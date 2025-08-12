Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
12. 8. 2025,
12.59

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Torek, 12. 8. 2025, 12.59

V nesreči na Krku poškodovanih pet ljudi, od tega štirje Slovenci

K. M., STA

Most na otok Krk | Voznik in mladoletna slovenska potnica sta se v nesreči huje poškodovala, preostali trije potniki pa lažje. | Foto Guliverimage

Voznik in mladoletna slovenska potnica sta se v nesreči huje poškodovala, preostali trije potniki pa lažje.

Foto: Guliverimage

V prometni nesreči na Krku se je ponoči poškodovalo pet ljudi, od tega štirje Slovenci. Nesrečo je povzročil 22-letni slovenski državljan zaradi prehitre vožnje, med dvema huje poškodovanima pa je bila tudi mladoletnica, so danes sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Prometna nesreča se je zgodila ponoči na območju Dobrinja na Krku, potem ko je osebni avto, ki ga je vozil 22-letni Slovenec, zaneslo s ceste na travnato površino. Vozilo je trčilo v kovinsko ograjo in rastlinje ter se začelo prevračati, nato pa se ustavilo v sedem metrov globoki globeli.

Voznik in mladoletna slovenska potnica sta se v nesreči huje poškodovala, preostali trije potniki pa lažje. Med njimi so bili 20-letni državljan Bosne in Hercegovine ter dve slovenski državljanki, ena mladoletna, druga stara 18 let.

