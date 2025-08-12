Namesto na Hrvaško in v Sredozemlje vse več Čehov za poletni dopust odhaja na Poljsko. Ne le da jim je Hrvaška predraga, tudi podnebje ob Baltskem morju jim bolj prija.

Skoraj vso stoletje je bilo "češko morje" na Hrvaškem, poroča nemški medij Deutsche Welle (DW). Na Hrvaškem je poletni dopust preživljala večina turistov iz države, ki nima lastnih morskih plaž, ima pa skoraj 11 milijonov prebivalcev.

Danes pa vse več Čehov na počitnice namesto na jug hiti proti severu, na poljsko obalo Baltskega morja. "Podnebje se je spremenilo," je za DW odločitev za dopust na Baltiku za DW pojasnila 50-letna Ludmila. "Ne želim več potovati v vročino Grčije ali Hrvaške. Hočem uživati na dopustu brez tropskih temperatur in v miru," je še dodala Čehinja.

Češke železnice in avtoceste vodijo na Baltik

Na novi trend so se prilagodile tudi češke železnice. Desetletja so obstajale neposredne linije za Split, a jih zdaj ni več. Namesto tega iz Prage štirikrat na dan vozi vlak Baltic Express za Gdynio, Sopot in Gdansk. V poletni sezoni so ti vlaki skoraj vedno polni.

Na stotisoče Čehov se na poljsko baltsko obalo odpravi tudi z avtom in izkoristi možnost, da pridejo v Świnoujście, Szczecin ali Sopot po povsem novih in brezplačnih poljskih avtocestah. Za razliko od Nemcev Poljaki Čehov ne nadlegujejo z mejno kontrolo.

Navdušenje Čehov nad Poljsko se ne omejuje le na dopust. V zadnjih desetletjih je Poljska gospodarsko napredovala, ujela Češko in jo ponekod prehitela – tudi pri plačah, kjer so zdaj poljske višje. Minimalna plača na Poljskem je tretjino višja kot na Češkem (1.120 evrov). Foto: Shutterstock

"Češka invazija"

"Češko invazijo" pozorno spremljajo tudi poljski mediji in politiki. Članki o dopustu na Poljskem so med najbolj branimi na čeških portalih, največji mediji pa so na baltsko obalo že poslali posebne dopisnike. Družbena omrežja so polna objav iz poljske riviere.

"Porast čeških turistov na Baltiku je občuten že od lani," je za DW iz Poljske dejal poljski novinar Jakub Medek. Po njegovih besedah na Poljskem prevladuje občutek, da so letos Čehi najštevilčnejši tujci. Sprva so se turisti iz Češke z avtomobilom vozili predvsem na zahodno obalo, zdaj pa jih je mogoče srečati tudi v Gdansku, Gdynii in Sopotu.

Temperatura morja pogosto ne doseže 20 stopinj Celzija

Uradni podatki potrjujejo občutek, ki ga je za DW opisal poljski novinar. "Statistika nočitev kaže ogromen porast čeških turistov na Poljskem. Zdaj so že četrta največja skupina – takoj za Nemci, Britanci in Američani," je za DW dogajanje komentiral Pavel Trojan s češkega predstavništva poljske turistične organizacije. Lani so Čehi na Poljskem opravili 410 tisoč nočitev, letošnje številke bi lahko dosegle 800 tisoč, kar je celo več, kot jih je odšlo na Hrvaško.

Čehi na poljski obali cenijo tudi veliko prijaznejše podnebje – tudi avgusta lahko dežuje, temperatura morja pa pogosto ne doseže 20 stopinj Celzija. Za tiste, ki so vajeni vročine, tople vode in sončenja na Hrvaškem, posledično slogan "Poljska je nova Hrvaška" zveni kot šala.

Čehe pa na Poljsko privlačijo tudi veliko prijaznejše cene. Pa ne samo v primerjavi s Hrvaško, temveč tudi s Češko. Tudi češki mediji so zadnje mesece polni člankov o visokih cenah na Jadranu. Vendar ker ni vse zlato, kar se sveti, tudi Poljska ni obljubljena dežela za Čehe. Največji izziv za Čehe so cene piva – na poljski obali je treba odšteti tudi do šest evrov za pol litra.