Zaradi suma korupcije pri rekonstrukciji železniške postaje v Novem Sadu odredili pripor za nekdanja ministra

Sodišče v Beogradu je zaradi domnevne korupcije pri rekonstrukciji železniške postaje v Novem Sadu in železniške proge od Novega Sada do Madžarske odredilo pripor za 13 osumljencev, je v nedeljo poročala srbska tiskovna agencija Beta. Med osumljenimi sta tudi nekdanja ministra Tomislav Momirović in Goran Vesić.

Momirovića in še 11 osumljencev so pred odločitvijo višjega sodišča v Beogradu zaslišali na državnem tožilstvu za organizirani kriminal. Sumijo jih, da so s svojimi dejanji oškodovali državni proračun za 99,5 milijona evrov, vsi zaslišani pa so zanikali krivdo. Vesića na zaslišanje ni bilo, ker trenutno okreva v bolnišnici po operaciji.

Sodišče je za Beto potrdilo, da je zanje odredilo 30-dnevni pripor. Poudarili so, da odločitev še ni pravnomočna in se osumljeni nanjo lahko pritožijo.

Momirović je bil med letoma 2020 in 2022 minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo, še dve leti po tem pa je vodil ministrstvo za trgovino. Je član vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) in politični zaveznik predsednika Aleksandra Vučića. Odstopil je manj kot en mesec po zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, ki je zahtevalo 16 življenj. Pred njim se je s položaja poslovil Vesić, ki je vodil ministrstvo za gradbeništvo.

Devet mesecev od smrtonosnega padca nadstreška

V Srbiji so v petek s protestnimi shodi obeležili devet mesecev od smrtonosnega padca nadstreška, ki je sprožil množične protivladne proteste pod vodstvom študentov. Ti zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.