Sloveniji ni niti v četrto uspelo lige narodov začeti z zmago. Še četrtič je igrala prvo tekmo doma, a znova ostala brez polnega izkupička. Leta 2018 je v prvem krogu doma izgubila z Bolgarijo (1:2), dve leti pozneje je remizirala z Grčijo (0:0), leta 2022 je ostala praznih rok proti Švedski (0:2), tokrat pa se je razšla z Avstrijo brez zmagovalca (1:1).

Matjaž Kek zaradi rdečega kartona proti Portugalski na Euru 2024 ni smel voditi Slovenije proti Avstriji. Foto: Guliverimage

"To je bila težka tekma, a lahko živimo s tem rezultatom. Tako ena kot druga ekipa sta imeli obilico težav s težkim igriščem. V prvem polčasu smo bili preveč pasivni in predaleč stali od tekmeca. V situacijah ena na ena smo pustili Avstrijcem, da nas izigrajo in imajo premoč na sredini igrišča. Ko smo v drugem polčasu stopili malce bližje in jih navlekli na naš način igranja, so se nam odpirale neke situacije, a smo dvakrat, trikrat slabo reagirali v naših protinapadih. Kar se tiče priložnosti, je to pravičen rezultat. Avstrijci so imeli večjo posest žoge, morda tudi neko pobudo, a dobro … To je tudi nek naš način igranja," je Matjaž Kek, ki je moral zaradi rdečega kartona, prejetega v podaljšku razburljivega srečanja osmine finala Eura 2024 proti Portugalski, uvodni dvoboj lige narodov v skupini B3 med Slovenijo in Avstrijo spremljati s tribun.

Najprej je pomislil, da je na gostovanju

Prišel je do številnih zaključkov. Glede na to, da Slovenija ni bila kompletna, manjkala sta zlasti Jan Oblak in Žan Karničnik, ter imajo nekateri igralci vidne težave z minutažo v svojih klubih, je bil na koncu zadovoljen s točko (1:1). "Lahko živim s tem rezultatom, čeprav je bil naš cilj seveda zmaga. A po dobrem začetku smo po 25 minutah preveč padli," je izpostavil Mariborčan. Navdušil ga je voljni moment, želja igralcev.

Avstrijci so v Stožicah računali na glasno podporo navijačev. Foto: www.alesfevzer.com

"Kljub temu, da smo trpeli, smo želeli iz tega priti ven. To mi je zelo všeč pri fantih. Tudi energija s tribun je bila dobra. Kljub temu, da sem, ko sem eno uro pred tekmo prišel na stadion, mislil, kako sem na gostovanju," je vstopil v Stožice ravno v trenutku, ko je bila na njem že večina zelo glasnih avstrijskih navijačev. Pozneje, ko so se Stožice napolnile, zbralo se je skoraj 15 tisoč gledalcev, je bilo drugače.

Rangnick: To igrišče ni vredno lige narodov

Ralf Rangnick je mnenja, kako je slaba zelenica v Stožicah pokvarila načrte Avstriji. Foto: Guliverimage Kar se tiče slabših stvari, ga je zmotilo prelahko zapravljanje žoge. ''Prelahko jih izgubljamo. Čeprav je Avstrija zelo nevarna v "kontrapresingu," smo hoteli mimo tega, a dvakrat ali trikrat skoraj naredili osnovnošolske napake. Proti takšni ekipi kot je Avstrija moraš iz tistih dveh priložnosti, ki sta dobri, skoraj že stoodstotni, zabiti gol. Potem bi bilo dosti lažje. Je pa eden izmed večjih minusov zadetek, ki smo ga prejeli. Prejeli smo ga tako naivno. Videlo se je, kaj bodo odigrali. Če samo stojimo in ne reagiramo, smo potem v težavah."

Kar se tiče težav v Stožicah, je Ralf Rangnick, selektor Avstrije, dal vedeti, kako ga je zelo zmotilo trenutno stanje pripravljenosti travnate površine v Stožicah. "Igrišče je katastrofalno in ni bilo vredno lige narodov," je bil oster nemški strateg. Prepričan je, da Avstrija, ki je imela večjo posest žoge, ni mogla priti do prednosti zaradi slabega igrišča. Dal pa je tudi vedeti, kako so bili Slovenci nevarni v protinapadih. "Ni naključje, da niso izgubili nobene tekme na Euru in niso prejeli nobenega zadetka iz odprte igre," je dodal Nemec.

