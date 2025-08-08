Zvezdnica Jennifer Lopez se v zadnjih dneh mudi v Istanbulu, kjer pa so ji pred dnevi zaradi prevelike zasedenosti zavrnili vstop v eno izmed prestižnih trgovin. Čeprav jo je kasneje osebje vabilo nazaj, je svetovna zvezdnica njihovo povabilo zavrnila.

Pevki in igralki Jennifer Lopez so dan pred nastopom v Istanbulu zavrnili vstop v eno izmed prestižnih trgovin. Šestinpetdesetletna zvezdnica se je v ponedeljek ustavila v trgovini Chanel v Istanbulu, vendar ji je varnostnik preprečil vstop, ker je bila trgovina polno zasedena, je poročal Türkiye Today.

Jennifer Lopez was reportedly refused entry into an international Chanel store — and had a surprising reaction. 👀 📸: @backgrid_usa pic.twitter.com/5LVZ5dF31M — Page Six (@PageSix) August 8, 2025

Po poročanju medijev je bila 56-letna zvezdnica prijazna in je, preden je odšla, odvrnila: "V redu, ni problema." Osebje trgovine naj bi Lopez povabilo nazaj, vendar je namesto tega odšla v druge trgovine z visoko modo. Ustavila se je še v trgovinah Celine in Beymen, je še poročal Türkiye Today.

Obisk Lopez v turškem velemestu je sicer sovpadal z njenim koncertom 5. avgusta v parku Yenikapi Festival Park, ki je potekal v okviru festivala v Istanbulu. Kmalu bo pevka tudi zaključila svojo turnejo Up All Night: Live in 2025, ki jo bo 12. avgusta končala na Sardiniji v Italiji.

Zvezdnica je medtem v okviru svoje turneje po Istanbulu že nastopila v Tashkentu v Uzbekistanu, ta konec tedna pa jo v nedeljo čaka še nastop v Almatyju v Kazakstanu.