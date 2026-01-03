Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Sobota,
3. 1. 2026,
23.00

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Marseille Lens francosko prvenstvo Ligue 1 PSG tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Sobota, 3. 1. 2026, 23.00

36 minut

Francosko prvenstvo, 17. krog

Lens suvereno še do osme zaporedne zmage

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Lens | Lens je v odlični formi. | Foto Reuters

Lens je v odlični formi.

Foto: Reuters

Po treh tednih se nadaljuje francosko nogometno prvenstvo. Vodilni Lens bo tudi po tem krogu ostal na vrhu ligue 1, saj je za uvod v krog s 3:0 nadigral Toulouse. Drugi PSG zdaj z odigrano tekmo manj zaostaja štiri točke. Lyon je v gosteh ugnal Monaco, Lille pa je zamudil skok na tretje mesto.

Desire Doue Metz PSG
Sportal Lens se ne da, PSG ponovno drugi

Lens, ki je imel od 23. minute igralca več po izključitvi Emersonna, je sicer vse tri zadetke dosegel v drugem polčasu, strelci so bili Wesley Said, Adrien Thomasson in Ismaelo Ganiou. Lens, ki je vpisal osmo zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, ima zdaj 40 točk oziroma štiri več od branilca naslova Paris Saint-Germaina in že osem več od Marseilla in Lilla.

Nogometaši Lilla so v soboto zapravili priložnost za začasni skok na tretje mesto prvenstvene lestvice v Franciji. Na domači zelenici so izgubili proti Rennesu z 0:2. Lyon je v gosteh s 3:1 premagal Monaco, Nice in Strasbourg pa sta se razšla z 1:1.

V nedeljo bodo še tekme Marseille - Nantes, Brest - Auxerre, Le Havre - Angers, Lorient - Metz in PSG - Pariz.

Francosko prvenstvo, 17. krog:

Petek, 2. januar:

Sobota, 3. januar:

Nedelja, 4. januar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

11 - Greenwood (Marseille)
- Lepaul (Rennes), Panichelli (Strasbourg)
- Edouard (Lens), Said (Lens)
- Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Kebbal (Paris), Sinayoko (Auxerre), Šulc (Lyon)

Jan Mlakar
Sportal PSG z lahkoto izločil amaterje iz pete lige, Amiens napredoval brez Mlakarja
Marseille Lens francosko prvenstvo Ligue 1 PSG tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.