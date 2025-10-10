Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
10. 10. 2025,
20.05

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
slovenska nogometna reprezentanca do 21 let Andrej Razdrh

Petek, 10. 10. 2025, 20.05

1 ura, 18 minut

Kvalifikacije za EP U21 2027

Mladi nogometaši do prve točke v kvalifikacijah za EP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
U21 slovenska mlada nogometna reprezentanca : Norveška, Andrej Razdrh | Andrej Razdrh | Foto Guliverimage

Andrej Razdrh

Foto: Guliverimage

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027 remizirala proti Izraelu, izid je bil 1:1. Naslednja tekma varovance selektorja Andreja Razdrha čaka v torek v Kopru, ko bo tekmec Bosna in Hercegovina.

Reprezentanca do 21 let tudi na tretji uradni tekmi ostaja brez zmage proti izraelskim vrstnikom. Po porazu in neodločenem izidu v kvalifikacijah za EP leta 2003 je tudi tokrat ostala brez treh točk. Osvojila je eno in s tem odprla račun po visokem porazu na Norveškem pretekli mesec (0:5).

Slovenci so imeli več od igre na obrobju madžarske prestolnice. Že v prvi minuti so hitro krenili v napad, a je strel Roka Štormana končal naravnost v naročju izraelskega vratarja Dora Benyaminija. Medtem ko so Izraelci sprva poskušali predvsem od daleč in bili pri tem nenatančni, so Slovenci ob ukradenih žogah izpeljali nekaj nevarnih protinapadov. V 13. minuti je atraktivno poskusil Leo Rimac, a malce zgrešil, v 30. pa je strel Dina Kojića iz zahtevnega kota ustavil izraelski čuvaj mreže.

Izraelci so prvi strel v okvir vrat sprožili v 50. minuti, ko je poskusil kapetan Tay Abed, vendar je bil Lovro Štubljar na mestu. Je bil pa izraelski kapetan z roba kazenskega prostora, morda ob predhodnem prekršku, natančnejši tri minute pozneje, ko je z levico z natančnim strelom premagal Štubljarja. Slovenski odgovor je bil hiter, potem ko je slabi dve minuti pozneje po podaji z leve strani z nekaj sreče do žoge prišel Luka Topalović in z desnico s strelom po tleh premagal Benyaminija.

Na lestvici skupine G je po seriji neodločenih izidov s tremi točkami še naprej na vrhu Norveška, ki je odigrala le eno tekmo. Sledijo Izrael prav tako s tremi točkami, a s treh tekem. Nizozemska in Bosna sta osvojil dve točki po dveh odigranih tekmah, Slovenija pa je na dnu z eno.

EP U21 Andrej Razdrh
Sportal Spremembe v mladi nogometni reprezentanci proti Izraelu in BiH
slovenska nogometna reprezentanca do 21 let Andrej Razdrh
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.