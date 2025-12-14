V Katarju se bosta v sredo v finalu nogometnega medcelinskega pokala ob 17.00 pomerila evropski prvak Paris Saint-Germain in južnoameriški prvak Flamengo. Prvi je imel mesto v finalu zagotovljeno, drugi pa si je finale priigral s sobotno polfinalno zmago v Al Rajanu proti afriškemu prvaku, egiptovski ekipi Pyramids, z 2:0.

Za Brazilce sta v polfinalu zadela branilca Leo Pereira in Danilo, oba s prekinitev in oba z glavo. Pereira je zadel v 24., Danilo pa v 52. minuti. Na medcelinskem pokalu sicer vsako leto igrajo prvaki šestih konfederacij, in sicer Evrope, Južne Amerike, Severne in Srednje Amerike ter Karibov, Afrike, Azije in Oceanije.

Letošnji medcelinski pokal se je sicer začel 14. septembra, ko je zasedba Pyramids v Kairu s 3:0 odpravila serijskega oceanijskega prvaka Auckland City. Egipčani so nato 23. septembra v Džedi izločili še savdsko zasedbo Al Ahli s 3:1.

Flamengo pa je 10. decembra za polfinale ugnal mehiški Cruz Azul z 2:1.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je sicer lani uvedla tudi klubsko svetovno prvenstvo z 32 ekipami s celega sveta, a to bo potekalo predvidoma na štiri leta.

Od leta 1960 do leta 2004 so klubi že imeli medcelinski pokal, na katerem sta igrala zmagovalca evropske in južnoameriške lige prvakov. Pozneje so uvedli prvo različico klubskega SP, na katerem je nastopalo sedem klubov. Leta 2024 pa so uvedli novo, zdajšnjo različico medcelinskega pokala, prvo izvedbo je dobil madridski Real.