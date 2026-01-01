Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Četrtek,
1. 1. 2026,
16.59

1 ura, 19 minut

Četrtek, 1. 1. 2026, 16.59

Ti znaki horoskopa ne bodo nikoli pozabili, da ste jih prizadeli

Siol.net

žalost, prepir

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje hitro prebolijo, če jih kdo prizadene in rani njihov ponos ali srce, obstajajo pa tudi takšni, pri katerih prav nobeno opravičilo ne zaleže. Za vedno si bodo zapomnili vse podrobnosti. Morda vam bodo odpustili, a nikoli ne bodo pozabili.

Škorpijon

Če kdo dela arhiv iz vseh trenutkov, ko je bil užaljen, so to škorpijoni. Njihov spomin je neverjeten in ko jih čustveno ranite, ste lahko gotovi, da tega ne bodo nikoli pozabili. Morda se ne bodo skušali maščevati, bodo pa potegnili črto čez vas, se čustveno zaprli in vam nikoli več ne bodo zaupali tako kot nekoč.

Rak

Raki delujejo čustveno in občutljivo, ker takšni tudi so. In prav zato globoko trpijo, če jih prizadenete. Če ste jih ranili z besedami, hladnostjo ali izdali njihovo zaupanje, se zavedajte, da bodo to še dolgo nosili v sebi. Morda vas bodo še naprej imeli radi, a bo v njih za vedno ostal spomin na trenutek, ko ste jih zlomili.

Bik

Biki ne zaupajo zlahka in ko komu odprejo srce, je to treba jemati zelo resno. Prav zato je zanje šok, če jih kdo izda. Tega ne bodo pozabili, ker izguba zaupanja zanje pomeni konec stabilnosti. Tudi če navzven delujejo, kot da je vse v redu, bodo v sebi nosili občutek globoke prizadetosti in do vas ne bodo več nikoli isti.

Preverite svoj današnji horoskop.