Srečanje v Stožicah ni potekalo na najboljši travnati podlagi. V ponedeljek bi lahko bila še v slabšem stanju. Foto: www.alesfevzer.com

Selektor Kek je mnenje stanovskega kolega o tem, kako igrišče v Stožicah ni vredno lige narodov, označil za pretiravanje. "Igrišče je vredno tega tekmovanja, ni pa dobro." Dodal je, kako je igrišče mehko in se trga. "A težave z igrišči so povsod. Tudi v Celovcu nimajo ravno bajnega igrišča. Za kakovost igre je to krivo, za rezultate pa ne. Bo pa to igrišče težava že v ponedeljek, da o novembru niti ne govorimo," se je dotaknil naslednjega dvoboja, domače tekme s Kazahstanom, ki bo na načeti zelenici v Ljubljani odigran že čez tri dni. V Stožicah pa se v tej sezoni igra vsakotedensko tudi prva liga. "Kar pa se tiče Olimpije in Brava, pa je to v domeni nekoga drugega. Absolutno bi si eni in drugi zaslužili boljše igrišče, ampak takšno kot je, je za obe ekipi vendarle enako," razmišlja Kek, ki ima popolno zaupanje v vpoklicane igralce.

Stojanovića ni hotel vrniti med branilce

Strelec slovenskega zadetka Benjamin Šeško si je po tekmi izmenjal dres s klubskim soigralcem Christophom Baumgartnerjem. Foto: www.alesfevzer.com Med njimi sta tudi David Brekalo in Matevž Vidovšek, ki sta vskočila namesto Žana Karničnika in Jana Oblaka. Selektor Matjaž Kek je tako luknje na desni strani v obrambi krpal najprej z Brekalom, proti koncu dvoboja pa je na omenjeno stran poslal še Erika Janžo, ki mu je nedavno priznal, kako je v zelo mladih letih resnično igral tudi na desni strani. Na možnost, da bi nazaj pomaknil Petra Stojanovića, ni želel selektor niti pomisliti. In to z razlogom.

"Nisem za to, da bi vračal Stojanovića, saj se v napadu vrti dosti okrog njega," ga je ohranil bližje vratom tekmeca. Nenazadnje je po njegovi zaslugi sodnik pokazal na belo točko, s katere je Benjamin Šeško zatresel avstrijsko mrežo in prekinil kar 542 minut dolg strelski post.

Liga narodov ponuja tudi bližnjico do SP 2026, saj si lahko Slovenija v primeru dobrih rezultatov že zagotovi najmanj nastop v play-offu kvalifikacij za naslednje veliko tekmovanje, ki bo potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Dvoboj v Stožicah si je ogledal tudi prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin. Foto: www.alesfevzer.com

"To je začetek poti z naslovom Gremo v Ameriko. Takšen je naslov te pustolovščine. Prepričan sem, da bomo v Ameriki. Trdno verjamem v to ekipo, je pa jasno da bodo na tej poti težave, ki so se videle že danes. A takšne tekme smo prej izgubljali. Proti Avstrijcem smo pred tem izgubili tri tekme. Cilj je priti na SP 2026. Morali bomo še hudičevo trpeti in delati, da se spravimo na želeno raven. A tudi to je bilo dovolj za remi z Avstrijo. Proglasili so se za favorita te skupine, bili samozavestni pred tekmo. Mogoče je bila zato jeza, ker se je utrgal kak kos trave več kot na njihovem stadionu," selektor Kek ne skriva želje, da bi to slovensko generacijo nogometašev po evropskem popeljal še na svetovno prvenstvo. V to je prepričan.

Verjame svojim izbrancem, tako da v ponedeljek, ko se bo že lahko vrnil na klop, pričakuje zmago nad Kazahstanom. Tribune bodo, tako gre soditi po prodaji vstopnic, polne skoraj do zadnjega kotička tako tudi na tekmi drugega kroga lige narodov.