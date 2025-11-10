Slovensko nogometno reprezentanco čakata odločilni kvalifikacijski tekmi za SP 2026, selektor Matjaž Kek pa nima mirnega spanca. Proti Kosovu 15. novembra nujno potrebuje domačo zmago, za zdaj pa še ne ve, ali se bo lahko v bitko v Stožicah podal s prvim napadalcem Benjaminom Šeškom. Za nameček se je poškodoval še Nejc Gradišar, ki je Al Ahlyju v nedeljo pomagal do nove lovorike. V boljšo voljo je lahko selektorja z izvrstno predstavo na Slovaškem spravil povratnik Andraž Šporar, med vratnicama pa pri Atleticu blesti kapetan Jan Oblak.

Pred današnjim reprezentančnim zborom na Brdu pri Kranju ima selektor Matjaž Kek kar nekaj odprtih vprašanj. Največ jih zadeva kandidate za igro v napadu.

Ne le Šeško, poškodovan tudi Gradišar

Najdražji slovenski nogometaš in zvezdnik Manchester Uniteda Benjamin Šeško je že kar nekaj let prva violina slovenskega napada. Na sobotnem derbiju angleškega prvenstva med Tottenhamom in Manchester Unitedom (2:2) je zapravil dve priložnosti za zadetek, za nameček pa se je še poškodoval. Tako je odšepal z igrišča še pred koncem rednega dela srečanja, v tabor slovenske reprezentance pa so se naselile skrbi. Navijači stiskajo pesti, da je njegovo koleno vendarle ni resneje skupilo.

Benjamin Šeško se je poškodoval v zadnjih minutah dramatičnega gostovanja pri Tottenhamu (2:2). Foto: Guliverimage

O tem bo več povedal podroben pregled z magnetno resonanco. Šeško naj bi ga opravil danes, nato pa bi lahko klub javno postregel z oceno resnosti njegove poškodbe in časom, potrebnim za okrevanje. Ker bi bil brez Šeška zelo oslabljen slovenski napad, si želijo čim bolj pozitivnih novic iz Manchestra tudi v slovenskem reprezentančnem taboru.

Tako je Šeško v soboto zapuščal stadion Tottenhama:

Sesko leaving the Tottenham stadium this Saturday with knee injury #ManUnited pic.twitter.com/cxd97LhbkN — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) November 9, 2025

Radečan se sicer že dolgo spopada s strelsko sušo v reprezentanci. Na zadetek v državnem dresu čaka kar 729 minut. Letos tako na reprezentančni tekmi sploh še ni proslavljal svojega gola.

Kot da bi imel pred srečanjem s Kosovom v slovenskem taboru hudič mlade, pa je poskrbela še ena poškodba napadalca. Nejc Gradišar je v nedeljo pomagal Al Ahlyju do že pete zaporedne superpokalne lovorike. Velikan iz Kaira je v finalu, ta se je igral v ZAE (Abu Dabi), z 2:0 premagal največjega tekmeca Zalamek.

الأهلي بطل السوبر للمرة الـ 16 🦅🏆 pic.twitter.com/0W6NdkArZU — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) November 9, 2025

Gradišar je podobno kot petkovo polfinalno tekmo, na kateri je proti moštvu Ceramica Cleopatra v 52. minuti dosegel zmagoviti zadetek (2:1), začel od prve minute. V 41. minuti je prejel rumeni karton, v 57. minuti pa je moral zaradi poškodbe zapustiti igrišče. Nekdanji napadalec Rogaške je v tej sezoni za Al Ahly, s katerim je letos proslavljal naslov državnega prvaka, dosegel tri zadetke.

Sanjska predstava Šporarja

Andraž Šporar je v tej sezoni proti klubu Komarno dosegel že štiri zadetke. Foto: Guliverimage Če sta Šeško in Gradišar zaradi zdravstvenih težav vprašljiva za začetek reprezentančnih priprav na dvoboja s Kosovom in Švedsko, pa lahko selektorja Keka veseli izvrstna forma Andraža Šporarja. Slovan je v nedeljo doma na tekmi slovaškega prvenstva premagal Komarno s 3:2, Ljubljančan pa je v prvem polčasu prispeval dva zadetka in podajo! Slovan na lestvici zaostaja za točko za vodilno Žilino, a ima tudi tekmo manj.

Navijači Slovana so vseeno nezadovoljni, zahtevajo spremembe, tako da se trese stolček Šporarjevemu in Bajrićevemu trenerju Vladimirju Weissu starejšemu. Šporar je v tej sezoni za Slovan dosegel štiri zadetke, prav vse proti ekipi Komarno, na lestvici najboljših strelcev slovaškega prvenstva, kjer je pred leti že kraljeval, pa si deli 11. mesto.

