Skupina Krka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je zvišal za 15 odstotkov na 323,7 milijona evrov, so sporočili iz Krke. Za celotno leto napovedujejo višje številke od načrtovanih, za leto 2026 pa nadaljnjo rast.

Kot so v novomeškem farmacevtu objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze, je prodaja na trgih zunaj Slovenije v devetmesečju znašala 1,4 milijarde evrov in je predstavljala 94 odstotkov prodaje skupine. Količinsko so prodali pet odstotkov več izdelkov in storitev kot v enakem lanskem obdobju. Prodajo so povečali v vseh prodajnih regijah in na večini trgov razen v regiji Čezmorska tržišča.

Na domačem trgu so prodali za 98,8 milijona izdelkov in storitev. K prodaji so v Sloveniji največ prispevali promovirani izdelki iz ključnih terapevtskih skupin: zdravila za zdravljenje bolezni srca in ožilja, lajšanje bolečine, zdravljenje bolezni osrednjega živčevja in bolezni prebavil ter vitaminsko-mineralni izdelki.

Med januarjem in koncem septembra so na ravni skupine vknjižili 367,2 milijona evrov dobička iz poslovanja (EBIT), kar je deset odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je medtem medletno poskočil za devet odstotkov na 436,7 milijona evrov. Dobiček skupine Krka pred davkom je znašal 395,5 milijona evrov in je bil od lanskega v tem času višji za 17 odstotkov.

Novi izdelki in zdravila na recept

Ponudbo so v tem času dopolnili s 17 novimi izdelki – 13 zdravili na recept, dvema izdelkoma brez recepta in dvema veterinarskima izdelkoma. "Končali smo več kot 790 registracijskih postopkov za nove in že uveljavljene izdelke ter prejeli regulativne potrditve za več kot 16.000 variacij, da bi tako lahko zagotavljali čim bolj nemoteno oskrbo trgov," so zapisali.

V skupini Krka so za naložbe v prvih devetih mesecih 2025 namenili 66,7 milijona evrov, od tega 48 milijonov evrov v obvladujoči družbi.

Dva odstotka več zaposlenih kot konec leta 2024

Konec septembra 2025 so imeli na ravni skupine 13.107 redno zaposlenih, kar je dva odstotka več kot konec leta 2024. Skupaj z zaposlenimi prek agencij jih je bilo 13.139.

Optimistični so tudi za naprej, saj naj bi tako prihodki kot dobiček presegli načrte. V celotnem letošnjem letu pričakujejo nekaj čez dve milijardi evrov prihodkov oz. šestodstotno medletno rast in 383 milijonov evrov čistega dobička oz. osemodstotno medletno rast. S tem bi bil dobiček za 18 milijonov evrov višji od načrtovanega.

V letu 2026 pričakujejo 2,1 milijarde evrov prihodkov od prodaje (šest odstotkov več od ocenjene za letos) in 405 milijonov evrov čistega dobička (prav tako šest odstotkov več od ocenjenega za leto 2025).

Generalni direktor Krke Jože Colarič z dosežki zadovoljen

Poslovno poročilo vključuje tudi poslovanje matične družbe Krka. Ta je v prvih devetih mesecih letos zabeležila 318 milijonov evrov čistega dobička, s čimer je bil medletno višji za 19 odstotkov, in 1,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je z dosežki zadovoljen. Foto: STA , Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je z dosežki zadovoljen.

Tečaj delnice družbe Krka od lani poskočil

V sredo so nadzornemu svetu predstavili tudi posodobljeno strategijo razvoja skupine za obdobje 2026–2030. Glavni poudarki so zagotavljanje nemotenega dostopa do zdravil in s tem do nadaljnje rasti prodaje na posameznih trgih in v izbranih terapevtskih skupinah zdravil, predvsem za zdravljenje kroničnih bolezni. "V strategiji sledimo trajnostnim vidikom in ciljem poslovanja, saj želimo ohranjati ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do okolij, v katerih poslujemo," so poudarili.

Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30. septembra znašal 214 evrov, kar je 54 odstotkov več kot konec leta 2024, v podjetju pa so v obravnavanem obdobju v okviru programa odkupa delnic odkupili za 39,9 milijona evrov lastnih delnic.