Organizatorji festivala Exit so junija presenetili z novico, da bo letošnja, 25. izvedba festivala, zaenkrat zadnja, ki bo v Srbiji. Zdaj so za bosanskohercegovski spletni portal Klix razkrili novo, nedvomno presenetljivo lokacijo – Exit se seli v Egipt.

Prihodnje leto pred piramidami

Kot poroča portal Klix, so jim organizatorji Exita potrdili, da so podpisali sporazum z egiptovskim podjetjem o organizaciji festivala prihodnje leto pred slovitimi piramidami. Projekt nameravajo uradno razkriti po koncu letošnjega festivala, ki traja do 13. julija.

Ko so organizatorji Exita junija naznanili odhod iz Srbije, so pojasnili, da jim aktualne srbske oblasti otežujejo oziroma onemogočajo delovanje, odkar so izrazili podporo opozicijskim protestom. "Ne bomo pristali na to, da nas utišajo," so takrat sporočili, "svoboda nima cene in zato bo letošnja jubilejna izdaja festivala zadnja, ki se dogaja v takšni Srbiji."