Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
14. 12. 2025,
8.29

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nogomet PSG Flamengo

Nedelja, 14. 12. 2025, 8.29

14 minut

Polfinale medcelinskega pokala

PSG in Flamengo v finalu medcelinskega pokala

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Flamengo | Flamengo je drugi finalist. | Foto Reuters

Flamengo je drugi finalist.

Foto: Reuters

V Katarju se bosta v sredo v finalu nogometnega medcelinskega pokala ob 17.00 pomerila evropski prvak Paris Saint-Germain in južnoameriški prvak Flamengo. Prvi je imel mesto v finalu zagotovljeno, drugi pa si je finale priigral s sobotno polfinalno zmago v Al Rajanu proti afriškemu prvaku, egiptovski ekipi Pyramids, z 2:0.

Za Brazilce sta v polfinalu zadela branilca Leo Pereira in Danilo, oba s prekinitev in oba z glavo. Pereira je zadel v 24., Danilo pa v 52. minuti. Na medcelinskem pokalu sicer vsako leto igrajo prvaki šestih konfederacij, in sicer Evrope, Južne Amerike, Severne in Srednje Amerike ter Karibov, Afrike, Azije in Oceanije.

Letošnji medcelinski pokal se je sicer začel 14. septembra, ko je zasedba Pyramids v Kairu s 3:0 odpravila serijskega oceanijskega prvaka Auckland City. Egipčani so nato 23. septembra v Džedi izločili še savdsko zasedbo Al Ahli s 3:1.

Flamengo pa je 10. decembra za polfinale ugnal mehiški Cruz Azul z 2:1.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je sicer lani uvedla tudi klubsko svetovno prvenstvo z 32 ekipami s celega sveta, a to bo potekalo predvidoma na štiri leta.

Od leta 1960 do leta 2004 so klubi že imeli medcelinski pokal, na katerem sta igrala zmagovalca evropske in južnoameriške lige prvakov. Pozneje so uvedli prvo različico klubskega SP, na katerem je nastopalo sedem klubov. Leta 2024 pa so uvedli novo, zdajšnjo različico medcelinskega pokala, prvo izvedbo je dobil madridski Real.

Desire Doue Metz PSG
Sportal PSG se je vrnil na vrh, kakšen bo odgovor Lensa?
Albert Riera
Sportal Riera za Mijatovića pod danimi pogoji ni primeren
nogomet PSG Flamengo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.