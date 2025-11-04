V 40. letu starosti je umrla Nina Rajh, pevka nekdanje pomurske skupine Dismissed, ki je bila ustanovljena leta 2004.

"Z žalostno vestjo sporočamo, da je konec svoje zgodbe za vedno napisala naša draga Nina. Ob teh težkih trenutkih se spominjamo vseh vaj, koncertov, snemanj in mnogih drugih lepih trenutkov, ki smo jih skupaj preživeli vsa ta leta. Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Nina, čeprav te več ni med nami, bo tvoja glasba živela naprej za vedno," so člani skupine Dismissed zapisali na profilu na družbenem omrežju Facebook.

Skupino Dismissed, ki je bila ustanovljena leta 2004, prvi album pa je izdala leta 2011 – najbolj je bila znana po pesmi Tukaj sem – so ob pevki Nini Rajh sestavljali še klaviaturist Jure Jerebic, kitarist Danilo Casar, bobnar Jože Horvat ter basist Robert Marič.

Videospot za pesem Tukaj sem:

Rajh je po delovanju v skupini Dismissed kariero nadaljevala v duetu The Hangover Ladies (Zmačkani dekleti), v katerem je nastopala skupaj s Tino Vrdujka.

Od Nine Rajh se bodo bližnji poslovili 5. novembra na pokopališču v Ljutomeru.