Benjaminu Šešku se kaj takega še ni zgodilo, trpi tudi Slovenija

Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško ima opravka z najdaljšo strelsko krizo, odkar brani barve domovine. Čeprav se trudi in si je na zadnjih tekmah v državnem dresu priigral kar nekaj priložnosti, žoga noče in noče v gol. Mreže ni zatresel že 639 minut. V tem koledarskem letu sploh še ni zadel za Slovenijo, kar je podatek, ki lahko skrbi ne le 22-letnega zvezdnika Manchester Uniteda in selektorja Matjaža Keka, ampak vso Slovenijo.

Benjamin Šeško se je na zadnjih dveh tekmah Manchester Uniteda vpisal med strelce. Foto: Guliverimage Ko spadaš med najobetavnejše napadalce na svetu in te eden izmed najbolj priljubljenih klubov na tem planetu po odmevnem nakupu predstavi kot ogromno okrepitev, ni večjega gorja od tega, da nato padeš v stresno obdobje strelske suše. Benjamin Šeško je silno težo tovrstnega pritiska pred kratkim na lastni koži občutil na Otoku. Minevale so tekme, njegovih zadetkov pa ni in ni bilo.

Spopadal se je z neugodnimi komentarji, nato pa je nad najdražjim slovenskim nogometašem v Angliji le posijalo sonce. Na zadnjih tekmah v dresu Manchester Uniteda je ujel strelsko formo in napovedal lepšo, bistveno bolj sproščeno prihodnost, v kateri bi lahko postal eden najboljših klubskih strelcev. Eno strelsko krizo je tako končal, zdaj pa ima opravka z vselej zahtevnim izzivom, da mu podobno uspe še v državnem dresu.

Tako mlad, a že četrti najboljši vseh časov

Ko je Šeško zadnjič zadel v polno za Slovenijo, bilo je pred slabim letom proti Norveški v Stožicah, je Kekova četa izgubila z 1:4. Foto: Aleš Fevžer Radečan je pri 22 letih v karieri dosegel že ogromno. Čeprav spada med mlajše igralce, je za slovensko reprezentanco dosegel že 16 zadetkov, kar ga na večni lestvici najboljših strelcev uvršča na visoko in prestižno četrto mesto. Zaostaja le za rekorderjem Zlatkom Zahovićem (35 zadetkov na 80 nastopih), Milivojem Novakovićem (32/80) in Josipom Iličićem (17/86). Na razpredelnici pa bi bil lahko še višje, če ne bi imel opravka z najdaljšim strelskim postom, odkar nastopa za člansko reprezentanco.

V obdobju, ko si je v klubskem svetu ustvaril največji status, presenetljivo trpi njegova reprezentančna statistika. V tem koledarskem letu se namreč sploh še ni vpisal med strelce. Nazadnje je za Slovenijo v polno zadel pred slabim letom, ko je po strelu z bele točke v Ljubljani zatresel mrežo Norveške (1:4), nato pa nanizal kar 639 minut brez zadetka. To je njegov najdaljši strelski reprezentančni post, zaradi katerega trpijo tudi rezultati Slovenije.

Najdaljši reprezentančni strelski posti Benjamina Šeška:

Strelski post Kdaj Tekme brez gola 639 minut od 14. novembra 2024 do ? 6 tekem 545 minut od 21. marca 2024 do 6. septembra 2024 6 tekem 391 minut od 8. oktobra 2021 do 12. junija 2022 4 tekme 298 minut od 1. junija 2021 do 8. oktobra 2021 5 tekem

Je najbolj opevan slovenski napadalec te generacije, a ima kljub temu težave, saj ostaja neučinkovit zlasti na največjih tekmah. Lani se tako na Euru v Nemčiji, ravno na zelenicah, ki jih je temeljito spoznal že v dresu Leipziga, sploh ni vpisal med strelce. Čeprav se mu je ponudilo kar nekaj lepih priložnosti, ni zadel v polno.

Razočaranje Benjamina Šeška po zapravljeni priložnosti v zadnjih minutah podaljška na srečanju med Slovenijo in Portugalsko na Euru 2024 Foto: Reuters

Slovenski navijači bodo še dolgo sanjali zlasti tisto v zaključku podaljška na obračunu osmine finala proti Portugalski, ko je njegovo namero v Frankfurtu prebral portugalski čuvaj mreže Diogo Costa, Kekova zasedba pa je tako zapravila najlepšo priložnost, da bi senzacionalno poslala domov Cristiana Ronalda in druščino. Smola ga je spremljala tudi, ko je njegov projektil na uvodni tekmi Eura proti Danski zatresel vratnico.

V Prištini zadišalo po Šeškovem golu, a ...

Po petkovem remiju v Prištini je Benjamina Šeška tako tolažil kapetan Slovenije Jan Oblak. Foto: Reuters Po Euru se je Šeško vendarle strelsko prebudil v državnem dresu, priredil nepozaben strelski šov v ligi narodov proti Kazahstanu, ko je lani proslavljal svoj prvi hat-trick, po visokem domačem porazu proti Norveški (1:4), ko je 14. novembra 2024 podobno kot pred tem na domači tekmi proti Avstriji izkoristil najstrožjo kazen, pa je sledilo mučno obdobje njegovega strelskega posta. Ta še vedno traja, po novem že rekordnih 639 minut.

