Danes bo na evropskih zelenicah zelo pestro. Francija, Portugalska in Norveška že hladijo penino, saj si lahko že zvečer zagotovijo nastop na SP 2026. V Parizu bo čustveno, saj mineva natanko deset let od brutalnega terorističnega napada, ki je vzel 130 življenj. Neuničljivi Cristiano Ronaldo bo nove rekorde lovil v Dublinu, Italijani pa čakajo na spodrsljaj Norveške, ki v tem stoletju sploh še ni nastopila na mundialu. Albanija bi si lahko že danes zagotovila nastop v dodatnih kvalifikacijah, Srbija pa za to potrebuje čudež – bodisi pomoč Andore bodisi podvig na Wembleyju, kjer se bo spopadla z Anglijo, ki je jeseni v Beogradu Srbom prisolila zgodovinsko zaušnico (5:0). Srbiji na stavnicah kaže zelo slabo, srbski mediji pa kar ne morejo verjeti, kako nizko so padli orli.

Kvalifikacije za SP 2026, 5. in 9. krog:

Četrtek, 13. november:

Evropske kvalifikacije za SP 2026 vstopajo v odločilni del. Za zdaj si je dragoceno vstopnico priigrala le Anglija, 99,9-odstotno pa si jo je zagotovila Hrvaška. Danes, ko bodo odigrane tekme predzadnjega kroga v skupinah D, F, I in K, bi se lahko na seznamu udeležencev SP 2026 pojavila še tri nova imena. To so Francija, Portugalska in Norveška, ki že hladijo penino.

Deset let po brutalnem terorističnem napadu

Galski petelini si lahko v skupini D z domačo zmago nad Ukrajino že priigrajo neulovljivo prednost pred tekmeci in si zagotovijo nastop na SP 2026. Dvoboj bo zelo čustven, saj bo potekal natanko deset let po največjem terorističnem napadu na tleh Francije, ki je 13. novembra 2015 odnesel 130 življenj.

Pred natanko desetimi leti so Pariz pretresli najhujši teroristični napadi v zgodovini države. Foto: Reuters

Odgovornost za napade je prevzela Islamska država, nedolžne žrtve pa so umirale tudi v bližini stadiona Stade de France, kjer se je igrala tekma med Francijo in Nemčijo. Francoze enako kot pred desetletjem še vedno vodi Didier Deschamps, ki je leta 2018 postal svetovni prvak, štiri leta pozneje pa podprvak, v ekipi pa je le še Lucas Digne.

Ronaldo lovi nove rekorde

Cristiano Ronaldo je do zdaj za Portugalsko dosegel že 143 zadetkov. To je svetovni rekord. Foto: Reuters V skupini F se zaključna žogica ponuja Portugalski. Aktualni zmagovalci lige narodov so v izvrstnem položaju, da se uvrstijo na SP 2026, kjer naj bi svojo bogato zgodbo na mundialih zaključil kapetan Cristiano Ronaldo. 40-letni superzvezdnik bo lovil nove rekorde. Za zdaj se lahko pohvali z 225 nastopi in 143 zadetki v državnem dresu. Pred kratkim bi lahko dosegel še enega, a mu je irski vratar Caoimhin Kelleher na srečanju v Lizboni ubranil strel z bele točke.

Ronaldova želja je, da bi zbirko lovorik dopolnil še z največjo, ki mu še manjka. S Portugalsko želi napadati svetovni naslov. Če bo v gosteh premagal Irsko, si bo že zagotovil vstopnico za spektakel na drugi strani velike luže. Če Madžari ne bi premagali Armenije, bi Portugalcem za uresničitev cilja zadoščala tudi točka v Dublinu. Portugalci v tem stoletju še niso zmagali na Irskem.

Evforija na Norveškem, Haaland prvič na SP?

Norvežani so 9. junija zmagali v Talinu. Estonijo so premagali z 1:0, edini gol pa je dosegel kdo drug kot Erling Haaland. Norveški rekorder je za reprezentanco odigral 46 tekem, dosegel pa kar 51 zadetkov. Foto: Reuters V skupini I bo slovesno v Oslu. Norvežani na krilih Erlinga Haalanda tresejo mrežo kot za stavo. Napadalec Manchester Cityja je v teh kvalifikacijah dosegel že 12 zadetkov! Na zadnjih dveh nastopih jih je dal osem, Norvežani pa so na domačem stadionu Ullevaal v Oslu še kako razigrani. V teh kvalifikacijah so doma s kar 11:1 ponižali Moldavijo, Izrael s 5:0, najbližjo zasledovalko Italijo pa s 3:0.

Norveška, pri kateri še vedno odmeva afera nogometaša Benfice Andreasa Schjelderupa, ima tako zvečer zaključno žogico. Če bi premagala Estonijo, Italija pa na gostovanju v Moldaviji ne bi osvojila vseh treh točk, bi Skandinavci, ki na nastop na velikem tekmovanju čakajo vse od leta 2000, že lahko proslavljali velik uspeh. Če pa bi Norvežani premagali Estonce, Italija, ki pod vodstvom novega selektorja Gennara Gattusa niza zgolj zmage, pa bi bila boljša pri skromni Moldaviji, bi Vikingi vseeno lahko bolj ali manj že proslavljali preboj na SP 2026.

