Pred začetkom zadnjega tedna Dirke po Franciji so iz ekipe Alpecin Deceuninck sporočili, da ima Mathieu van der Poel, ki je močno zaznamoval letošnji Tour, pljučnico in da bo moral predčasno končati nastope.

Kot so danes zgodaj zjutraj sporočili iz ekipe Alpecin Deceuninck, je Mathieu van der Poel v zadnjih dneh kazal znake prehlada, nato pa se je včeraj popoldne njegovo zdravstveno stanje močno poslabšalo. "Moštveni zdravnik ga je ves dan skrbno spremljal, zvečer pa je Mathieu dobil vročino in so ga prepeljali v bolnišnico Centre Hospitalier de Narbonne na nadaljnje preiskave," so sporočili iz ekipe.

Rezultati so pokazali, da gre za pljučnico, po posvetu z zdravniško ekipo pa so se soglasno odločili, da van der Poel ne more več nadaljevati dirke. Njegovo zdravje ostaja na prvem mestu, sledijo počitek in okrevanje, so še sporočili iz ekipe. Dodali so, da bo van der Poel moral vsaj teden dni popolnoma počivati, nato pa bodo sledili dodatni pregledi, na podlagi katerih bodo določili nadaljnje korake rehabilitacije.

Trikratni zmagovalec dirke Pariz - Roubaix in dirke po Flandriji je bil na letošnjem Touru zelo dejaven in se je boril za zeleno majico. Dobil je drugo etapo v Boulogne-sur-Meru in v uvodnem tednu nosil tudi rumeno majico.

V skupni razvrstitvi je van der Poel na koncu 15. etape za vodilnim Tadejem Pogačarjem nabral skoraj eno uro in 40 minut zaostanka.

Pričakuje se, da se bo van der Poel v nadaljevanju sezone osredotočil na gorsko kolesarstvo. Nizozemec bi rad dobro nastopil na svetovnem prvenstvu v Švici konec avgusta in v začetku septembra. Za zdaj ni znano, kako bo to obdobje bolezni in počitka vplivalo na njegove načrte.

Kolesarje na Touru danes čaka 16. etapa s ciljnim vzponom na ikonični Mont Ventoux.

