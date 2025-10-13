Slovenski junak jo je zagodel Švicarjem in si polepšal rojstni dan!

Slovenska nogometna reprezentanca bo petič v obdobju državne samostojnosti gostila Švico. Z njo nima prijetnih izkušenj. Na štirih domačih dvobojih je zmagala le enkrat. To se je zgodilo ravno na zadnjem gostovanju Švice, ko je Slovenija zmagala v Ljudskem vrtu z 1:0, zmagoviti zadetek pa je z bele točke dosegel Milivoje Novaković. Za izvajanje najstrožje kazni je bil najzaslužnejši Kevin Kampl, ki si je s tem polepšal slavje ob 24. rojstnem dnevu.

V Evropi je vse manj izbranih vrst, s katerimi se Slovenija v obdobju državne samostojnosti še ni pomerila. Zbirka je skoraj popolna, manjkajo le še tekme z Andoro, Irsko in Liechtensteinom. Med reprezentancami, s katerimi se je Slovenija že pomerila, pa je le s petimi odigrala dvomestno število tekem. V omenjeno druščino spada tudi Švica, na katero pa Slovenija nima lepih spominov.

Švica je prejšnji mesec v Baslu nadigrala Slovenijo s 3:0. Foto: Reuters

Na desetih medsebojnih srečanjih je zmagala le dvakrat, enkrat remizirala, doživela pa kar sedem porazov. Zadnjega je izkusila prejšnji mesec v Baslu, ko je bila nemočna na gostovanju v kvalifikacijah za SP 2026 (0:3). Bi se lahko Kekova četa danes maščevala razigranim Švicarjem in se s pomočjo domačega občinstva v Ljubljani razveselila še kako pomembne zmage? Dvoboj se bo začel ob 20.45, Švicarji pa ne bodo prvič gostovali v Stožicah. Pred 13 leti so že zmagali na največjem slovenskem nogometnem objektu. To je bilo eno izmed štirih gostovanj Švice v Sloveniji. Kako pa so se razpletla preostala?

Vse domače tekme Slovenije proti Švici:

Tekma Datum Tekmovanje Prizorišče Slovenija : Švica 1:0 9. oktober 2014 kvalifikacije za EP 2016 Maribor Slovenija : Švica 0:2 7. september 2012 kvalifikacije za SP 2014 Ljubljana (Stožice) Slovenija : Švica 1:5 12. februar 2003 prijateljska tekma Nova Gorica Slovenija : Švica 2:2 11. oktober 2000 kvalifikacije za SP 2002 Ljubljana (Bežigrad)

Slovenija je na štirih domačih tekmah s Švico enkrat zmagala, enkrat remizirala in dvakrat ostala praznih rok. Slovenske navijače najlepši spomini vežejo na zadnje gostovanje Švice. Zgodilo se je 9. oktobra 2014, takrat je Slovenija v Mariboru v kvalifikacijah za Euro 2016 zmagala z 1:0.

Švica v Sloveniji padla le v Mariboru

Milivoje Novaković je pred 11 leti odločil zmagovalca na slovensko-švicarskem dvoboju v Ljudskem vrtu. Foto: Vid Ponikvar Ljudski vrt je takrat izžareval ogromno moč. Nekoč je veljal za pomembno, skoraj nedotakljivo trdnjavo nekdanje Kekove čete, do uspeha pa je pomagal tudi izbrancem Srečka Katanca, med katerimi je bilo pred dobrim desetletjem še ogromno "južnoafriških" junakov.

Med njimi je bil tudi svetlolasi Slovenec, rojen na nemških tleh. To je bil Kevin Kampl, ki je na tisti tekmi nastopil z ogromno motivacijo. Na tribunah so bili namreč njegovi sorodniki, sam pa je praznoval 24. rojstni dan. Poskrbel je za mikavno nagrado. Nad njim je bil namreč pri rezultatu 0:0 storjen prekršek za najstrožjo kazen. Milivoje Novaković je bil natančen. Premagal je Yanna Sommerja, ki je deset let pozneje branil v finalu lige prvakov za milanski Inter. Slovenija je tako zmagala z 1:0. Da je bila zmaga še bolj veličastna, je poskrbel podatek, da je bila to jubilejna 200. tekma slovenske reprezentance.

Veselje slovenskih nogometašev po zadetku Milivoja Novakovića proti Švici. Foto: Guliverimage

Ljudski vrt je navdušeno pozdravljal pomembno zmago slovenske reprezentance. Tekma s Švico je bila odigrana kmalu po odmevnem remiju Maribora proti Sportingu iz Lizbone v ligi prvakov (1:1), po katerem se je razpredalo o tem, ali si 18-letni Luka Zahović zasluži vpoklic v člansko reprezentanco. Švica je bila zelo nevarna, Haris Seferović je zatresel vratnico, Samir Handanović pa je navduševal z obrambami in le ohranil mrežo nedotaknjeno.

Začelo se je z junaškim remijem ...

Slovenija je kljub izključitvi Amirja Karića osvojila točko proti Švici. Foto: Reuters Švica je sicer prvič na sončni strani Alp gostovala 11. oktobra 2000. Pred četrt stoletja je na dotrajanem Plečnikovem stadionu za Bežigradom potekala dinamična kvalifikacijska tekma za SP 2002. Švica je dvakrat vodila, Slovenija pa dvakrat izenačila. Najprej je zadel Ermin Šiljak, nato pa še Milenko Ačimović. To je bila velika točka Katančeve čete, ki je morala kar 60 minut igrati z igralcem manj, saj je že v prvem polčasu rdeči karton prejel Amir Karić.

Poltretje leto pozneje je Slovenija odigrala prijateljsko tekmo s Švico v Novi Gorici. Takrat je bil slovenski selektor Bojan Prašnikar, dvoboj v mestu vrtnic pa je 12. februarja 2003 zaznamoval močan in hladen veter. Slovenija je doživela hud poraz. Švicarji so zadeli že v drugi minuti, nato pa 20 minut pred koncem vodili s kar 5:0. Za častni zadetek Slovenije, to je bil njegov prvenec v državnem dresu, je poskrbel Ermin Raković. Švica je zmagala s kar 5:1, kar je bil največji domači poraz Slovenije.

Slovenija je bila na domačih tleh neuspešna proti Švici tudi leta 2012. Takrat je v kvalifikacije za SP 2014 vstopila pod vodstvom Slaviše Stojanovića. Švica je pred 13 leti v Stožicah premagala Slovenijo z 2:0. Foto: Guliverimage

Ni se začelo dobro. Dobrih 13 tisoč gledalcev v Stožicah je videlo zmago Švice z 2:0. Za gostitelje je ob odsotnosti poškodovanega Samirja Handanovića branil njegov bratranec Jasmin Handanović, Švicarje pa je vodil priznani strateg Ottmar Hitzfeld.

Švicarji so tako že zmagali v Stožicah. Če bodo boljši tudi danes, ko se bo igralo za kvalifikacijske točke za SP 2026, bi si lahko že zagotovili vozovnico za največje tekmovanje. Če Kosovo v gosteh ne bo premagalo Švedske, bi Švica z zmago v Ljubljani že postala ena izmed potrjenih udeleženk bližajočega se mundiala. Svoje načrte pa ima seveda tudi Slovenija. Z zmago bi si bistveno popravila položaj in utrdila upanje, da bi se še lahko resneje vključila v boj za nastop na SP 2026.