Na Ptuju počastili upokojenko, ki je dobila globo zaradi igranja klavirja

Na ptujskem festivalu Arsana so z vabilom na koncert nagradili upokojenko, ki so jo v začetku julija mariborski policisti oglobili zaradi igranja klavirja.

Pred kakšnima dvema tednoma je slovensko javnost dodobra razburila zgodba o Mariborčanki Manji, 80-letni upokojeni učiteljici klavirja in koncertni pianistki, ki so ji policisti izrekli 104 evre globe, ker je v svojem stanovanju igrala klavir. Pa ne sredi noči - igrala je sredi dneva, a je to zmotilo sosede, ki so jo prijavili, policija pa jo je oglobila zaradi kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru.

Upokojenki so takrat podporo izražali z vseh koncev Slovenije, oglasilo se je tudi več vidnih osebnosti, med njimi umetniški vodja in direktor ptujskega festivala Arsana Mladen Delin, ki je upokojeno glasbenico povabil na Ptuj. Mariborčanka je pred nekaj dnevi vabilo sprejela in si ogledala koncert pianista Maksima Mrvice, ki je v soboto nastopil na festivalu Arsana.

"Še enkrat izrekam vso podporo gospe pianistki, ki je bila zaradi igranja klavirja svojemu vnuku kaznovana z globo. Mi smo jo nagradili s koncertom Maksima Mrvice in jo srčno podpiramo, da igra še mnoga leta. Verjamem tudi, da bo v prihodnosti nastopila na enem izmed naših odrov," je Delin ob tem zapisal na Facebooku.

Dodal je: "Ob tej priložnosti želim spodbuditi vse – tako profesionalce kot amaterje –, da se čim več ukvarjate z glasbo, saj je umetnost najbolj plemenita oblika človeškega izraza. Umetnost in kultura DA, vojne NE!"