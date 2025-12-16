Poslanci DZ so opravili drugo obravnavo predloga novega zakona o varstvu javnega reda in miru, ki med drugim prinaša višje kazni za povzročanje hrupa. V večurni razpravi so se med drugim dotaknili določil, ki se nanašajo na hrup v povezavi z igranjem klavirja, se je pa razprava vrtela tudi okrog klopotcev in pokanja karbida v času praznikov.

Predlog zakona o varstvu javnega reda in miru je eden od temeljnih zakonov za delo policije, je uvodoma izpostavila državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin. Spomnila je, da trenutno veljavni zakon še vedno določa globe za prekrške v tolarjih, zato je sprejem novega zakona po skoraj 20 letih nujen, je izpostavila.

Globe se zvišujejo

Kot je pojasnila, s predlogom na novo določajo globe za posamezne prekrške z upoštevanjem načela prevencije in sorazmernosti, globe pa na splošno zvišujejo. Poleg izobešanja tujih zastav po novem urejajo razkazovanje tujih zastav in simbolov, določajo obravnavo nasilnega in drznega vedenja v povezavi s športnimi prireditvami, podrobneje urejajo tudi zbiranje prostovoljnih prispevkov. Posebej določajo nasilno in drzno vedenje proti družinskim članom, določneje opredeljujejo tudi nedostojno vedenje na javnem kraju.

Pri beračenju na javnem kraju na vsiljiv in žaljiv način po pojasnilih Dobrin s predlogom dodajajo kvalificirane oblike, kadar se pri tem uporablja otrok ali žival ter v primerih, da je dejanje izvršeno v hudodelski združbi. Zakon so v največji možni meri uskladili s pristojnimi ministrstvi in strokovnimi deležniki, z vloženimi dopolnili pa upoštevajo tudi pripombe zakonodajno-pravne službe DZ, je dodala.

Pokanje karbida, trubači in klopotci

V večurni razpravi so se poslanci med drugim dotaknili določil zakona, ki se nanašajo na hrup v povezavi z igranjem glasbil. Se je pa razprava vrtela tudi okoli pokanja karbida v času velikonočnih praznikov, prepovedi nastopov trubačev v centru Ljubljane, pa tudi hrupa zaradi klopotcev.

Po mnenju poslanca SDS Andreja Kosija gre za pomemben zakon, ki določa, kaj lahko državljani delajo, in daje pooblastila policiji za ravnanje. A prav je, da naredimo zakon čim bolj življenjski, je dodal. Spomnil je na več primerov, ko so bile državljanom izrečene globe zaradi igranja glasbil, med drugim primer 80-letne upokojene profesorice glasbene vzgoje iz Maribora. Po Kosijevem mnenju je to nesprejemljivo, zato je prav, da se v zakonu določi, da se to ne bo dogajalo, je izpostavil.

V zvezi s povzročanjem hrupa so v SDS med drugim predlagali dopolnilo, po katerem se delovanje naprav kulturne dediščine, ki so tradicionalno povezane z lokalnim okoljem, kot je na primer klopotec, med 22. in 6. uro ne bi štelo kot motenje miru ali počitka ljudi. Pripravili so tudi dopolnilo, po katerem bi se z globo od 200 do 400 evrov kaznovalo tistega, ki bi med 22. in 6. uro ter ob nedeljah in državnih praznikih motil mir ali počitek ljudi z opravljanjem nenujnih del, ki povzročajo hrup, kot je na primer košnja trave, je naštel Kosi.

Kdaj bo dovoljeno igranje klavirja?

Po mnenju poslanke Svobode Tereze Novak je treba k oblikovanju določil predloga zakona pristopati razumno, saj gre za pomemben zakon, ki se nanaša na vse prebivalce. Ker se v zadnjem času veliko govori o igranju klavirja, so v koaliciji pripravili dopolnilo "da ni prekršek, če nekdo v svojih prostorih, tudi če gre za večstanovanjsko hišo, igra glasbilo za potrebe izobraževanja, vaje ali opravljanja poklica," je navedla.

Kot je napovedala, bo podprla dopolnilo koalicije, ki se nanaša na hrup v povezavi z igranjem glasbil, ne pa tudi dopolnil opozicijskih strank. Po mnenju Novak vseh situacij kršitev sicer ni mogoče zapisati v zakon, "ker se bo potem našlo spet nekaj, kar ne bo zapisano, pa bi bilo lahko prepovedano," je menila.

V NSi bi predlog zakona radi podprli, a imajo nekaj zadržkov, je poudarila poslanka Vida Čadonič Špelič. Največji zadržek vidijo v ekipi, ki je pripravljala zakon. Ob tem je izpostavila nekdanjega ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja, za katerega se ji zdi, da ni dobro razumel vloge in dela policije, "in to se zdaj kaže tudi na terenu", je poudarila. A bolj kot to, kar bo napisano v zakonu, je po mnenju poslanke pomembno, "da končno depolitiziramo policijo", da začne policija delati "strokovno, odločno, neodvisno" in "da se vrne na pota stare slave", je izpostavila Čadonič Špelič.

Za življenjski pristop pri oblikovanju zakonskih rešitev se je zavzel tudi poslanec Svobode Darko Krajnc. Kot ugotavlja, se pri javnem redu in miru v zadnjem času soočamo z zelo različnimi situacijami, "absurdne situacije" imamo tudi pri prijavah kršitev. Tudi Kranjc sicer ugotavlja, da vseh situacij kršitev javnega reda in miru ne moremo podrobno zapisati v zakon, se mu pa zdi pomembno, da se izobrazi tiste, ki bodo zakon izvajali v praksi.

Po mnenju poslanca SDS Antona Šturbeja je treba spoštovati aktivno prebivalstvo in nujni počitek, ki ga potrebuje vsak od nas, zato bo Šturbej podprl predlagana dopolnila SDS.

O predlaganih dopolnilih in predlogu novega zakona bodo poslanci glasovali v sredo.