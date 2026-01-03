Sobota, 3. 1. 2026, 23.00
Francosko prvenstvo, 17. krog
Lens suvereno še do osme zaporedne zmage
Po treh tednih se nadaljuje francosko nogometno prvenstvo. Vodilni Lens bo tudi po tem krogu ostal na vrhu ligue 1, saj je za uvod v krog s 3:0 nadigral Toulouse. Drugi PSG zdaj z odigrano tekmo manj zaostaja štiri točke. Lyon je v gosteh ugnal Monaco, Lille pa je zamudil skok na tretje mesto.
Lens, ki je imel od 23. minute igralca več po izključitvi Emersonna, je sicer vse tri zadetke dosegel v drugem polčasu, strelci so bili Wesley Said, Adrien Thomasson in Ismaelo Ganiou. Lens, ki je vpisal osmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, ima zdaj 40 točk oziroma štiri več od branilca naslova Paris Saint-Germaina in že osem več od Marseilla in Lilla.
Nogometaši Lilla so v soboto zapravili priložnost za začasni skok na tretje mesto prvenstvene lestvice v Franciji. Na domači zelenici so izgubili proti Rennesu z 0:2. Lyon je v gosteh s 3:1 premagal Monaco, Nice in Strasbourg pa sta se razšla z 1:1.
V nedeljo bodo še tekme Marseille - Nantes, Brest - Auxerre, Le Havre - Angers, Lorient - Metz in PSG - Pariz.
Najboljši strelci:
11 - Greenwood (Marseille)
9 - Lepaul (Rennes), Panichelli (Strasbourg)
7 - Edouard (Lens), Said (Lens)
6 - Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Kebbal (Paris), Sinayoko (Auxerre), Šulc (Lyon)