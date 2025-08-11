Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
10.31

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nogomet NŠ Mura nogometna tržnica Luka Bobičanec

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 10.31

5 minut

Nogometna tržnica, 11. avgust

Luka Bobičanec bo spet oblekel dres Mure

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luka Bobičanec | Luka Bobičanec se vrača v Fazanerijo. | Foto Blaž Weindorfer/Sportida

Luka Bobičanec se vrača v Fazanerijo.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Hrvat Luka Bobičanec je sedma okrepitev slovenskega nogometnega prvoligaša Mure v poletnem prestopnem roku. Kot so danes zapisali muraši, je stari znanec Fazanerije pred dnevi prekinil pogodbo z vietnamskim klubom Hanoi FC, kjer je igral po odhodu iz Celja, v prihodnje pa bo ponovno nosil dres Mure.

Franko Kovačević NK Celje NŠ Mura
Sportal Celje leti na krilih Kovačevića, slavili tudi Mariborčani
Jorge Simao, NK Olimpija
Sportal Kdo bo nasledil Portugalca, ki ni dolgo zdržal?

V svojem prvem "mandatu" v Fazaneriji je Bobičanec z vzdevkom Bobi odigral 190 tekem v vseh tekmovanjih, ob tem pa dosegel 62 zadetkov, s čimer je drugi najboljši strelec kluba v novejši zgodovini in četrti najboljši strelec kluba vseh časov.

Zdaj 32-letni Bobičanec, ki bo nosil dres s številko 8, je s črno-belimi podpisal enoletno pogodbo.

"S prihodom Luke smo ekipi dodali prepotrebne izkušnje. Takoj, ko se je pokazala priložnost, da ga lahko vrnemo v Fazanerijo, smo to storili, najpomembnejše pa je, da se je tudi on želel vrniti. Klubu želi pomagati, da ga skupaj vrnemo tja, kamor spada," je dejal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Bobičanec pa je za klubsko spletno stran med drugim dodal: "Najprej bi se rad zahvalil za zaupanje, ki mi ga je klub izkazal v zadnjih dneh. Ko sem vedel, da bom prekinil pogodbo v Vietnamu, se je hitro pojavila obojestranska želja po sodelovanju. V Fazaneriji sem preživel najlepša leta svoje kariere, zdaj se vračam z drugačno misijo – Muro vrniti tja, kamor spada in kjer je že bila."

Elvis Bašanović
Sportal Ko se je vse skupaj začelo, so se mu ljudje smejali. Danes sta oba milijonarja.
Elvis Bašanović Benjamin Šeško
Sportal Agent Benjamina Šeška priznal: Bilo je zelo težko #video
Enzo Millot
Sportal Savdijski klubi kupujejo v evropskih velikanih
nogomet NŠ Mura nogometna tržnica Luka Bobičanec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.