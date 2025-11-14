Slovenski mladi nogometaši poraženi z igralcem več

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na četrti tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2027 tretjič izgubila. V gosteh je z Nizozemsko v Leeuwardnu izgubila z 0:2, kljub temu da je imela večji del drugega polčasa na zelenici igralca več.

Oslabljena slovenska zasedba ima po štirih odigranih tekmah še naprej le točko in je na dnu skupine G, medtem ko so na prvih treh mestih Norveška (2 tekmi manj) s šestimi ter Nizozemska in Bosna in Hercegovina (obe tekma manj) s petimi točkami.

Precej okrnjena zasedba selektorja Andreja Razdrha, med drugimi so manjkali kapetan Srđan Kuzmić, Jaka Čuber Potočnik, Dino Kojić, Mitja Ilenič in Žan Petrovič, v prvem polčasu ni imela ničesar od igre. Nevarna je bila le ob dveh podajah iz kota, ob prvi pa je Beno Selan v četrti minuti z glavo iz ugodnega položaja meril slabo. Nizozemci so imeli z dobro postavljeno slovensko obrambo obilico preglavic, vseeno pa so prevladovali in prišli do nekaj lepih položajev za dosego zadetka.

Po odmoru so varovanci nekdanjega igralca Ajaxa, Milana in Barcelone Michaela Reizigerja, nadaljevali obleganje slovenskih vrat, nato pa si v obrambi privoščili neumnost. Po dolgi podaji v prostor je žogo spremljal Leo Rimac ter izkoristil neodločnost vratarja Toma de Graaffa in kapetana Wouterja Goesa. Prišel je do žoge, vratarju pa ni preostalo drugega, kot da spotakne Rimca. Tudi po rdečem kartonu de Graaffa pa se razmerje moči ni spremenilo. Nizozemci so še naprej držali žogo in v 60. minuti z igralcem manj povedli, potem ko je z lepo podajo Ernest Poku našel Gjivaija Zechiela v osrčju kazenskega prostora, ta pa je rutinirano zadel.

V 67. minuti je povišanje domačega vodstva preprečil Lovro Štubljar, ki je s hitro reakcijo ustavil poskus Jaydena Addaija. Slovenci so nato le imeli žogo več v svoji posesti, mladi oranžni pa so bili tisti, ki so zadeli. Poku je po odbitku prišel do žoge na robu kazenskega prostora ter močno in s pomočjo vratnice sijajno zadel mimo nemočnega Štubljarja.

Razdrhovi varovanci bodo naslednji kvalifikacijski tekmi odigrali konec marca prihodnje leto proti Bosni (27.) in Norveški (31.).

Kvalifikacije za EP 2027 U21, skupina G:



Petek, 14. november:

Nizozemska : Slovenija 2:0 (0:0)

Izrael : Norveška 0:3 (0:1)



Lestvica:

1. Norveška 6 točk

2. Nizozemska 5

3. BiH 5

4. Izrael 3

5. Slovenija 1