Vipotnik izgubil strelsko formo

Žan Vipotnik je v tej sezoni v drugi angleški ligi dosegel že šest zadetkov. Foto: Guliverimage Kar zadeva zadetke, je Žan Vipotnik v zadnjih tednih izgubil strelsko formo, ki ga je krasila dobršen del nogometne jeseni. V soboto je s Swanseajem doživel visok domač poraz proti Ipswichu (1:4), zadel pa ni štiri tekme zapored. Zaradi določenih zdravstvenih težav je bila manjša tudi njegova minutaža. Na dveh tekmah je vstopil v igro s klopi, na eni sploh ni igral, proti Ipswichu pa je odigral vso tekmo. V tej sezoni je dal v Championshipu na 13 tekmah šest zadetkov. V prejšnji sezoni jih je sedem, tako da je na dobri poti, da poruši svoj angleški rekord.

Na drugi strani Rokavskega preliva nastopa Jan Mlakar. Igra v drugi francoski ligi za Amiens, s katerim je nanizal tri poraze in na lestvici padel na 14. mesto. V petek je ostal praznih rok proti Clermontu (1:2). Odigral je 67 minut in prejel rumeni karton.

Oblak ni prejel zadetka že 232 minut

Če selektorja Keka skrbi stanje napadalcev, pa je lahko že tradicionalno bolj pomirjen, ko je govora o vratarju. Kapetan Jan Oblak brani izvrstno. Po visokem porazu v ligi prvakov proti Arsenalu (0:4) je z Atleticom nanizal štiri zmage, od tega tri v la ligi. Na zadnjih štirih tekmah je prejel le dva gola. V soboto je proti Levanteju iz Valencie zbral dve obrambi (3:1). V 21. minuti ga je po strelu z glavo premagal Manu Sanchez. Njegova mreža se je zatresla še v zadnji minuti, a je bil gol nato po intervenciji VAR razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja, Oblak, ki je na dvoboju zbral dve obrambi, pa je navdušil s posredovanjem ob strelu Goduineja Koyalipouja.

Jan Oblak je z Atleticom ujel zmagoviti niz. Zmagal je na zadnjih štirih tekmah. Foto: Reuters

32-letni Škofjeločan je v tej sezoni branil v la ligi na 12 tekmah, štirikrat pa ohranil mrežo nedotaknjeno. V tej statistični prvini je bil najboljši v sezoni 2015/16, ko mu je to uspelo na kar 24 tekmah. Takrat je tudi izenačil rekord najmočnejših prvenstev v Evropi, kjer se v sezoni igra 38 krogov. Rekord si deli z nekdanjim vratarjem Chelseaja Petrom Čechom iz sezone 2004/05.

Oblaku gre v zadnjem obdobju zelo dobro tudi v državnem dresu. V kvalifikacijah za SP 2026 ni prejel zadetka že 232 minut. Za popolno idilo manjkajo le še zadetki njegovih soigralcev, brez katerih Slovenija ne bo mogla doseči nujne zmage nad Kosovom.

Žan Luk Leban je bil v četrtek eden največjih junakov Celja za zmago v Evropi nad Legio (2:1). Zbral je kar osem obramb. Foto: Jure Banfi

V vratih Celja blesti 22-letni Žan Luk Leban, ki je v četrtek na dvoboju konferenčne lige proti Legii zbral kar osem obramb, v nedeljo pa je ohranil mrežo nedotaknjeno proti Bravu (0:0). Pred njim je, o tem je prepričan tudi njegov trener Albert Riera, svetla prihodnost.

Kar zadeva nedotaknjeno mrežo, se je je v nedeljo na Danskem veselil tudi Igor Vekić. 27-letni slovenski čuvaj mreže je z Vejlem presenetil prvaka Köbenhavn (2:0). Zbral je tri obrambe. Pred tem je nazadnje v prvenstvu končal srečanje brez prejetega gola 1. avgusta.

Bijol začel redno nastopati, a ...

Jaka Bijol na dvoboju v Nottinghamu v dvoboju s Taiwom Awoniyijem. Korošec je ostal brez točk. Foto: Reuters Kar zadeva branilce, je lahko selektor Matjaž Kek boljše volje ob spoznanju, da je Jaka Bijol ulovil tekmovalno formo. Korošec je začel redno nastopati za Leeds United. Proti West Hamu se je izkazal (2:1), proti Brightonu malce manj (0:3), v nedeljo pa je izgubil v Nottinghamu (1:3). Kar pa ga lahko skrbi, je odločitev njegovega trenerja Daniela Farkeja. Nemec je v 82. minuti poslal Bijola z igrišča, v igro pa poslal njegovega neposrednega tekmeca za igralni položaj, Nizozemca Pascala Struijka. Bijol se pred tem ni najbolje odzval pri zadetku Morgana Gibbs-Whita, po katerem je "Pavlinov" Forest povedel z 2:1.

