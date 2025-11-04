Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Torek,
4. 11. 2025,
16.15

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,21

Natisni članek

Natisni članek
smrt pevka

Torek, 4. 11. 2025, 16.15

25 minut

Umrla je slovenska pevka Nina Rajh

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,21
Nina Rajh | Od Nine Rajh se bodo bližnji poslovili 5. novembra na pokopališču v Ljutomeru.  | Foto Facebook / Dismissed

Od Nine Rajh se bodo bližnji poslovili 5. novembra na pokopališču v Ljutomeru. 

Foto: Facebook / Dismissed

V 40. letu starosti je umrla Nina Rajh, pevka nekdanje pomurske skupine Dismissed, ki je bila ustanovljena leta 2004.

"Z žalostno vestjo sporočamo, da je konec svoje zgodbe za vedno napisala naša draga Nina. Ob teh težkih trenutkih se spominjamo vseh vaj, koncertov, snemanj in mnogih drugih lepih trenutkov, ki smo jih skupaj preživeli vsa ta leta. Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Nina, čeprav te več ni med nami, bo tvoja glasba živela naprej za vedno," so člani skupine Dismissed zapisali na profilu na družbenem omrežju Facebook.

Skupino Dismissed, ki je bila ustanovljena leta 2004, prvi album pa je izdala leta 2011 – najbolj je bila znana po pesmi Tukaj sem – so ob pevki Nini Rajh sestavljali še klaviaturist Jure Jerebic, kitarist Danilo Casar, bobnar Jože Horvat ter basist Robert Marič. 

Videospot za pesem Tukaj sem:

Rajh je po delovanju v skupini Dismissed kariero nadaljevala v duetu The Hangover Ladies (Zmačkani dekleti), v katerem je nastopala skupaj s Tino Vrdujka. 

Od Nine Rajh se bodo bližnji poslovili 5. novembra na pokopališču v Ljutomeru. 

smrt pevka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.