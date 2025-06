Festival Exit, ki je nastal kot študentsko gibanje za svobodo in mir, se je skozi četrt stoletja razvil v enega najvplivnejših festivalov na svetu. Zaradi pritiskov, ki jih doživljajo po javno izraženi podpori študentskim protestom, organizatorji sporočajo, da se po letošnji izvedbi poslavljajo od Srbije.

"Festival Exit se je pred 25 leti rodil kot študentsko gibanje za mir in svobodo v Srbiji in na Balkanu. Skozi glasbo, ustvarjalnost in aktivizem smo povezovali generacije, popravljali pretrgane vezi in gradili mostove tam, kjer so jih drugi rušili. Kljub temu pa smo od trenutka, ko smo lani javno podprli študente ter njihov boj za svobodno in pravično družbo v Srbiji, pod ogromnimi finančnimi in drugimi pritiski, katerih cilj je, da nam ukinejo pravico do svobode misli in govora," so organizatorji sporočili prek družbenih omrežij.

Foto: Exit Photo Team

"Čeprav so nam v popolnosti odrekli javno sofinanciranje na vseh ravneh oblasti, brez katerega v omejenih srbskih gospodarskih okvirjih dolgoročno ni mogoče realizirati festivala v velikosti in slovesu Exita, ne bomo pristali na to, da nas utišajo," so še zapisali. "Svoboda nima cene in zato bo letošnja jubilejna izdaja festivala zadnja, ki se dogaja v takšni Srbiji."

"Svojemu mestu in svojemu občinstvu pa dolgujemo zadnji ples na Petrovaradinski trdnjavi, zaradi česar smo odločnejši kot kdajkoli, da bo letošnja izvedba najbolj čustvena in najbolj nepozabna do zdaj," so poudarili. "Če je to zadnji Exit na Trdnjavi, naj bo nepozaben. Naj bo najmočnejši do zdaj. Festival, ki si ga ne bomo zapomnili po koncu, ampak po enotnosti. Po ljubezni. Po svobodi!"

Foto: Exit Photo Team

"Exit ni samo festival, Exit smo vsi mi, ki verjamemo, da zmoremo bolje. In tako, kot smo pred četrt stoletja skupaj zanetili iskro spremembe, danes ponovno branimo pravico do svobode," so še sporočili organizatorji festivala, ki bo od 10. do 13. julija v Novem Sadu.