Bijolov partner v obrambni vrsti Vanja Drkušić igra redno za Zenit. V nedeljo je na gostovanju v Samari pri Krilja Sovetov (1:1) odigral vso tekmo. Bogati klub iz St. Peterburga je po 15. krogu ruskega prvenstva na tretjem mestu. Za vodilnim moskovskim CSKA zaostaja tri točke.

David Brekalo je na zadnjih reprezentančnih tekmah, ko se je selektor Kek odločal za postavitev s tremi branilci, zaigral od prve minute. Ljubljančan je že končal sezono v ligi MLS. Njegov Orlando City je 23. oktobra v končnici izpadel proti Chicagu, tako da nekdanji branilec Brava od takrat pogreša tekmovalno formo.

Karničnik spravil v slabo voljo Stojanovića

V zadnjem času nima pretiranih razlogov za zadovoljstvo Petar Stojanović. V četrtek je ostal brez točk na evropski tekmi v Celju (1:2), čeprav je po porazu povedal, da je bil klub iz Varšave boljši od Rierove čete in bi si zaslužil zmago. "Imeli smo večje število priložnosti. In to ne le polpriložnosti, ampak konkretne priložnosti. Moramo pohvaliti vratarja Lebana, ki je odigral življenjsko tekmo," je izpostavil obrambe mlajšega reprezentančnega soigralca.

V nedeljo je Stojanović doživel novo razočaranje. Legia je v Varšavi doma izgubila proti Termalici BB (1:2), izkušeni Slovenec pa na tekmi poljskega prvenstva sploh ni vstopil v igro. Začasni trener Inaki Astiz ga ni poslal v igro.

Petar Stojanović je v četrtek na gostovanju Legie v Celju odigral 68 minut. Ko je zapuščal zelenico, so gostje še imeli prednost (1:0), nato pa je sledil ekspresen preobrat Rierove čete. Foto: Jure Banfi Za novega trenerja Legie sicer kandidira ogromno imen. Odprta je možnost, da bi Španec ostal vsaj do konca jesenskega dela, razpreda pa se tudi o tem, kdo bi ga lahko nasledil na odgovornem položaju. Poljaki omenjajo Nenada Bjelico, Ruija Vitorio, Michala Probierza, Roberta Kolendowicza, Aleksandra Vukovića, Jaceka Magiero in tudi Anteja Šimundžo, ki v drugi poljski ligi vodi Slask. Njegov agent je Hrvat Ivica Vrdoljak, nekdanji nogometaš Legie. Šimundža je v nedeljo s Slaskom doma izgubil proti Polonia Bytom (2:3) in zdrsnil na peto mesto.

Izmed branilcev bo na reprezentančni zbor zagotovo z nasmeškom prišel kapetan Celja Žan Karničnik, ki je v četrtek z evrogolom odločil zmagovalca proti Stojanovićevi Legii (2:1). Trener Riera mu namenja različne igralne položaje, kako pa se bo odločil selektor Kek?

Janža izgubil, a še vodi

Erik Janža je kapetan Gornika, ki na naslov poljskega prvaka čaka že 37 let. Foto: Guliverimage Na Poljskem trenutno vodi Gornik Zabrze, kjer že nekaj let opravlja vlogo kapetana Erik Janža, vse večjo minutažo pa ima povratnik po poškodbi Luka Zahović. Gornik v petek ni navdušil navijačev, v Lubinu je izgubil proti Zaglebieju (0:2). Na lestvici resda še vodi, a je odigral več tekem kot njegovi najbližji zasledovalci. Gornik na lovoriko čaka že 37 let!

V nemški drugi ligi redno nastopa David Zec. V nedeljo je pomagal Holstein Kielu do zmage nad Fortuno iz Düsseldorfa (1:0). Kiel se je utaboril na sredini lestvice, je na desetem mestu.

V Turčiji nastopa Jure Balkovec. Njegov Fatih Karagümrük je v nedeljo osvojil dragocene točke v boju za obstanek. Premagal je Konyaspor (2:0) in odigral vso tekmo. To je bila šele druga zmaga Karagümrüka v tej sezoni. Na lestvici ostaja na zadnjem mestu, saj je na 12 nastopih osvojil le sedem točk.

Elšnik po Lillu ujel zmagoviti ritem

Timiju Maxu Elšniku se po krajši rezultatski krizi spet smeji v Beogradu. Foto: Guliverimage Izmed zveznih igralcev Adam Gnezda Čerin zaradi kazni rumenih kartonov ne bo prišel v poštev za domačo tekmo s Kosovom, bo pa kandidiral za gostovanje na Švedskem. V nedeljo je sodeloval pri zmagi nad solunskim Paokom (2:1). V igro je vstopil v 74. minuti, atenski velikan pa na lestvici zaseda šesto mesto.

