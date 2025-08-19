Sabalenka vztraja na vrhu, Swiatek napredovala na drugo mesto

Belorusinja Arina Sabalenka še naprej ostaja prvouvrščena na svetovni teniški lestvici WTA. V primerjavi s prejšnjo lestvico sta se na drugem in tretjem mestu zamenjali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff. Najvišje uvrščena Slovenka je Veronika Erjavec na 140. mestu.

Poljakinja se je na drugo mesto povzpela po zmagi na turnirju serije WTA 1000 v Cincinnatiju, kjer je bila boljša od Francozinje Jasmine Paolini, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila eno mesto in je zdaj osma.

Mesto višje kot prejšnji teden je tudi Veronika Erjavec, medtem ko je Kaja Juvan napredovala za tri mesta in je trenutno 163. Med najboljših 200 je na 151. mestu izmed Slovenk še Tamara Zidanšek. Dalila Jakupović ta teden zaseda 315. mesto.