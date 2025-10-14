Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
14. 10. 2025,
21.12

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Andrej Razdrh slovenska nogometna reprezentanca do 21 let

Torek, 14. 10. 2025, 21.12

31 minut

Kvalifikacije za EP 2025 do 21 let (3. krog)

Mladi Slovenci na Bonifiki praznih rok proti vrstnikom iz BiH

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Lovro Štubljar | Mreža Lovra Štubljarja se je dvakrat zatresla v drugem polčasu. | Foto Guliverimage

Mreža Lovra Štubljarja se je dvakrat zatresla v drugem polčasu.

Foto: Guliverimage

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na tretji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2027 v Kopru izgubila z Bosno in Hercegovino z 0:2 (0:0). Naslednja tekma Slovence čaka 14. novembra v gosteh proti Nizozemski.

Jan Oblak
Sportal Bo Jan Oblak zamudil zadnji vlak v karieri?

Slovenija : Bosna in Hercegovina 0:2 (0:0)

Stadion Bonifika, sodniki: Barrott, Neil, Kitchen (vsi Anglija).

Strelca: 0:1 Kujović (64.), 0:2 Keranović (82.).

Slovenija: Štubljar, Kuzmič, Obrić, Schaubach, Golič, Selan, Kojić (od 84. Krupić), Topalović (od 70. Jakupović), Malenšek (od 70. Ivanšek), Štorman (od 80. Turudija), Rimac (od 80. Mlakar).

Bosna in Hercegovina: Karić, Taraba, Ibrišimović, Krdžalić (od 90. Mikulić), Kahvić (od 46. Jaganjac), Mešić (od 87. Filipović), Kujović, Berbić, Omić (od 90. Džanović), Keranović (od 90. Mišimović), Mustafić.

Rumeni kartoni: Kuzmič, Rimac, Obrić; Krdžalić.
Rdeč karton: /

Reprezentanca do 21 let je v tretjem nastopu iskala prvo zmago, a je ni dosegla. Slovenci so bili pred začetkom dvoboja na zadnjem mestu v skupini z eno točko, ki so jo osvojili pred tremi dnevi z Izraelom. Po današnji tekmi so tudi ostali pri tem izkupičku in na zadnjem mestu. Slovenci so kvalifikacije začeli z visokim porazom na Norveškem prejšnji mesec (0:5), nadaljevali z 1:1 z Izraelci.

Luka Topalović je nekajkrat nevarno ogrozil vrata BiH. | Foto: Aleš Fevžer Luka Topalović je nekajkrat nevarno ogrozil vrata BiH. Foto: Aleš Fevžer

V uvodnem delu tekme je bila Slovenija na Bonifiki izrazito boljši tekmec. Domači so napadali, aktiven je bil predvsem Luka Topalović, ki je sprožil nekaj nevarnih strelov, a je bil vratar Tarik Karić vselej zbran, kot tudi ob nekaj poskusih Lea Rimca.

Bosna in Hercegovina skorajda ni prišla prek polovice igrišča, vratar Lovro Štubljar je bil brez dela, na drugi strani pa so domači še naprej pretili, vendar je ostalo 0:0.

BiH je šele v 38. minuti izvedla prvo nevarnejšo akcijo, do konca prvega dela pa je igra spet potekala pretežno pred kazenskim prostorom gostov, toda za Slovence brez želenega končnega učinka.

Gostje v drugem polčasu pokazali več

Selektor Andrej Razdrh je ostal brez domačih točk proti BiH. | Foto: Guliverimage Selektor Andrej Razdrh je ostal brez domačih točk proti BiH. Foto: Guliverimage V drugem polčasu pa je BiH, ki je v današnji obračun vstopila še neporažena po dveh neodločenih izidih v prvih dveh tekmah z Izraelom in Nizozemsko, precej dvignila ritem.

Slovenija ni imela več premoči, obenem pa je imela več dela v obrambi. Nekaj uvodnih naletov so Slovenci ustavili, v 64. minuti pa so bili premalo odločni ob poskusu Emina Kujovića s kakšnih 14 metrov, tako da je žoga končala v mreži.

Leo Rimac je bil v 74. minuti prekratek, da bi žogo po podaji pred gol preusmeril v mrežo, to pa je bila tudi zadnja nevarnejša akcija Slovenije.

Po prejetem golu je domača zasedba precej padla, novo napako v obrambi pa so gostje izkoristili v 82. minuti, ko se je Nedim Keranović sprehodil v kazenskem prostoru in s strelom ob vratnici premagal še Štubljarja.

Na lestvici skupine G je zdaj prva Bosna in Hercegovina s petimi točkami, prehitela je Norveško, ki ima tri, toliko kot Izrael, pred Slovenijo je še Nizozemska z dvema.

 

Skupina G, izidi:

Petek, 10. oktober:
BiH : Nizozemska         0:0
Izrael : Slovenija       1:1 (0:0)

Torek, 14. oktober:
Slovenija : BiH          0:2 (0:0)

Lestvica:

1. BiH               3 tekme - 5 točk
2. Norveška          1 - 3
3. Izrael            3 - 3
4. Nizozemska        2 - 2
5. Slovenija         3 - 1

Slovenija Švica
Sportal Matjaž Kek se je zamislil, ko je izvedel neprijetno novico
slovenska nogometna reprezentanca Adam Gnezda Čerin
Sportal Slovenija onemogočila Švico, a sama brez gola, tudi brez strela
slovenska nogometna reprezentanca
Sportal Poseben obisk za slovenske nogometaše
Kevin Kampl
Sportal Slovenski junak jo je zagodel Švicarjem in si polepšal rojstni dan!
 
Andrej Razdrh slovenska nogometna reprezentanca do 21 let
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.