Kaotičen zaključek etape, Jonathan Milan izkoristil padec Tima Merlierja

Jonathan Milan je z drugo zmago na letošnji francoski pentlji v seštevku za zeleno majico spet malce ušel Tadeju Pogačarju, ki je v cilj pripeljal na 27. mestu, dobro minuto za italijanskim zmagovalcem. A zaradi padca zaostanki ne bodo šteli. Drugo mesto je zasedel Rogličev moštveni kolega, Belgijec Jordi Meeus, tretji je bil Danec Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL).

Luka Mezgec je v zaključku izgubil svojega šprinterskega aduta v moštvu Jayco AlUla Dylana Groenewegna oziroma je Nizozemec izgubil Slovenca, ta je v cilj prišel na 70. mestu, na 97. je ciljno črto prečkal Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), na 150. pa Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je imel v zaključku etape nekaj težav s kolesom.

V skupnem seštevku ni sprememb, nosilec rumene majice Tadej Pogačar ostaja štiri minute in 15 sekund pred Jonasom Vingegaardom (Visma | Lease a Bike), Roglič je peti (+ 11:04), Mohorič 119. (3:30,30) in Mezgec 154. (4:06,51).

Jutri bo na sporedu naslednja zahtevna gorska etapa, 171,5 kilometra dolga preizkušnja od Vifa do ciljnega vzpona na Col de la Loze.

Dirka po Franciji, potek 17. etape:

Cilj: V zadnjem kilometru je prišlo do padca, na tleh so pristali nekateri favoriti, tudi Tim Merlier, zmage se je veselil Jonathan Milan (Lidl - Trek)!

🏁 Relive the last km of this stage marked by a crash that limited the number of candidates for victory...



🏁 Revivez le dernier km de cette étape marqué par une chute qui a limité le nombre de candidats à la victoire...#TDF2025 pic.twitter.com/aobXJNjsOK — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

4 km do cilja: Konec je bega, šprinterske ekipe so zdaj zasedle čelo glavnine. Zaključek etape bo hiter in na mokri cesti nevaren.

6 km do cilja: Abrahamsen ima le še devet sekund prednosti pred glavnino, na čelu te na Pogačarja pazi Tim Wellens, v ospredje pa se prebijajo tudi šprinterske ekipe, vključno z Mezgečevo Jayco AlUlo.

8 km do cilja: Pred glavnino vztraja le še Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), na čelo glavnine se je prebil UAE Emirates s Tadejem Pogačarjem.

10 km do cilja: Jonas Abrahamsen zdaj vodi sam, ima 22 sekund pred glavnino, ki bo vsak čas pogoltnila preostale tri člane ubežne skupine.

11 km do cilja: Glavnina se naglo približuje vodilni skupini, ta se na vse kriplje trudi obdržati prednost, Abrahamsen napada.

17 km do cilja: Ubežnikom je ostalo še 29 sekund prednosti, v ozadju Mohorič spet lovi glavnino. Tokrat je zaostal zaradi predrte gume.

😬The gap is closing. Only 30 seconds lead for the breakaway with 20km to go ⏱️



Plus que 30 secondes d'avance pour l'échappée à 20km de l'arrivée 🫨#TDF2025 pic.twitter.com/SFtSubXPqp — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

24 km do cilja: Quinn Simmons vodi ekipi Lidl - Treka na čelu glavnine, zaostanek za ubežniki se vztrajno topi in zdaj znaša le še 38 sekund. Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je menjal kolo in je spet ujel glavnino.

34 km do cilja: Zdaj že močno dežuje, van Aert pa je spet v glavnini. Ta je minuto za ubežniki.

38 km do cilja: Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost) je osvojil drugi gorski cilj dneva (Col de Tartaiguille), glavnina vozi dobro minuto za vodilno četverico.

45 km do cilja: Iz glavnine je skočil Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) in malce popestril dogajanje. Začelo je deževati.

53 km do cilja: V glavnini je prišlo do padca, na tleh so se znašli Carlos Rodriguez, Julian Alaphilippe, Magnus Cort, Paul Pehonet in Tobias Foss. Vsi nadaljujejo dirko.

Crash in the peloton, @alafpolak1 and @_rccarlos in particular were involved. They are back on the road



Chute dans le peloton, @alafpolak1 et @_rccarlos ont notamment été impliqués. Ils sont tous repartis #TDF2025 pic.twitter.com/0r3irFkjL9 — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

54 km do cilja: Ubežniki so povečali prednosti in zdaj vozijo 1:14 pred glavnino. Etapa poteka mirno, z izjemo Barrejevega padca pred letečim ciljem.

74 km do cilja: Vodilna četverica vztraja 30 sekund pred glavnino, ki jo vse od štarta etape vleče Lidl - Trek, priključek so ujeli tudi šprinterji, ki so na prvem klancu dneva zaostali.

The green jersey group is back in the peloton 💚



Le groupe maillot vert est de retour dans le peloton 💚#TDF2025 https://t.co/NIgNKpqiwz pic.twitter.com/1IfFCDgqXw — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

94 km do cilja: Kolesarji so opravili prvi kategorizirani klancem dneva, edino gorsko točko na Col de Pertuis (IV. kategorija) je osvojil Abrahamsen, Glavnina se je ubežni četverici približala na dobre pol minute, zaostala pa je skupina okoli zelene majice. Ta je vrh prečkala 1:20 za vodilnimi.

