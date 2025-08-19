Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
STA

Torek,
19. 8. 2025,
10.42

WTA lestvica, 18. avgust

WTA lestvica, 18. avgust

Sabalenka vztraja na vrhu, Swiatek napredovala na drugo mesto

Arina Sabalenka | Foto Guliverimage

Arina Sabalenka je z več kot tri tisoč točkami vodilna ženska teniška igralka sveta.

Foto: Guliverimage

Belorusinja Arina Sabalenka še naprej ostaja prvouvrščena na svetovni teniški lestvici WTA. V primerjavi s prejšnjo lestvico sta se na drugem in tretjem mestu zamenjali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff. Najvišje uvrščena Slovenka je Veronika Erjavec na 140. mestu.

Poljakinja se je na drugo mesto povzpela po zmagi na turnirju serije WTA 1000 v Cincinnatiju, kjer je bila boljša od Francozinje Jasmine Paolini, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila eno mesto in je zdaj osma.

Mesto višje kot prejšnji teden je tudi Veronika Erjavec, medtem ko je Kaja Juvan napredovala za tri mesta in je trenutno 163. Med najboljših 200 je na 151. mestu izmed Slovenk še Tamara Zidanšek. Dalila Jakupović ta teden zaseda 315. mesto.

 Lestvica WTA (18. avgust):

  1.   (1.) Arina Sabalenka (Blr)  11.225 točk
  2.   (3.) Iga Swiatek (Pol)        7933
  3.   (2.) Coco Gauff (ZDA)         7874
  4.   (4.) Jessica Pegula (ZDA)     4903
  5.   (5.) Mira Andrejeva (Rus)     4733
  6.   (6.) Madison Keys (ZDA)       4699
  7.   (7.) Zheng Qinwen (Kit)       4433
  8.   (9.) Jasmine Paolini (Ita)    4116
  9.   (8.) Amanda Anisimova (ZDA)   3869
 10.  (10.) Jelena Ribakina (Kaz)    3663
...
140. (141.) Veronika Erjavec (Slo)    517
151. (150.) Tamara Zidanšek (Slo)     480
163. (166.) Kaja Juvan (Slo)          446
315. (316.) Dalila Jakupović (Slo)    213
...

Veronika Erjavec Arina Sabalenka tenis WTA lestvica
