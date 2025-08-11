Hrvat Luka Bobičanec je sedma okrepitev slovenskega nogometnega prvoligaša Mure v poletnem prestopnem roku. Kot so danes zapisali muraši, je stari znanec Fazanerije pred dnevi prekinil pogodbo z vietnamskim klubom Hanoi FC, kjer je igral po odhodu iz Celja, v prihodnje pa bo ponovno nosil dres Mure.

V svojem prvem "mandatu" v Fazaneriji je Bobičanec z vzdevkom Bobi odigral 190 tekem v vseh tekmovanjih, ob tem pa dosegel 62 zadetkov, s čimer je drugi najboljši strelec kluba v novejši zgodovini in četrti najboljši strelec kluba vseh časov.

Zdaj 32-letni Bobičanec, ki bo nosil dres s številko 8, je s črno-belimi podpisal enoletno pogodbo.

"S prihodom Luke smo ekipi dodali prepotrebne izkušnje. Takoj, ko se je pokazala priložnost, da ga lahko vrnemo v Fazanerijo, smo to storili, najpomembnejše pa je, da se je tudi on želel vrniti. Klubu želi pomagati, da ga skupaj vrnemo tja, kamor spada," je dejal predsednik Mure Robert Kuzmič.

Bobičanec pa je za klubsko spletno stran med drugim dodal: "Najprej bi se rad zahvalil za zaupanje, ki mi ga je klub izkazal v zadnjih dneh. Ko sem vedel, da bom prekinil pogodbo v Vietnamu, se je hitro pojavila obojestranska želja po sodelovanju. V Fazaneriji sem preživel najlepša leta svoje kariere, zdaj se vračam z drugačno misijo – Muro vrniti tja, kamor spada in kjer je že bila."