Norveška po letu 2000, ko je na Euru nastopila v skupini s Španijo, ZR Jugoslavijo in Slovenijo, sploh ni nastopila na velikem nogometnem tekmovanju. Foto: Reuters

Morali pa bi uradno še počakati do zadnjega kroga, ko bodo gostovali v Italiji. Če ekipi končata kvalifikacije z enakim številom točk, v kvalifikacijah za SP 2026 veljajo pravila Fife, ne pa Uefe, tako da o boljšem odloča skupna razlika v zadetkih, ne pa medsebojna srečanja. Ta je povsem na strani Norveške, ki ima +26, Italija pa "le" +10. Tako bi lahko Azzurre do prvega mesta popeljal le še izjemen čudež. Na dvoboju v Oslu bo glavni sodnik Slovenec Matej Jug.

Sanjski niz Angležev, Tuchel spet z najboljšimi

Thomasu Tuchlu je pripadla čast, da si je z Anglijo kot prvo evropsko reprezentanco zagotovil mesto na SP 2026. Foto: Reuters V skupini K je boj za prvo mesto že odločen. Nedotakljiva Anglija si je z izjemnim nizom – na šestih tekmah je zbrala šest zmag, gol razlika pa znaša veličastnih 18:0 – zagotovila nastop na SP 2026 kot prva izmed evropskih reprezentanc. Tako lahko v zaključku kvalifikacij zaigra povsem neobremenjeno in sproščeno, sodeč po izjavah selektorja Thomasa Tuchla pa v igralskem smislu ne bo večjih sprememb in eksperimentov.

Na žalost Srbov, ki se še spominjajo, kako so jih Angleži nedavno pomendrali v Beogradu s 5:0 – to je bil najhujši domači poraz Srbije vseh časov –, bodo trije levi proti srbskim orlom na Wembleyju zaigrali z najmočnejšimi orožji. Na voljo bodo tudi Kane, Bellingham, Saka, Foden, Rashford, Rice in številni drugi asi. Na seznamu ni niti enega nogometaša Manchester Uniteda, prvi nastop pa bi lahko dočakali Nico O'Reilly (Man City), Jarrell Quansah (Bayer Leverkusen) in Alex Scott (Bournemouth), morda tudi rezervni vratar Cityja James Trafford.

Albanija si je z nedavno zmago na gostovanju v Srbiji (1:0) na široko odprla vrata do drugega mesta, ki pelje v dodatne kvalifikacije za SP 2026. Foto: Reuters

Srbi so v nehvaležnem položaju. V boju za drugo mesto bolje kaže Albaniji, ki jo danes čaka vsaj na papirju zelo lahko opravilo, saj bo gostovala pri Andori, eni izmed najslabših evropskih reprezentanc. Srbi za Albanci zaostajajo eno točko. Če bi ostali praznih rok na Wembleyju, Albanija pa bi upravičila vlogo favorita v žepni državi, bi Srbi že ostali brez vseh možnosti za nastop na SP 2026. Albanija v teh kvalifikacijah redko prejema zadetke. Na šestih tekmah je dobila le tri.

Srbija popoln avtsajder, novi selektor pripravlja spremembo

Veljko Paunović je srbske upe leta 2015 spektakularno popeljal do svetovnega naslova. Foto: Guliverimage Srbi so zaradi skromnih rezultatov menjali selektorja. Dragana Stojkovića je nasledil Veljko Paunović, ki je pred desetimi leti spravil Srbijo na noge, ko je z mladinci osvojil svetovni naslov. Ob ognjenem krstu s člansko izbrano vrsto ga čaka zahtevna naloga. Skušal bo premagati tri leve ali pa vsaj remizirati. Potem bi Srbija ostala v igri do zadnjega kroga, ko bo gostila Latvijo, Albanija pa bo isti večer v goste sprejela Anglijo.

Srbski mediji so začudeni, kako nizko so padli njihovi ljubljenci na stavnih listah. Čeprav ima Srbija reprezentanco, polno vrhunskih imen, v teh kvalifikacijah ne blesti. Anglija jo je v gosteh ugnala s kar 5:0. Tokrat se kvote za njeno domačo zmago na Wembleyju gibljejo okrog 1,30, Srbe pa še kako boli, da so popolni avtsajder. Njihova kvota za zmago je kar 12. To bo dodatna motivacija za srbske nogometaše, ki verjamejo v zmago v Londonu. Novi selektor Paunović bo naredil radikalne spremembe. Srbija naj bi zaigrala s štirimi branilci, kar je povsem drugače od koncepta nekdanjega selektorja Stojkovića, ki je raje igral s tremi branilci.

Slovenija bo v soboto gostila Kosovo, vodilna Švica, ki si lahko tisti večer že zagotovi nastop na SP 2026, pa Švedsko. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija bo v predzadnjem krogu kvalifikacijskega ciklusa na delu v soboto (20.45), ko bo v razprodanih Stožicah gostila Kosovo. Kekova četa, za katero ne bosta mogla igrati poškodovani Benjamin Šeško in kaznovani Adam Gnezda Čerin, mora nujno zmagati, če želi ohraniti možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah do zadnjega kroga. Dvoboj se bo začel ob 20.45.

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (28 od 48): Afrika (9 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (8 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan

Evropa (1 od 16): Anglija

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