Posavec je v petek v Prištini nekajkrat namučil obrambno vrsto Kosova in zapravil nekaj priložnosti za zadetek, s katerim bi lahko Slovenija osvojila tri zlata vredne točke. Neprijeten reprezentančni post, ki mu zagotovo ne krepi samozavesti, bo poskušal zvečer prekiniti v Stožicah, ko se bo pomeril z vodilno Švico. Po dolgem času se bo poskušal vpisati na seznam strelcev proti reprezentanci, ki v teh kvalifikacijah za SP 2026 sploh še ni prejela zadetka, vse tri tekmece, vključno s Slovenijo, pa po uvodni polovici tekmovanja zmlela z razliko v golih 9:0.

Prvega dočakal pri 18 letih na Malti

Malce po 19. rojstnem dnevu je na tekmi s Srbijo dosegel svoj drugi zadetek v državnem dresu. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenski rekorder Šeško je za člansko reprezentanco debitiral malce po 18. rojstnem dnevu. Zgodilo se je 1. junija 2021, ko je v Skopju v 61. minuti vstopil v igro namesto Andraža Šporarja, Slovenija pa je remizirala s Severno Makedonijo (1:1). Na prvi zadetek je čakal le štiri mesece. Dosegel ga je na šestem nastopu, na gostovanju na Malti v kvalifikacijah za SP 2022 (0:4). Tudi takrat je vstopil v igro ravno v 61. minuti, in to znova namesto Šporarja, le šest minut pozneje pa se razveselil strelskega prvenca v državnem dresu. Do takrat je za reprezentanco Slovenije odigral 298 minut.

Na svoj drugi reprezentančni zadetek je čakal do 13. tekme. Dočakal ga je v Ljubljani, malce po 19. rojstnem dnevu, ko je 12. junija 2022 pomagal Sloveniji do preobrata proti Srbiji (od 0:2 do 2:2). S tem je končal niz šestih zaporednih tekem brez zadetka, ki je skupno trajal 391 minut.

Mučno obdobje v letu 2024

Pred tremi leti je na Švedskem uprizoril enega najpopolnejših zadetkov v zgodovini slovenskega reprezentančnega nogometa. Foto: AP / Guliverimage V nadaljevanju se je mladi slovenski nogometni as sprostil in začel zadevati v polno z neverjetno lahkoto in eleganco, navdušil zlasti z evrogolom na Švedskem, ko je z nepozabnim volejem poskrbel za enega najlepših golov v zgodovini slovenske reprezentance, z zadetki pa ni skoparil niti v kvalifikacijah za Euro 2024.

Nato pa se je strelska forma znova prekinila. Po zadetku, s katerim je 21. marca 2024 preprečil neslaven poraz Slovenije na prijateljski tekmi na Malti (2:2), je vstopil v mučno obdobje, v katerem je kar 545 minut zapored neuspešno čakal na nov zadetek. Tega ni dosegel na Euru v Nemčiji, ampak šele 6. septembra 2024 v Stožicah proti Avstriji (1:1). Ravno na srečanju, po katerem je selektor gostov Ralf Rangnick nekaj neprijetnih besed namenil kakovosti in stanju travnate površine v Stožicah, ki kljub dragi poletni prenovi buri duhove tudi pred današnjim srečanjem s Švico.

Zadetki Benjamina Šeška v koledarskih letih:

Leto Nastopi Zadetki 2025 5 0 2024 13 6 2023 9 5 2022 10 4 2021 7 1 Skupno 44 16

Šeško tako letos še čaka na strelski prvenec v reprezentančnem dresu. Odkar nosi državni dres, se je še vsako leto vpisal med strelce. Leta 2021 je to storil enkrat, nato pa se je število golov vzpenjalo. S štiri na pet, lani pa celo na šest, kar je njegov rekord. Trend pa se bo, kot kaže, prekinil, saj napadalec Uniteda še vedno čaka na svoj prvi letošnji gol, Slovenija pa bo v tem koledarskem letu odigrala le še tri tekme. Vse tri štejejo za kvalifikacijske točke. Danes bo v Ljubljani gostovala Švica, prihodnji mesec še Kosovo, za konec pa bo Slovenija gostovala na Švedskem.

V Prištini je v drugem polčasu zapravil imenitno priložnost za zmago Slovenije. Zvečer ga čaka obračun z v teh kvalifikacijah nedotakljivo švicarsko obrambo. Foto: Reuters

Slovenija še kako potrebuje njegove zadetke, ki bi Kekovi četi olajšali pot do dragocenih točk, s katerimi bi ohranila možnosti za preboj na SP 2026. Prvo mesto v kvalifikacijski skupini, ki se nasmiha Švici, prinaša neposredno udeležbo, drugo mesto pa popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah, ki bodo marca 2026. V njih se bo 16 ekip spopadlo za zadnje štiri vstopnice. Tako bi morala Slovenija, če bi se želela podobno kot na Euro 2000 ali pa SP 2002 in 2010 uvrstiti prek play-offa, prihodnje leto v dodatnih kvalifikacijah premagati dva tekmeca.