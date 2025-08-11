Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

11. 8. 2025,
19.53

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 19.53

24 minut

Jennifer Lopez na koncertu presenetil nepovabljen gost

A. P. K.

Jennifer Lopez | Nepovabljena gostja na vratu pevke – kobilica. | Foto Profimedia

Nepovabljena gostja na vratu pevke – kobilica.

Foto: Profimedia

Pevka Jennifer Lopez, ki je v nedeljo v okviru svoje turneje nastopila v dvorani Central Stadium v Almatiju v Kazahstanu, se je na odru med koncertom pridružil nepovabljen gost. To je bila kobilica, ki ji je zlezla po obleki, zvezdnica pa je pesem profesionalno zaključila in se nato žuželke elegantno znebila.

Nekateri oboževalci, ki so se udeležili koncerta Jennifer Lopez v Kazahstanu, so ujeli trenutek, ko se je pevki po obleki povzpela kobilica in ji zlezla po vratu. Čeprav je pevka žuželko začutila, je vseeno ostala mirna in dokončala svojo pesem, nato pa je njen odziv presenetil mnoge.

Poglejte:

Kobilico je prijela v dlan in jo elegantno odvrgla s sebe, njen odziv pa je hitro postal viralen. Ko je zvezdnica končala svoj nastop in s sebe uspešno odstranila še nepovabljeno gostjo, je v mikrofon povedala: "Požgečkalo me je!" Občinstvo pa jo je nagradilo z bučnim aplavzom.

Videoposnetek, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, je, kot je to običajno, sprožil tudi številne komentarje, nekateri pa so izpostavili profesionalnost zvezdnice. "Vidite, kako se je spopadla s tem? Prava šefica je." "Tako pogumna je, jaz bi na primer začela skakati in teči." "Boljša je od mene, osramotila bi se na odru." so se zvrstili komentarji oboževalcev.

Jennifer Lopez je trenutno na svojih zadnjih koncertih svoje turneje Up All Night, preden bo v torek na Sardiniji v Italiji pod turnejo zagrnila zaveso. Med turnejo je večkrat poskrbela za provokativne odrske postavitve in koreografijo, vprašljive pa so bile tudi njene pogosto provokativne modne kreacije, ki so več pokazale kot skrile.

Pevka bo po svoji najzahtevnejši turneji doslej začela rezidenco v Las Vegasu, kjer bo imela 12 koncertov.

