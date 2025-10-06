Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Ponedeljek,
6. 10. 2025,
17.46

slovenska nogometna reprezentanca do 21 let Andrej Razdrh

Seznam nogometne reprezentance do 21 let

Spremembe v mladi nogometni reprezentanci proti Izraelu in BiH

EP U21 Andrej Razdrh | Andrej Razdrh je moral opraviti nekaj menjav. | Foto Reuters

Andrej Razdrh je moral opraviti nekaj menjav.

Foto: Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let se je zbrala v Moravskih Toplicah, kjer se bo pripravljala na prihajajoči kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2027 proti Izraelu ter Bosni in Hercegovini 10. in 14. oktobra. Selektor Andrej Razdrh je moral v ekipi opraviti določene zamenjave.

Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, selektor tokrat ne bo računal na Mitjo Ileniča, Jako Čubra Potočnika in Marcela Lorberja. Ilenič in Lorber bosta po dogovoru s selektorjem izpustila prihajajoči reprezentančni tekmi z namenom ureditve statusa v klubih, medtem ko bo Čuber Potočnik manjkal zaradi poškodbe. Zamenjali so jih Damir Zukić, Luka Mlakar in Gal Kranjčič.

Slovenija bo 10. oktobra proti Izraelu igrala v Budaörsu, dvoboj v predmestju Budimpešte pa bo za zaprtimi vrati.

V torek, 14. oktobra, se bodo Slovenci prvič v tem kvalifikacijskem ciklu predstavili še pred domačim občinstvom. Mlada reprezentanca Slovenije se bo na zelenici koprske Bonifike pomerila s staro znanko Bosno in Hercegovino, ki je bila tekmica tudi v prejšnjem kvalifikacijskem ciklu. Slovenci so bili boljši tako v Sarajevu kot Murski Soboti.

V skupini G po eni tekmi vodi Norveška s tremi točkami, Izrael ima po dveh tekmah dve točki, Nizozemska in BiH po eno točko, Slovenija pa je še brez. Na celinsko tekmovanje se bo uvrstila le prvouvrščena izbrana vrsta, drugouvrščeno pa čakajo kvalifikacije za nastop na zaključnem tekmovanju.

Seznam Slovenije:

- vratarji: Lovro Štubljar (Groningen), Žan Mauricio (ZTE), Luka Kolar (Celje);

- branilci: Lovro Golič (Mechelen), Relja Obrić (Atalanta), Srđan Kuzmić (Viborg), Rok Schaubach (Aluminij), Nino Milić (Domžale), Damir Zukić (Milan Futuro);

- vezisti: Beno Selan (Bravo), Florjan Jevšenak (Celje), Luka Turudija (Mura), Rok Štorman (Karvina), Gal Kranjčič (Domžale), Edvin Krupić (Mura), Luka Topalović (Inter), Kristjan Bendra (Sturm);

- napadalci: Dino Kojić (Olimpija), Matej Malenšek (Jablonec), Luka Mlakar (Domžale), Leo Rimac (Koper), Matic Ivanšek (Bravo), Aldin Jakupović (Bravo).

