj ni dobro končal, lahko pa bi bilo veliko huje za vse. Neodgovorni avanturist je končal v priporu.

Teden dni po tem, ko je cilj 11. etape v Toulousu zmotil protiizraelski protestnik, je na Touru prišlo do novega incidenta, tokrat navijaškega. Le nekaj minut, preden so v Valence z veliko hitrostjo prispeli šprinterji, se je na zaprti progi znašel nebodigatreba, neki rekreativec, ki se je izmuznil varnostnikom, v opremi moštva Decathlon AG2R La Mondiale splezal čez zaščitno ograjo in se nato poskušal s kolesom zapeljati čez ciljno črto. Bilo je že tako blizu zaključku etape, da so bili v cilju že zbrani fotografi, ki so ujeli dogodek. Nepovabljenega gosta je francoski policist hitro zrušil s kolesa, nato so ga aretirali.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage