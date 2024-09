Soseda, nič kaj prijazna do Slovenije

Na svetu sta le dve državi, ki se lahko pohvalita z aktualnim nizom treh zaporednih zmag nad Slovenijo brez prejetega zadetka. To sta Italija in na smolo Slovenije, po drugi strani pa tudi kot razlog za dodatno motivacijo Benjamina Šeška in druščine, Avstrija. Ta bo prvi tekmec Kekove čete v letošnji ligi narodov. S kako zahtevnim tekmecem bo imela v petek v Stožicah opravka Slovenija, potrjuje tudi primerjava tržnih vrednosti sosedskih izbranih vrst. Avstrijska je od slovenske višja za več kot 50 milijonov evrov!

Slovenija presenetila severno sosedo v Linzu

Končni rezultat na prijateljski tekmi med Avstrijo in Slovenijo je pred 27 leti postavil Ermin Šiljak. Foto: Guliverimage Slovenska nogometna reprezentanca se bo v petek pomerila z Avstrijo petič v zgodovini. V prejšnjem stoletju, do prve medsebojne tekme med sosedama je prišlo 18. marca 1997, ji je šlo imenitno. Pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika je na prijateljski tekmi v Linzu presenetila severne sosede, ki so leto dni pozneje zaigrali na SP 1998. Slovenija je na tisti tekmi pogrešala številna imena, tudi Zlatka Zahovića, a na zahtevnem gostovanju v Avstriji zmagala z 2:0.

Med strelce sta se vpisala Primož Gliha in Ermin Šiljak, Slovenija je s tem poskrbela za eno redkih svetlih točk v obdobju neuspešnih kvalifikacij za SP 1998, na katerih je na osmih tekmah osvojila zgolj eno točko in zasedla zadnje mesto v skupini. Nato se sosedski državi, ki ju ločijo le Alpe in Karavanke, nista pomeriti kar 21 let.

Ponesrečen selektorski debi Tomaža Kavčiča

Slovenija je pred šestimi leti izgubila proti Avstriji z 0:3. Foto: Mario Horvat/Sportida Ko sta se srečali drugič, zgodilo se je 23. marca 2018 v Celovcu, je bilo marsikaj drugače. To je bil dvoboj, na katerega je pozorno čakala vsa Slovenija, saj je na njem na selektorskem položaju debitiral Tomaž Kavčič. Ni se začelo po željah. Na stadionu ob Vrbskem jezeru so Avstrijci v prijateljskem obračunu nadigrali Slovence.

Na slovenskih vratih je manjkal Jan Oblak, ki je srečanje izpustil zaradi manjše poškodbe, nato pa se ni vrnil med vratnici vse do leta 2019. Vid Belec je prejel tri zadetke (0:3), nekajkrat pa z odličnimi posredovanji preprečil še izdatnejšo zmago Avstrije. Kapetanski trak je nosil Bojan Jokić, Slovenija pa je morala prvič priznati premoč severnim sosedom. Najbližje častnemu zadetku za Slovenijo je bil Josip Iličić, a je zatresel okvir vrat.

V Celovcu izgubil tudi Matjaž Kek

Slovenija je ostala praznih rok v Celovcu tudi leta 2019. Foto: Vid Ponikvar Avstrija in Slovenija sta se kaj kmalu pomerili še enkrat. Znova v Celovcu. Ker je žreb kvalifikacij za Euro 2020 združil kroglici sosedskih držav, sta sledili še dve medsebojni tekmi. Najprej na avstrijskih tleh, zgodilo se je 7. junija 2019, ko Kekovim izbrancem ni šlo vse po načrtih.

Avstrijci so bili boljši, zapravili kar nekaj zrelih priložnosti, zlasti v prvem polčasu, na koncu pa po zadetku rezervista Guida Burgstallerja, ki je premagal Jana Oblaka v 74. minuti, zmagali z 1:0. Razmerje strelov v okvir vrat je znašalo 8:2 za Avstrijo. Na tej tekmi je za Slovenijo debitiral Denis Popović, srečanje v Celovcu pa je na dokaj polnih tribunah (19.200 gledalcev) spremljalo tudi nekaj tisoč ljubiteljev nogometa iz sončne strani Alp.

Avstrijci osvojili Stožice, neslavno slovo Popovića

Veselje Avstrijcev v Stožicah po zadetku Stefana Poschla Foto: www.alesfevzer.com Štiri mesece pozneje se je Slovenija v polnih Stožicah skušala maščevati Avstrijcem, a je znova naletela na premočnega tekmeca. Gostje so prišli do vodstva v 21. minuti, ko je zadel v polno Stefan Posch. Rezultat se ni več spreminjal, v 89. minuti pa je Kekova četa ostala z igralcem manj, saj je rezervist Denis Popović, to je bila njegova zadnja reprezentančna tekma, moral po rdečem kartonu, prejel ga je zaradi udarca s komolcem v obraz, predčasno z igrišča.

