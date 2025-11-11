Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
11. 11. 2025,
16.58

56 minut

kvalifikacije za SP 2026 Benfica Lizbona Andreas Schjelderup

Andreas Schjelderup

Norveški reprezentant priznal krivdo za objavo pornografskega videa z mladoletnimi osebami

STA

Andreas Schjelderup si služi nogometni kruh pri Benfici, kjer je njegov trener Jose Mourinho.

Andreas Schjelderup si služi nogometni kruh pri Benfici, kjer je njegov trener Jose Mourinho.

Foto: Reuters

Norveški napadalec Andreas Schjelderup, ki je trenutno član portugalske Benfice, se je znašel v težavah. Osumljen je objave 27-sekundnega videoposnetka na družbenih omrežjih s pornografsko vsebino, v katerem so mladoletne osebe. Kot so v ponedeljek sporočili iz norveške zveze, je nogometaš priznal krivdo.

"Schjelderup je storil napako, zelo resno napako, za katero je kazensko odgovoren," je novinarjem povedala predsednica norveške nogometne zveze Lise Klaveness. Dodala je, da bo krivdo priznal na zaslišanju na danskem sodišču 19. novembra.

Enaindvajsetletni napadalec se je v soboto zvečer v objavi na Instagramu opravičil in priznal, da je pred dvema letoma, ko je igral za danski klub Nordsjaelland, naredil "neumno napako".

"Prejel sem kratek videoposnetek in ga nekaj sekund pozneje, ne da bi jasno premislil, posredoval prijatelju," je dejal.

Norveška si lahko v četrtek že zagotovi nastop na SP 2026. Pomerila se bo z Estonijo.

"Videl sem le prvih nekaj sekund, ne pa tudi, v kaj se je videoposnetek razvil. Moj prijatelj me je, ko ga je nekaj sekund pozneje videl, neposredno spomnil, da je pošiljanje seveda nezakonito, zato sem ga takoj izbrisal," je dodal Andreas Schjelderup.

Po danski zakonodaji se deljenje pornografskih vsebin, ki vključujejo otroke, kaznuje z denarno kaznijo ali do dvema letoma zapora. Po poročanju danskih medijev naj bi Schjelderup prejel pogojno kazen.

Napadalec, ki igra na položaju levega krila, je bil izbran za igranje za Norveško v četrtek proti Estoniji. Gre za odločilno tekmo, ki bi skandinavski državi lahko prinesla uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto - prvič v 28 letih.

"Trdno smo prepričani, da ni potrebe po dodatni kazni," je še dejala predsednica norveške zveze Klaveness.

Norveška nogomet
Sportal Norvežani izkupiček tekme z Izraelom namenjajo Zdravnikom brez meja
kvalifikacije za SP 2026 Benfica Lizbona Andreas Schjelderup
