Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Petek,
8. 8. 2025,
17.07

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
pevka trgovina Istanbul Jennifer Lopez

Petek, 8. 8. 2025, 17.07

53 minut

Jennifer Lopez zavrnili vstop v trgovino Chanel v Istanbulu

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Jennifer Lopez | Lopez naj bi na zavrnjen vstop v trgovino odgovorila: "V redu, ni problema." | Foto Guliverimage

Lopez naj bi na zavrnjen vstop v trgovino odgovorila: "V redu, ni problema."

Foto: Guliverimage

Zvezdnica Jennifer Lopez se v zadnjih dneh mudi v Istanbulu, kjer pa so ji pred dnevi zaradi prevelike zasedenosti zavrnili vstop v eno izmed prestižnih trgovin. Čeprav jo je kasneje osebje vabilo nazaj, je svetovna zvezdnica njihovo povabilo zavrnila.

Pevki in igralki Jennifer Lopez so dan pred nastopom v Istanbulu zavrnili vstop v eno izmed prestižnih trgovin. Šestinpetdesetletna zvezdnica se je v ponedeljek ustavila v trgovini Chanel v Istanbulu, vendar ji je varnostnik preprečil vstop, ker je bila trgovina polno zasedena, je poročal Türkiye Today.

Po poročanju medijev je bila 56-letna zvezdnica prijazna in je, preden je odšla, odvrnila: "V redu, ni problema." Osebje trgovine naj bi Lopez povabilo nazaj, vendar je namesto tega odšla v druge trgovine z visoko modo. Ustavila se je še v trgovinah Celine in Beymen, je še poročal Türkiye Today.

Obisk Lopez v turškem velemestu je sicer sovpadal z njenim koncertom 5. avgusta v parku Yenikapi Festival Park, ki je potekal v okviru festivala v Istanbulu. Kmalu bo pevka tudi zaključila svojo turnejo Up All Night: Live in 2025, ki jo bo 12. avgusta končala na Sardiniji v Italiji.

Zvezdnica je medtem v okviru svoje turneje po Istanbulu že nastopila v Tashkentu v Uzbekistanu, ta konec tedna pa jo v nedeljo čaka še nastop v Almatyju v Kazakstanu.

Dua Lipa, državljanstvo, Kosovo
Trendi Svetovna zvezdnica je postala državljanka Kosova #video
Brandon Blackstock in Kelly Clarkson
Trendi Nekaj ur po odpovedi koncertov zaradi raka umrl pevkin nekdanji mož
pevka trgovina Istanbul Jennifer Lopez
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.