Na tej tekmi so od prve minute za Slovenijo zaigrali tudi Oblak, Balkovec, Stojanović, Kurtić, Iličić in Šporar, ki kandidirajo za petkovo tekmo. To je bil torej še tretji zaporedni poraz Slovenije proti Avstriji brez doseženega zadetka (0:3, 0:1 in 0:1). Takšen aktualen niz ima Slovenija izmed vseh reprezentanc na svetu le še proti Italiji, torej še eni slovenski sosedi, s katero je izgubila trikrat zapored z 0:1 (enkrat leta 2005 in dvakrat leta 2011).

Dozdajšnje medsebojne tekme: Slovenija : Avstrija 0:1 (13. oktober 2019 – kvalifikacije za EP 2020)

Avstrija : Slovenija 1:0 (7. junij 2019 – kvalifikacije za EP 2020)

Avstrija : Slovenija 3:0 (23. marec 2018 – prijateljska tekma)

Avstrija : Slovenija 0:2 (18. marec 1997 – prijateljska tekma)

Slovenija je sicer v obdobju državne samostojnosti, odkar je bila sprejeta v evropsko in svetovno nogometno družino, odigrala vsaj tri tekme z 41 različnimi tekmeci. Z 18 izmed njih je izgubila vsaj trikrat (proti Avstriji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Hrvaški, Cipru, Češki, Danski, Angliji, Franciji, Grčiji, Italiji, Severni Makedoniji, Severni Irski, Norveški, Poljski, Romuniji, Rusiji in Švici), le proti Avstriji in Italiji pa ima aktualni niz treh porazov brez prejetega zadetka. Kaj takšnega se ji je v preteklosti dogajalo le še proti Danski (0:2, 0:4 in 0:3 med letoma 1996 in 2001).

Danes bodo v Stožicah tudi nogometni navdušenci iz Avstrije. Foto: Guliverimage

Avstrija jih ima devet, Slovenija "le" tri

Benjamin Šeško bo skušal danes proti Avstriji prekiniti reprezentančni strelski post. Foto: www.alesfevzer.com O tem, kako zahteven tekmec prihaja v Stožice, priča tudi pogled na tržno vrednost reprezentanc. Slovenija je v očeh Transfermarkta vredna dobrih 148 milijonov evrov, od tega dobro polovico sestavljata Benjamin Šeško (50) in Jan Oblak (28), ki mu pred srečanjem nagaja trebušna viroza.

Tržna vrednost Avstrije je še večja. Znaša dobrih 200 milijonov evrov. Če ima Slovenija le tri nogometaše z vrednostjo, ki je izražena z dvomestno številko v milijonih evrov (Benjamin Šeško – 50, Jan Oblak – 28 in Jaka Bijol – 15), pa jih ima Avstrija kar devet. Največ sta vredna zvezna igralca nemških velikanov, člana Bayerna Konrad Lainer (30) in Borussie Dortmund Marcel Sabitzer (20), nato prideta na vrsto Šeškova in Kamplova soigralca pri Leipzigu, Christoph Baumgartner (18) in Nicolas Seiwald (16). Veliko tržno vrednost, izraženo z dvema številkama, imajo še Patrick Wimmer (Wolfsburg – 15), Stefan Posch (Milan – 14), ravno strelec zadetka za Avstrijo ob zadnji zmagi nad Slovenijo Alexander Prass (Hoffenheim – 12) ter Maximilian Wöber (Leeds United) in Romano Schmid (Werder), oba vredna deset milijonov evrov.

Avstrijska reprezentanca je na Euru 2024 podobno kot slovenska izpadla v osmini finala. Foto: Guliverimage

Na seznamu avstrijskih reprezentantov so vsi nogometaši, ki jih je vpoklical Ralf Rangnick, vredni vsaj milijon evrov. Najmanj, natanko toliko, je vreden ravno novinec Arnel Jakupović, donedavni napadalec Maribora, ki je pred nekaj dnevi prestopil k hrvaškemu Osijeku. Morda v petek, dvoboj se bo v skoraj že razprodanih Stožicah začel ob 20.45, dočaka krstni nastop za člansko zasedbo Avstrije. Zanimivo je, da si je v Gradcu v mlajših selekcijah delil slačilnico s Sandijem Lovrićem, s katerim bosta v petek stala na nasprotnih bregovih.