Alcaraz in Đoković v istem delu žreba US Opna

Branilca naslova in vodilna igralca svetovne lestvice Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka bosta odprto prvenstvo ZDA v tenisu začela proti Čehu Vitu Koprivi oziroma Švicarki Rebeki Masarovi, je določil današnji žreb. Španec Carlos Alcaraz se bo pomeril z Američanom Reillyjem Opelko, Nemec Alexander Zverev pa s Čilencem Alejandrom Tabilom. V istem delu žreba kot Alcaraz je tudi Srb Novak Đoković, ki se bo v uvodu srečal z Američanom Learnerjem Tienom. Z Alcarazom se lahko pomerita v polfinalu.

Številka 2 z lestvice WTA Poljakinja Iga Swiatek, ki je leta 2022 osvojila US Open, julija Wimbledon in v ponedeljek Cincinnati, bo zadnji grand slam sezone odprla proti mladi Kolumbijki Emiliani Arango. V polfinalu bi se lahko križala z domačinko Coco Gauff, zmagovalko letošnjega Rolanda Garrosa.

Gauff in njena rojakinja Jessica Pegula, finalistka Flushing Meadowsa lani, se bosta pomerili z Avstralko Ajlo Tomljanović oziroma Mayar Sherif iz Egipta.

V New Yorku bo letos zaigrala tudi 45-letna Venus Williams, ki jo je po vrnitvi iz upokojitve povabila ameriška zveza. Njena prva tekmica bo Čehinja Karolina Muchova, 12. igralka na svetu.

OP ZDA se bo začelo v nedeljo, 24. avgusta, od Slovencev pa lahko v glavnem delu članskega turnirja nastopi le Veronika Erjavec, ki jo danes zvečer čaka nastop v drugem krogu kvalifikacij.

