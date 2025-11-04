Reprezentanca Slovenije do 21 let bo prvo polovico kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 končala z novembrskim gostovanjem na Nizozemskem. Selektor Andrej Razdrh ne bo mogel računati na kapetana Srđana Kuzmića, ki bo manjkal zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov. Vprašljiv je nastop Dina Kojića.

Začetek kvalifikacij za mlado slovensko reprezentanco ni potekal po načrtih. Po treh tekmah imajo Razdrhovi varovanci vsega točko proti Izraelu. Za uvod so visok poraz doživeli na Norveškem, nazadnje pa izgubili še doma proti Bosni in Hercegovini, vodilni ekipi skupine G.

"Kar se tiče seznama reprezentantov, imamo nekaj težav z odsotnostmi. Zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov bo manjkal Kuzmić, odsotnost kapetana se bo zelo poznala," je uvodoma dejal Andrej Razdrh. "V obrambni vrsti že dlje časa manjka poškodovani Marko Ristić. Na seznam smo uvrstili nekaj novih fantov, ki v zadnjem času kažejo dobre predstave. Res pa je, da je pred nami še en teden do zbora. Dino Kojić bije bitko s časom, saj je trenutno še poškodovan in čakamo, ali se bo lahko udeležil zbora," je o seznamu reprezentantov še dodal selektor. Prvič so na seznamu izbrane vrste do 21 let pristali Nejc Dermastija, David Pejičić, Aleks Stojaković in Nejc Viher.

Seznam slovenske reprezentance do 21 let:



Vratarji: Lovro Štubljar, (Groningen), Žan Mauricio (Zalaegerszeg), Nejc Dermastija (Mura);

Branilci: Lovro Golič (Mechelen), Relja Obrić (Atalanta), Mitja Ilenič (New York City), Nino Milić (Domžale), Rok Schaubach (Aluminij), Damir Zukić (Milan), Žan Petrovič (Mura);

Vezisti: Rok Štorman (Karvina), Florjan Jevšenak (Celje), Nejc Viher (Maribor), David Pejičić (Maribor), Beno Selan (Bravo), Luka Topalović (Inter), Mateo Aćimović (Olimpija), Matej Malenšek (Jablonec), Aleks Stojaković (Lokomotiva Zagreb);

Napadalci: Jaka Čuber Potočnik (Essen), Leo Rimac (Koper), Aldin Jakupović (Bravo), Dino Kojić (Olimpija).

Poleg Slovencev v dosedanjem poteku kvalifikacij na zmago čakajo tudi Nizozemci. Gostitelji obračuna, ki bo v petek, 14. novembra, ob 18.30 v Leeuwadenu, so septembra remizirali z Izraelom, oktobra pa še z Bosno in Hercegovino.

Razdrh opozarja, da je Nizozemska v igri kljub remijema pokazala veliko: "Odhajamo na eno najtežjih gostovanj v Evropi. Lahko rečemo, da gre za valilnico talentov in zelo kakovostno reprezentanco, ki ima v tem ciklu v rezultatskem smislu podobne težave kot mi. Tudi nizozemska generacija je po evropskem prvenstva 'padla' neposredno v kvalifikacije, kar se pozna pri rezultatu, nikakor pa ne v igri." Selektor je še poudaril, da so mladi Nizozemci prevladovali na obeh tekmah, ob neučinkovitosti pa so imeli tudi nekaj nesreče.