Mladi Američan izziva dvakrat starejšega Novaka Đokovića

V New Yorku se začenja zadnja teniška grand slam poslastica leta. Danes bosta v moškem delu turnirja nastopila tudi štirikratni zmagovalec US Opna Srb Novak Đoković in Rus Danil Medvedjev, ki je bil najboljši leta 2021, ko je bil v finalu boljši ravno od srbskega asa. Na delu bo tudi lanskoletni finalist Američan Taylor Fritz.

Neuničljivi srbski teniški as Novak Đoković se bo v New Yorku potegoval za rekordni 25. naslov na grand slam turnirju. 38-letni Beograjčan ima vlogo sedmega nosilca. Tako nizko ni bil postavljen vse od leta 2006, ko je bil 20. nosilec. Đoković je sicer lastnik izjemnega rekorda, saj je v bogati karieri zaigral kot prvi nosilec na kar 33 turnirju za nagrado grand slam. Letos je osvojil le en ATP turnir. Najboljši je bil v Ženevi, to je bila njegova jubilejna stota lovorika, v Miamiju pa je v finalu priznal premoč mlademu Čehu Jakubu Menšiku.

Novak Đoković in Olga Danilović sta združila moči v mešanih dvojicah. Foto: Reuters

Đokovića, ki je med tednom že nastopil na turnirju mešanih dvojic v New Yorku, kjer je združil moči z rojakinjo Olgo Danilović in izpadel v 1. krogu, bo v uvodnem dejanju letošnjega OP ZDA med posamezniki izzval 19-letni domačin Learner Tien, ki na svetovni jakostni lestvici zaseda 48. mesto.