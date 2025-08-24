Nedelja, 24. 8. 2025, 16.58
47 minut
OP ZDA, moški (1. krog)
Mladi Američan izziva dvakrat starejšega Novaka Đokovića
V New Yorku se začenja zadnja teniška grand slam poslastica leta. Danes bosta v moškem delu turnirja nastopila tudi štirikratni zmagovalec US Opna Srb Novak Đoković in Rus Danil Medvedjev, ki je bil najboljši leta 2021, ko je bil v finalu boljši ravno od srbskega asa. Na delu bo tudi lanskoletni finalist Američan Taylor Fritz.
Neuničljivi srbski teniški as Novak Đoković se bo v New Yorku potegoval za rekordni 25. naslov na grand slam turnirju. 38-letni Beograjčan ima vlogo sedmega nosilca. Tako nizko ni bil postavljen vse od leta 2006, ko je bil 20. nosilec. Đoković je sicer lastnik izjemnega rekorda, saj je v bogati karieri zaigral kot prvi nosilec na kar 33 turnirju za nagrado grand slam. Letos je osvojil le en ATP turnir. Najboljši je bil v Ženevi, to je bila njegova jubilejna stota lovorika, v Miamiju pa je v finalu priznal premoč mlademu Čehu Jakubu Menšiku.
Novak Đoković in Olga Danilović sta združila moči v mešanih dvojicah.
Đokovića, ki je med tednom že nastopil na turnirju mešanih dvojic v New Yorku, kjer je združil moči z rojakinjo Olgo Danilović in izpadel v 1. krogu, bo v uvodnem dejanju letošnjega OP ZDA med posamezniki izzval 19-letni domačin Learner Tien, ki na svetovni jakostni lestvici zaseda 48. mesto.
Najbolj zanimivi pari 1. kroga:
Taylor Fritz (ZDA, 4) - Emilio Nava (ZDA)
Ben Shelton (ZDA, 6) - Ignacio Buse (Per)
Novak Đoković (Srb, 7) - Learner Tien (ZDA)
Danil Medvedjev (Rus, 13) - Benjamin Bonzi (Fra)
Jakub Menšik (Češ, 16) - Nicolas Jarry (Čil)
Jiri Lehečka (Češ, 20) - Borna Ćorić (Hrv)
Tomaš Machač (Češ, 21) - Luca Nardi (Ita)
Tallon Griekspoor (Niz, 29) - Adrian Mannarino (Fra)
Brandon Nakashima (ZDA, 30) - Jesper de Jong (Niz)