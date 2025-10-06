Spremembe v mladi nogometni reprezentanci proti Izraelu in BiH

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se je zbrala v Moravskih Toplicah, kjer se bo pripravljala na prihajajoči kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2027 proti Izraelu ter Bosni in Hercegovini 10. in 14. oktobra. Selektor Andrej Razdrh je moral v ekipi opraviti določene zamenjave.

Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, selektor tokrat ne bo računal na Mitjo Ileniča, Jako Čubra Potočnika in Marcela Lorberja. Ilenič in Lorber bosta po dogovoru s selektorjem izpustila prihajajoči reprezentančni tekmi z namenom ureditve statusa v klubih, medtem ko bo Čuber Potočnik manjkal zaradi poškodbe. Zamenjali so jih Damir Zukić, Luka Mlakar in Gal Kranjčič.

Slovenija bo 10. oktobra proti Izraelu igrala v Budaörsu, dvoboj v predmestju Budimpešte pa bo za zaprtimi vrati.

V torek, 14. oktobra, se bodo Slovenci prvič v tem kvalifikacijskem ciklu predstavili še pred domačim občinstvom. Mlada reprezentanca Slovenije se bo na zelenici koprske Bonifike pomerila s staro znanko Bosno in Hercegovino, ki je bila tekmica tudi v prejšnjem kvalifikacijskem ciklu. Slovenci so bili boljši tako v Sarajevu kot Murski Soboti.

V skupini G po eni tekmi vodi Norveška s tremi točkami, Izrael ima po dveh tekmah dve točki, Nizozemska in BiH po eno točko, Slovenija pa je še brez. Na celinsko tekmovanje se bo uvrstila le prvouvrščena izbrana vrsta, drugouvrščeno pa čakajo kvalifikacije za nastop na zaključnem tekmovanju.