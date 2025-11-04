Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Torek,
4. 11. 2025,
14.30

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Dino Kojić Srđan Kuzmić slovenska nogometna reprezentanca do 21 let Andrej Razdrh

Torek, 4. 11. 2025, 14.30

1 ura, 12 minut

Reprezentanca do 21 let nadaljuje kvalifikacije za EP 2027

Andrej Razdrh ima nekaj skrbi, manjkal bo tudi kapetan

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
U21 slovenska mlada nogometna reprezentanca : Norveška, Andrej Razdrh | Andrej Razdrh | Foto Guliverimage

Andrej Razdrh

Foto: Guliverimage

Reprezentanca Slovenije do 21 let bo prvo polovico kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 končala z novembrskim gostovanjem na Nizozemskem. Selektor Andrej Razdrh ne bo mogel računati na kapetana Srđana Kuzmića, ki bo manjkal zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov. Vprašljiv je nastop Dina Kojića.

Matjaž Kek
Sportal Matjaž Kek: Kosovo? Jasno mi je, kaj nas čaka.

Začetek kvalifikacij za mlado slovensko reprezentanco ni potekal po načrtih. Po treh tekmah imajo Razdrhovi varovanci vsega točko proti Izraelu. Za uvod so visok poraz doživeli na Norveškem, nazadnje pa izgubili še doma proti Bosni in Hercegovini, vodilni ekipi skupine G.

"Kar se tiče seznama reprezentantov, imamo nekaj težav z odsotnostmi. Zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov bo manjkal Kuzmić, odsotnost kapetana se bo zelo poznala," je uvodoma dejal Andrej Razdrh. "V obrambni vrsti že dlje časa manjka poškodovani Marko Ristić. Na seznam smo uvrstili nekaj novih fantov, ki v zadnjem času kažejo dobre predstave. Res pa je, da je pred nami še en teden do zbora. Dino Kojić bije bitko s časom, saj je trenutno še poškodovan in čakamo, ali se bo lahko udeležil zbora," je o seznamu reprezentantov še dodal selektor. Prvič so na seznamu izbrane vrste do 21 let pristali Nejc Dermastija, David Pejičić, Aleks Stojaković in Nejc Viher.

Aleks Stojaković THUMB
Sportal Slovenec na Hrvaškem dosegel redko viden avtogol s sredine igrišča #video
Seznam slovenske reprezentance do 21 let:

Vratarji: Lovro Štubljar, (Groningen), Žan Mauricio (Zalaegerszeg), Nejc Dermastija (Mura);
Branilci: Lovro Golič (Mechelen), Relja Obrić (Atalanta), Mitja Ilenič (New York City), Nino Milić (Domžale), Rok Schaubach (Aluminij), Damir Zukić (Milan), Žan Petrovič (Mura);
Vezisti: Rok Štorman (Karvina), Florjan Jevšenak (Celje), Nejc Viher (Maribor), David Pejičić (Maribor), Beno Selan (Bravo), Luka Topalović (Inter), Mateo Aćimović (Olimpija), Matej Malenšek (Jablonec), Aleks Stojaković (Lokomotiva Zagreb);
Napadalci: Jaka Čuber Potočnik (Essen), Leo Rimac (Koper), Aldin Jakupović (Bravo), Dino Kojić (Olimpija).

Poleg Slovencev v dosedanjem poteku kvalifikacij na zmago čakajo tudi Nizozemci. Gostitelji obračuna, ki bo v petek, 14. novembra, ob 18.30 v Leeuwadenu, so septembra remizirali z Izraelom, oktobra pa še z Bosno in Hercegovino.

Razdrh opozarja, da je Nizozemska v igri kljub remijema pokazala veliko: "Odhajamo na eno najtežjih gostovanj v Evropi. Lahko rečemo, da gre za valilnico talentov in zelo kakovostno reprezentanco, ki ima v tem ciklu v rezultatskem smislu podobne težave kot mi. Tudi nizozemska generacija je po evropskem prvenstva 'padla' neposredno v kvalifikacije, kar se pozna pri rezultatu, nikakor pa ne v igri." Selektor je še poudaril, da so mladi Nizozemci prevladovali na obeh tekmah, ob neučinkovitosti pa so imeli tudi nekaj nesreče.

U21 slovenska mlada nogometna reprezentanca : Norveška, Andrej Razdrh
Sportal Mladi nogometaši do prve točke v kvalifikacijah za EP
Lovro Štubljar
Sportal Mladi Slovenci na Bonifiki praznih rok proti vrstnikom iz BiH
Dino Kojić Srđan Kuzmić slovenska nogometna reprezentanca do 21 let Andrej Razdrh
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.