Avtor:
R. P.

Nedelja,
24. 8. 2025,
16.58

Osveženo pred

47 minut

OP ZDA, moški (1. krog)

Mladi Američan izziva dvakrat starejšega Novaka Đokovića

Novak Đoković | Novak Đoković je turnir v New Yorku osvojil že štirikrat. | Foto Guliverimage

Novak Đoković je turnir v New Yorku osvojil že štirikrat.

Foto: Guliverimage

V New Yorku se začenja zadnja teniška grand slam poslastica leta. Danes bosta v moškem delu turnirja nastopila tudi štirikratni zmagovalec US Opna Srb Novak Đoković in Rus Danil Medvedjev, ki je bil najboljši leta 2021, ko je bil v finalu boljši ravno od srbskega asa. Na delu bo tudi lanskoletni finalist Američan Taylor Fritz.

Arina Sabalenka
Sportal Arina Sabalenka začenja proti Švicarki, na delu tudi Emma Raducanu

Neuničljivi srbski teniški as Novak Đoković se bo v New Yorku potegoval za rekordni 25. naslov na grand slam turnirju. 38-letni Beograjčan ima vlogo sedmega nosilca. Tako nizko ni bil postavljen vse od leta 2006, ko je bil 20. nosilec. Đoković je sicer lastnik izjemnega rekorda, saj je v bogati karieri zaigral kot prvi nosilec na kar 33 turnirju za nagrado grand slam. Letos je osvojil le en ATP turnir. Najboljši je bil v Ženevi, to je bila njegova jubilejna stota lovorika, v Miamiju pa je v finalu priznal premoč mlademu Čehu Jakubu Menšiku.

Novak Đoković in Olga Danilović sta združila moči v mešanih dvojicah. | Foto: Reuters Novak Đoković in Olga Danilović sta združila moči v mešanih dvojicah. Foto: Reuters

Đokovića, ki je med tednom že nastopil na turnirju mešanih dvojic v New Yorku, kjer je združil moči z rojakinjo Olgo Danilović in izpadel v 1. krogu, bo v uvodnem dejanju letošnjega OP ZDA med posamezniki izzval 19-letni domačin Learner Tien, ki na svetovni jakostni lestvici zaseda 48. mesto.

Novak Đoković Olga Danilović
Sportal Novak Đoković in srčna izbranka Jana Oblaka sta se zabavala, a hitro izpadla

Najbolj zanimivi pari 1. kroga:

Taylor Fritz (ZDA, 4) - Emilio Nava (ZDA)
Ben Shelton (ZDA, 6) - Ignacio Buse (Per)
Novak Đoković (Srb, 7) - Learner Tien (ZDA)
Danil Medvedjev (Rus, 13) - Benjamin Bonzi (Fra)
Jakub Menšik (Češ, 16) - Nicolas Jarry (Čil)
Jiri Lehečka (Češ, 20) - Borna Ćorić (Hrv)
Tomaš Machač (Češ, 21) - Luca Nardi (Ita)
Tallon Griekspoor (Niz, 29) - Adrian Mannarino (Fra)
Brandon Nakashima (ZDA, 30) - Jesper de Jong (Niz)