113 km do cilja: Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) je dobil leteči cilj v Roche-Saint-Secret-Beconnu, glavnina, v kateri je prišlo do padca – na tleh je trdo pristal Francoz Louis Barre (Intermarche - Wanty) – je leteči cilj prečkala slabi dve minuti za ubežniki, 11 točk pa je pobral nosilec zelene majice Jonathan Milan (Lidl - Trek).

💚 There were 11 points left to take at the intermediate sprint. Jonathan Milan took them.



💚 Il restait 11 points à prendre au sprint intermédiaire. Jonathan Milan s'en est chargé. #TDF2025 | @wlcmagazine pic.twitter.com/V1uQTU7qh6 — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

Izidi letečega cilja, Roche-Saint-Secret-Béconne:

1. Abrahamsen 20 točk

2. Burgaudeau 17

3. Albanese 15

4. Pacher 13

5. Milan 11

6. Girmay 10

7. Turgis 9

8. Consonni 8

9. Simmons 7

10. Merlier 6

11. Skujins 5

12. Theuns 4

13. Asgreen 3

14. Schmid 2

15. Stuyven 1

🇫🇷 Louis Barré goes down in a crash before the intermediate sprint. After being seen by the medical team, he is back riding.



🇫🇷 Louis Barré a chuté avant le sprint intermédiaire. Après avoir été examiné par l'équipe médicale, il est de retour sur la route.#TDF2025 pic.twitter.com/n56idcA1uW — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

135 km do cilja: Axelu Laurencu ubežni četverici ni uspelo priti bližje od minute, zato se je vdal in počakal glavnino. Albanese, Pacher, Bergaudeau in Abrahamsen zdaj vozijo 2:45 pred glavnino. Tempo v tej narekuje ekipa Lidl - Trek.

🇫🇷 @laurance_axel gives up the ghost and returns to the peloton.



🇫🇷 @laurance_axel rend les armes face au peloton.#TDF2025 pic.twitter.com/uXgg2pyrVt — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

145 km do cilja: Vincenze Albanese (EF Education-EasyPost), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Mathieu Burgaudeau (Total Energies) in Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) imajo 59 sekund prednosti pred Axlom Laurancom (Ineos Grenadiers) in 2:35 pred glavnino, v kateri je Lidl-Trek preprečil nadaljnje napade.

🇫🇷 Quentin Pacher

🇮🇹 Vincenzo Albanese

🇫🇷 Mathieu Burgaudeau

🇳🇴 @AbraJonas



👀 The sprinter teams control for the breakaway. There are 4 of them at the front.



👀 Les équipes de sprinteurs distribuent les bons de sortie avec parcimonie. Ils sont 4 à l'avant.#TDF2025 pic.twitter.com/ORmPcsPfbY — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

154 km do cilja: V lov za ubežniki se je iz glavnine izstrelil še Axel Laurence (Ineos Grenadiers). Glavnina se je umirila, danes jo nadzirajo šprinterske ekipe, predvsem nosilca zelene majice pri Lidl - Trek Jonathana Milana, pa Soudal Quicks-Step glavnega favorita za današnjo zmago Tima Merliera.

155 km do cilja: Glavnini se je odlepila četverica Vincenze Albanese (EF Education-EasyPost), Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Mathieu Burgaudeau (Total Energies) in Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

13:50 (160,4 km do cilja): Etapa se je začela tudi zares, takoj po uradnem štartu so se začeli napadi.

Head to Valence for the last chance for the sprinters 💚



Direction Valence pour la dernière opportunité pour les sprinteurs 💨#TDF2025 pic.twitter.com/T6k6fFEuAS — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

Štart: 17. etapa 112. Dirke po Franciji se je v Bollenu z zaprto vožnjo začela ob 13.35, ob 13.50 naj bi kolesarji dosegli kilometer nič in šlo bo zares.

⚡Talk to the sprinters! They won't want to miss out, as this could be their last chance to raise their arms this year...



⚡Parole aux sprinteurs ! Il ne faudra pas se rater, car ce sera peut-être leur dernière chance de lever les bras cette année...#TDF2025 pic.twitter.com/j3YdStjcGH — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2025

Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva! Današnje spremljanje etape Toura lahko začnemo z dvema dobrima novicama. Norveški kolesar Tobias Johannessen, ki se je zgrudil v cilju včerajšnje etape na Mont Ventouxu in pristal v bolnišnici, bo danes lahko štartal. V bolnišnici v Avignonu so opravili "ultrazvok, rentgen, krvne preiskave in EKG, ki pa niso pokazali nobenih nepravilnosti," so sporočili iz njegove ekipe Uno-X Mobility.

Druga vest je prišla iz tabora Red Bull - BORE - hansgrohe. Zjutraj so sporočili, da je Tour predčasno zaključil njihov nizozemski kolesar Danny van Poppel, z naglim odhodom domov pa je sprožil veselje. Njegova žena Stephanie je namreč povila hčerko Bobbie in Danny je sotekmovalce tako zapustil zaradi veselega dogodka ob čestitkah in dobrih željah. "Fantje, zapuščam Tour de France, ampak zaradi dobre novice. Pred nekaj urami sem postal oče, in ja, veselim se odhoda domov. Obenem pa mi je žal, da zapuščam ekipo, saj smo bili dobro na poti. Se vidimo kmalu," je sporočil v poslovilnem videoposnetku.