Udinese je na nedeljskem gostovanju na Olimpicu izgubil proti Romi (0:2), Sandi Lovrić pa je v italijanskem prvenstvu znova grel klop. V zadnjih mesecih je izgubil mesto v začetni postavi. Podobno velja tudi za slovensko reprezentanco, kjer oktobra ni odigral niti minute.

Z redno tekmovalno formo pa se lahko pohvali Timi Max Elšnik. S Crveno zvezdo, kjer ostaja pereče vprašanje, ali bodo resnično zamenjali trenerja – po številnih govoricah se srbski prvak najbolj zanima prav za trenerja Celja Alberta Riero –, je nanizal dve zmagi. V četrtek je v Evropi ugnal močni Lille (1:0), kar je rdeče-belim dvignilo samozavest, v nedeljo pa je na dvoboju, polnem napak, v gosteh s 3:2 v Subotici ugnal Spartak in prekinil niz treh tekem brez zmage v srbskem prvenstvu. Elšnik je odigral 75 minut.

Petrovičeva Rijeka znova razočarala

Dejan Petrovič z Rijeko na Hrvaškem v sezoni, v kateri brani dvojno krono, doživlja razočaranje za razočaranjem. Foto: Aleš Fevžer Rezultatska kriza že nekaj časa pesti vrste hrvaškega prvaka. Rijeka je v prvenstvu, kjer brani naslov, šele na osmem mestu. K boljšim rezultatom ni pripomogla niti menjava trenerja, kjer zdaj vodi moštvo nekdanji trofejni trener Olimpije Španec Victor Sanchez. Rečani so v nedeljo izgubili na gostovanju v Varaždinu (1:2), Dejan Petrovič pa je odigral vso tekmo. Na zadnjih dveh reprezentančnih tekmah je grel klop, proti Kosovu pa je eden izmed kandidatov, ki bi lahko nadomestil kaznovanega Gnezdo Čerina.

Na položaju zadnjega zveznega igralca bi lahko zaigral tudi Tamar Svetlin, nogometaš Korone Kielce. V nedeljo je na Poljskem doživel neugoden domač poraz proti Rakowu (1:4). Svetlin igra redno, Korona pa je na devetem mestu.

Pri Sturmu redno nastopata Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat. Črno-beli v zadnjem obdobju niso tako uspešni, saj so na zadnjih šestih tekmah kar trikrat izgubili, v nedeljo pa so na derbiju avstrijskega prvenstva remizirali proti vodilnemu Salzburgu (1:1). Oba slovenska legionarja sta odigrala vso tekmo. Horvat je prejšnji mesec v Ljubljani proti Švici po dolgem času zaigral v državnem dresu od prve minute, s Sturmom pa sta z Gorencem Stankovićem v Avstriji trenutno na tretjem mestu.

Sešlar v nemilosti trenerja

Svit Sešlar ima v turškem prvenstvu zelo skromno minutažo. Foto: Guliverimage V Turčiji je v nemilost trenerja Orkaha Aka padel Svit Sešlar. Po oktobrski reprezentančni akciji je za klub odigral le pet minut, Eyüpspor pa nadaljuje skromne rezultate. V nedeljo je izgubil na gostovanju pri Samsunsporju (0:1), vodilnem klubu konferenčne lige, edinem, ki je na lestvici pred "Sešlarjevimi" Celjani. Mladi Slovenec, ki je ponavadi v turškem prvenstvu grel klop, tokrat ni kandidiral za tekmo.

Če bi Sešlar ostal v knežjem mestu, bi si delil slačilnico tudi z Danijelom Šturmom. Ta je pod vodstvom Alberta Riere tako napredoval, da se je že večkrat znašel na Kekovem seznamu, Mariborčan pa mu ponuja tudi vedno več priložnosti za nastop na kvalifikacijskih tekmah. Tolminec redno nastopa za Celje.

Takšno je torej stanje Kekovih izbrancev, ki se bodo danes zbrali na Brdu pri Kranju, nato pa pilili formo za sobotno tekmo s Kosovom. Takrat bodo Stožice pokale po šivih, saj so bile vstopnice razprodane že pred nekaj tedni. Slovenija bo na tej tekmi nujno potrebovala zmago, če se bo še hotela vmešati v boj za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije za SP 2026. Kosovo ima namreč dva kroga pred koncem kar štiri točke prednosti pred Slovenijo, tako da se je Kekova četa znašla v nehvaležnem položaju, saj njena usoda ni več zgolj v njenih rokah.